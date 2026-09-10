Не сте желани тук! Германия експулсира над 150 служители на руски представителства

Германия е експулсирала над 150 служители на руски представителства и членове на техните семейства, съобщи дипломатическата мисия, цитирана от РИА Новости.
"Нима откриването на повреден дрон с неизвестен произход - който не е причинил никакви щети - е "основателен" повод да се лишат стотици хиляди германски и руски граждани, живеещи в Германия, от достъп до консулски услуги, да се пристъпи към прибързано експулсиране на над 150 служители на руски представителства и техните семейства, както и да се разрушат последните остатъци от двустранното културно сътрудничество?" - коментираха от посолството.
На 5 август полицията в Лайпциг съобщи за откриването на дрон с експлозиви в товарната зона на летището.
Германското правителство обвини Москва в съпричастност към инцидента с дрона на летище Лайпциг и наложи ответни мерки. Освен това Берлин призова за нови европейски санкции срещу Москва.
Руският посланик в Германия Сергей Нечаев категорично отхвърли твърденията на германските власти.
Малко след това Берлин поиска изтеглянето на десетки служители от Генералното консулство на Русия в Бон, което предстои да бъде закрито.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
19:50 10.09.2026
2 А РУСИЯ
Коментиран от #15
19:51 10.09.2026
3 Правилен ход
Коментиран от #14
19:52 10.09.2026
4 Спокоооо
19:54 10.09.2026
5 ГЕРМАНЦИТЕ ЩЕ РАЗВИВАТ ИКОНОМИКА
19:54 10.09.2026
6 Демократ
19:55 10.09.2026
7 Сандо
Коментиран от #10
19:55 10.09.2026
8 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #11
19:55 10.09.2026
9 604
Коментиран от #12
19:57 10.09.2026
10 Ами
До коментар #7 от "Сандо":Бившето ГДР да се отделя от федералната република.Дали им стиска пак да подкарат трабанта а?
19:58 10.09.2026
11 Ърай бе Тъ по чо тек
До коментар #8 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ":Атомите от зад.Смешни ватенки и едногънковите им фенове.
19:58 10.09.2026
12 Полюциии ли
До коментар #9 от "604":Имаш ма Чи ки йо
19:58 10.09.2026
13 Правилно
19:58 10.09.2026
14 Сигурно
До коментар #3 от "Правилен ход":същото се отнася за западните дипломати в Русия. Но руснаците са хитри. търпят ги, даже се сприятеляват..
Така, че немците сами ще припъзят за сделка.. дядо Дончо ги юрка от другата страна.. с мита
Коментиран от #17, #25
20:01 10.09.2026
15 Кой го боли
До коментар #2 от "А РУСИЯ":Керезтето за Блатото ти като си му фен пали .И да ти кажа в Германия има 1,5 милиона рускоговорящи емигранти.Анадъмо.
Коментиран от #21
20:01 10.09.2026
16 хахахаха
20:01 10.09.2026
17 Смехурко ти ли
До коментар #14 от "Сигурно":Се оригваш.
20:02 10.09.2026
18 Дааааа!!!
20:02 10.09.2026
19 И ся кво?
20:03 10.09.2026
20 А що не изгонят
20:03 10.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Мунчо
20:05 10.09.2026
24 МЪКЪ,МЪКЪ
20:06 10.09.2026
25 Въпрос
До коментар #14 от "Сигурно":А колко германци живеят в Рашистан?
Коментиран от #28, #30
20:07 10.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Джихади Йово
20:11 10.09.2026
28 давай
До коментар #25 от "Въпрос":развий си въпроса, явно нещо имаш пред вид.. нали за дипломати говорим или не съм разбрал?
Коментиран от #32
20:11 10.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 хахахаха
До коментар #25 от "Въпрос":Ти се притеснявай не колко немци живеят в Русия, а както вървят нещата и са ги подкарали "лидерите" да не се наложи да се изнасят европейците към Русия, както сега идват мигранти от света в европа, е те тогава ша е тежко вече.
20:12 10.09.2026
31 ШЕКСПИР
20:13 10.09.2026
32 Пояснение
До коментар #28 от "давай":Не става въпрос за дипломати. Що има 1.5 милиона руснаци в Германия. Щото в Германия животът е мнооого по-добър.
20:15 10.09.2026
33 Лопата Орешник
20:17 10.09.2026
34 А в България има 120 000 фирми
20:17 10.09.2026
35 Боа
Но Това Беше техния избор.Определено,Германия си търси бой,-и ще го получи.Сега не е 1941 година.Всичко ще бъде кратко и окончательно.
20:17 10.09.2026
36 Тодор Живков
Матряла е предимно от русоимбецили!
20:19 10.09.2026
37 Григор
Може, но без руски нефт и газ най-мощната икономика в Европа ще претърпи чудовищна катастрофа. Процесът вече е започнал, а тези стъпки само ще го ускорят. Какво следва? Ами следва "Алтернатива за Германия". И там процесът започна и няма спиране!
20:19 10.09.2026
38 Ужас, връщат се в Раят
20:21 10.09.2026
39 Ами
Германското правителство се занимава с Русия за да отклони
вниманието от това че "АзГ" ги отнася на изборите и това,
че най-големият дарител на ХДС вече иска оставката на Мерц.
20:21 10.09.2026
40 Фашизъм в действие
20:23 10.09.2026