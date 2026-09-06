Нови атаки в Белгород и Севастопол: Има убити и ранени

Напрежението по руско-украинската граница и в окупирания Крим ескалира рязко през последните часове. Към 23:00 часа българско време на 6 септември официални източници потвърждават нови сериозни инциденти, причинени от атаки на украинските въоръжени сили (ВСУ).
В пограничната Белгородска област бяха регистрирани интензивни удари, които отнеха живота на двама души. Според информация от регионалния оперативен щаб, цитирана от световните агенции, нападенията с безпилотни летателни апарати и артилерия са нанесли и материални щети по местната инфраструктура.
Едновременно с това под масиран обстрел попадна и стратегическият град Севастопол на Кримския полуостров. Назначеният от Москва губернатор Михаил Развожаев потвърди в изявление, че противовъздушната отбрана е задействана срещу въздушни заплахи. В резултат на падащи отломки и директни попадения са ранени трима души, на които вече се оказва спешна медицинска помощ.
Киев продължава да засилва кампанията си за удари в дълбочина срещу логистични центрове и военни обекти на руска територия с цел отслабване на военната икономика на Кремъл. Руското министерство на отбраната докладва за десетки свалени дронове над няколко региона, но признава, че част от тях са достигнали целите си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мдааааа
Коментиран от #5
23:18 06.09.2026
2 Глюпости
Коментиран от #13
23:20 06.09.2026
3 Кемрете бандери
23:20 06.09.2026
4 мдаа
23:21 06.09.2026
5 Ахаа
До коментар #1 от "мдааааа":Рузнята изпрегна .. Работят до 23:00 ...
Коментиран от #7
23:22 06.09.2026
6 Опелото
23:24 06.09.2026
7 Работят много
До коментар #5 от "Ахаа":За 3 месеца мостове правят дето в Европа за 3 години не могат
23:25 06.09.2026
8 Абе
Коментиран от #11
23:27 06.09.2026
9 Сатана Z
КРИМ се контролира изцяло от ЗСУ
23:27 06.09.2026
10 кина
23:28 06.09.2026
11 007 лиценз ту кил
До коментар #8 от "Абе":Явно коалицията на желаещите го не е харесала предложението на Стефчо Витков.
23:28 06.09.2026
12 Ганев
Да правиш материал със стари новина - копирай и сложи, какво ще сътвориш?
23:28 06.09.2026
13 От Максуда
До коментар #2 от "Глюпости":Само така братко
23:43 06.09.2026
14 и жертвите
23:47 06.09.2026
15 Бен Вафлек
00:12 07.09.2026