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Изригване на вулкана Кракатау затвори 8 летища в Индонезия

Изригване на вулкана Кракатау затвори 8 летища в Индонезия

7 Септември, 2026 07:04, обновена 7 Септември, 2026 07:09 550 4

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  • изригване

Блокирани са над 1500 полета, десетки хиляди пътници остават по летищата

Изригване на вулкана Кракатау затвори 8 летища в Индонезия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мощно изригване на известния вулкан Анак Кракатау в Индонезия доведе до спешното затваряне на осем ключови летища, преустановявайки въздушния трафик в голяма част от западната част на страната. Към 7:03 часа българско време на 7 септември ситуацията остава критична, като министерството на транспорта в страната обяви, че общо 1558 полета са забавени или напълно отменени, засягайки повече от 170 000 пътници. Сред блокираните аерогари е и най-голямото международно летище в страната – „Сукарно-Хата“ край столицата Джакарта.

Вулканичната активност започна интензивно в петък вечерта и продължи с поредица от нови изригвания през уикенда. Огромни облаци от пепел и дим се издигнаха на рекордна височина от 15 000 метра в атмосферата, което принуди авиационните власти незабавно да обявят червен код за сигурност поради нулева видимост и опасност за самолетните двигатели. Огромното замърсяване на въздуха засегна провинциите Бантен и Лампунг, а в Джакарта властите призоваха гражданите да носят маски на открито и пренасочиха училищата към дистанционно обучение.

Министърът на транспорта Дуди Пурвагандхи съобщи в официално изявление, че поради динамичните метеорологични условия все още не може да се прогнозира кога летищата ще възобновят нормална работа. За да се облекчи ситуацията, правителството подготви пет алтернативни летища в региони без пепел и осигури безплатен сухопътен транспорт (автобуси и влакове) за блокираните пътници. По данни на геоложките служби, вулканът, разположен в Зондския проток, остава на предпоследното трето ниво на тревога. Гражданите и туристите са предупредени строго да спазват забранената за достъп зона от 3 километра около активния кратер.


Индонезия
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    Коментиран от #3

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  • 2 Мунчо

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    Луната, Крим, остров Джарвис, Германия и аз сме руски.

    Коментиран от #4

    07:15 07.09.2026

  • 3 Кучешка смърт за

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  • 4 Си Дзинпин

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    🥳🥳🥳🥳🥳🥳. А всичко руско принадлежи на Китай.

    07:31 07.09.2026