Нови атаки в Белгород и Севастопол: Има убити и ранени

Напрежението по руско-украинската граница и в окупирания Крим ескалира рязко през последните часове. Към 23:00 часа българско време на 6 септември официални източници потвърждават нови сериозни инциденти, причинени от атаки на украинските въоръжени сили (ВСУ).

В пограничната Белгородска област бяха регистрирани интензивни удари, които отнеха живота на двама души. Според информация от регионалния оперативен щаб, цитирана от световните агенции, нападенията с безпилотни летателни апарати и артилерия са нанесли и материални щети по местната инфраструктура.

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Едновременно с това под масиран обстрел попадна и стратегическият град Севастопол на Кримския полуостров. Назначеният от Москва губернатор Михаил Развожаев потвърди в изявление, че противовъздушната отбрана е задействана срещу въздушни заплахи. В резултат на падащи отломки и директни попадения са ранени трима души, на които вече се оказва спешна медицинска помощ.

Киев продължава да засилва кампанията си за удари в дълбочина срещу логистични центрове и военни обекти на руска територия с цел отслабване на военната икономика на Кремъл. Руското министерство на отбраната докладва за десетки свалени дронове над няколко региона, но признава, че част от тях са достигнали целите си.