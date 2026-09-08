В Тел Авив призоваха за изгонване на британския посланик

Дипломатическият скандал между Тел Авив и Лондон достигна критична точка. Израелският министър на финансите Бецалел Смотрич реагира изключително остро на информацията в британските медии, че Обединеното кралство планира пълна забрана на търговията със стоки от израелските селища на Западния бряг.

„Британският мандат приключи! Изгонете британския посланик още тази вечер“, написа Смотрич в социалната мрежа X, цитиран от Интерфакс. Смотрич допълни, че Израел няма да бъде „изтривалка за едно антисемитско правителство“. В допълнение, министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир призова Израел да наложи ответни санкции на Обединеното кралство и да признае суверенитета на Аржентина над Фолклендските острови.

Според журналистическо разследване на вестник The Telegraph и допълнителни данни от The Guardian, новите икономически ограничения се очаква да бъдат официално обявени от британския външен министър Ед Милибънд по време на парламентарно заседание на 8 септември. Санкциите предвиждат не само пълно търговско ембарго върху стоки, произведени в палестинските територии Иудея и Самария, но и потенциални рестрикции срещу компании, участващи в строителната дейност там.

На фона на този дипломатически разрив, хуманитарната ситуация в Близкия изток продължава да се влошава. Министерство на здравеопазването на Ливан публикува официален отчет в социалната мрежа X, според който общият брой на загиналите в страната от началото на настоящата военна ескалация е достигнал 4381 души. Въпреки формалните преговори за мир под патронажа на САЩ, израелските военновъздушни сили (ЦАХАЛ) продължават офанзивата си срещу обекти на групировката „Хизбула“, поразявайки десетки подземни оръжейни складове и стратегическа инфраструктура, предава Euronews.

Междувременно европейските съюзници на Израел са изправени пред сериозни юридически дилеми относно логистиката на военни товари. Правителството на Нидерландия обяви, че няма правно основание да възпрепятства превоза на оръжия за Израел от кораби, плаващи под нидерландски флаг. Представители на кабинета в Хага разясниха пред местната медийна корпорация NOS, че страната контролира директния експорт на военни стоки единствено когато те преминават физически през нейна територия. Транзитните превози по море в международни води обаче се регулират от законодателството на държавата, която е явява краен производител и износител на стоката. Поради тази причина Нидерландия няма да налага вето или да блокира подобни морски курсове, въпреки засиления натиск от страна на местни дипломати и правозащитни организации за пълно оръжейно ембарго, допълват от съда в Хага.