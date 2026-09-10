Не сте желани тук! Германия експулсира над 150 служители на руски представителства

Германия е експулсирала над 150 служители на руски представителства и членове на техните семейства, съобщи дипломатическата мисия, цитирана от РИА Новости.

"Нима откриването на повреден дрон с неизвестен произход - който не е причинил никакви щети - е "основателен" повод да се лишат стотици хиляди германски и руски граждани, живеещи в Германия, от достъп до консулски услуги, да се пристъпи към прибързано експулсиране на над 150 служители на руски представителства и техните семейства, както и да се разрушат последните остатъци от двустранното културно сътрудничество?" - коментираха от посолството.

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На 5 август полицията в Лайпциг съобщи за откриването на дрон с експлозиви в товарната зона на летището.

Германското правителство обвини Москва в съпричастност към инцидента с дрона на летище Лайпциг и наложи ответни мерки. Освен това Берлин призова за нови европейски санкции срещу Москва.

Руският посланик в Германия Сергей Нечаев категорично отхвърли твърденията на германските власти.

Малко след това Берлин поиска изтеглянето на десетки служители от Генералното консулство на Русия в Бон, което предстои да бъде закрито.