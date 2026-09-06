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Нови атаки в Белгород и Севастопол: Има убити и ранени
  Тема: Украйна

Нови атаки в Белгород и Севастопол: Има убити и ранени

6 Септември, 2026 23:11, обновена 6 Септември, 2026 23:14 859 15

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  • украйна-
  • удари-
  • жертви

Двама души загинаха при удари в Белгородска област, а трима цивилни бяха ранени след нападение в анексирания Севастопол, съобщиха местните власти

Нови атаки в Белгород и Севастопол: Има убити и ранени - 1
Снимка: ТАСС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението по руско-украинската граница и в окупирания Крим ескалира рязко през последните часове. Към 23:00 часа българско време на 6 септември официални източници потвърждават нови сериозни инциденти, причинени от атаки на украинските въоръжени сили (ВСУ).

В пограничната Белгородска област бяха регистрирани интензивни удари, които отнеха живота на двама души. Според информация от регионалния оперативен щаб, цитирана от световните агенции, нападенията с безпилотни летателни апарати и артилерия са нанесли и материални щети по местната инфраструктура.

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Едновременно с това под масиран обстрел попадна и стратегическият град Севастопол на Кримския полуостров. Назначеният от Москва губернатор Михаил Развожаев потвърди в изявление, че противовъздушната отбрана е задействана срещу въздушни заплахи. В резултат на падащи отломки и директни попадения са ранени трима души, на които вече се оказва спешна медицинска помощ.

Киев продължава да засилва кампанията си за удари в дълбочина срещу логистични центрове и военни обекти на руска територия с цел отслабване на военната икономика на Кремъл. Руското министерство на отбраната докладва за десетки свалени дронове над няколко региона, но признава, че част от тях са достигнали целите си.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдааааа

    7 5 Отговор
    Кой заредил бензин - заредил , ама едва ли ....

    Коментиран от #5

    23:18 06.09.2026

  • 2 Глюпости

    12 4 Отговор
    военната икономика не е там че да бъде отслабена. Съвсем на друго място е, но естествено че няма да им кажа на украинските нацисти къде е щото съм антинацист, антиционист и антиатлантик. Тоест истински българин както и сами сте се досетили естествено

    Коментиран от #13

    23:20 06.09.2026

  • 3 Кемрете бандери

    3 4 Отговор
    Макето

    23:20 06.09.2026

  • 4 мдаа

    8 4 Отговор
    Зеленски и кохорта му няма да свършат добре.

    23:21 06.09.2026

  • 5 Ахаа

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "мдааааа":

    Рузнята изпрегна .. Работят до 23:00 ...

    Коментиран от #7

    23:22 06.09.2026

  • 6 Опелото

    5 7 Отговор
    Ного монголска леш и смрад, ного нЯщо..ей

    23:24 06.09.2026

  • 7 Работят много

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ахаа":

    За 3 месеца мостове правят дето в Европа за 3 години не могат

    23:25 06.09.2026

  • 8 Абе

    2 1 Отговор
    Нали нещо 3 дни примирие, то кво?

    Коментиран от #11

    23:27 06.09.2026

  • 9 Сатана Z

    2 6 Отговор
    3 монголски самальоти и 1 вертушка..на скрап само с един Хаймърс!
    КРИМ се контролира изцяло от ЗСУ

    23:27 06.09.2026

  • 10 кина

    9 2 Отговор
    След месец като хване студът какво ще правим с бягащите украински маймуни към Румъния и България..?

    23:28 06.09.2026

  • 11 007 лиценз ту кил

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Абе":

    Явно коалицията на желаещите го не е харесала предложението на Стефчо Витков.

    23:28 06.09.2026

  • 12 Ганев

    4 0 Отговор
    Чудя се, ако бутилката ти с мляко и биберон ти го скрият, какво ли ще пишеш като обзор?
    Да правиш материал със стари новина - копирай и сложи, какво ще сътвориш?

    23:28 06.09.2026

  • 13 От Максуда

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Глюпости":

    Само така братко

    23:43 06.09.2026

  • 14 и жертвите

    2 1 Отговор
    са все цивилни. Браво, Зеля, демократино ти наш!

    23:47 06.09.2026

  • 15 Бен Вафлек

    0 0 Отговор
    вий носкаля!

    00:12 07.09.2026

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