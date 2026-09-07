Северна Корея прие на въоръжение разрушителя „Кан Гон“

Северна Корея официално въведе в експлоатация новия си 5000-тонен разрушител „Кан Гон“, който ще стане част от държавната система за ядрено противодействие. Това се случи на официална церемония в източното пристанище Вонсан, проведена на 6 септември 2026 г. На събитието присъства севернокорейският лидер Ким Чен-ун, придружен от своята съпруга Ри Сол-джу и дъщеря си Ким Джу-ае. Появата на новия ядрен щит съвпада с мащабните съвместни военни учения „Freedom Edge“, провеждани от Южна Корея, САЩ и Япония.

Възраждане след авария и нова веха за ВМС

Разрушителят „Кан Гон“ е вторият кораб от модернизирания клас „Чхве Хен“. Пътят му до бойно дежурство обаче беше белязан от сериозен инцидент. По време на първоначалния опит за пускане на вода през май миналата година, плавателният съд претърпя авария, наклони се настрани и частично потъна край корабостроителницата в Чхонджин. Тогава Ким Чен-ун определи случилото се като резултат от „престъпна небрежност“ и инициира арести на отговорните инженери.

След мащабни ремонти и успешни изпитания през юли тази година, при които бяха изстреляни стратегически крилати ракети, корабът доказа своята боеспособност. Ким Чен-ун обяви, че ВМС на страната навлизат в изцяло нова ера на развитие и се превръщат в „ядрено въоръжен флот“.

Интеграция в ядрения отговор и геополитическо напрежение

Според информация от Централната телеграфна агенция на Корея (ЦТАК), „Кан Гон“ ще бъде зачислен към Източния флот на страната. Основната му задача ще бъде да действа като възпиращ фактор в рамките на държавната система за ядрено реагиране. Лидерът на КНДР подчерта, че корабът е в състояние да нанесе „съкрушителни ответни удари“ срещу враговете при необходимост.

Въвеждането на разрушителя в експлоатация изпраща ясен сигнал към регионалните противници на Пхенян. Точно в този момент Южна Корея, САЩ и Япония стартираха своите петдневни учения „Freedom Edge“ в международни води южно от остров Чеджу, насочени именно към противодействие на ядрената заплаха от Северна Корея.