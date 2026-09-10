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Не сте желани тук! Германия експулсира над 150 служители на руски представителства
  Тема: Украйна

Не сте желани тук! Германия експулсира над 150 служители на руски представителства

10 Септември, 2026 19:48 868 40

  • германия-
  • русия-
  • фридрих мерц-
  • нато-
  • дронове-
  • лайпциг

Германското правителство обвини Москва в съпричастност към инцидента с дрона на летище Лайпциг и наложи ответни мерки

Не сте желани тук! Германия експулсира над 150 служители на руски представителства - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германия е експулсирала над 150 служители на руски представителства и членове на техните семейства, съобщи дипломатическата мисия, цитирана от РИА Новости.

"Нима откриването на повреден дрон с неизвестен произход - който не е причинил никакви щети - е "основателен" повод да се лишат стотици хиляди германски и руски граждани, живеещи в Германия, от достъп до консулски услуги, да се пристъпи към прибързано експулсиране на над 150 служители на руски представителства и техните семейства, както и да се разрушат последните остатъци от двустранното културно сътрудничество?" - коментираха от посолството.

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На 5 август полицията в Лайпциг съобщи за откриването на дрон с експлозиви в товарната зона на летището.

Германското правителство обвини Москва в съпричастност към инцидента с дрона на летище Лайпциг и наложи ответни мерки. Освен това Берлин призова за нови европейски санкции срещу Москва.

Руският посланик в Германия Сергей Нечаев категорично отхвърли твърденията на германските власти.

Малко след това Берлин поиска изтеглянето на десетки служители от Генералното консулство на Русия в Бон, което предстои да бъде закрито.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    33 7 Отговор
    Германия има спешна нужда от немски еквивалент на Радко Младич или ще бъде завладяна от африканци и талибани.Джамиите в Берлин стават все повече.!

    19:50 10.09.2026

  • 2 А РУСИЯ

    34 7 Отговор
    Експулсира 200 германеца. Не сте желани тук. И газ няма за вас.

    Коментиран от #15

    19:51 10.09.2026

  • 3 Правилен ход

    12 35 Отговор
    Единственото, с което се занимават руските "дипломати" , а иначе щатни слуги на ГРУ е разузнаване, подривна дейност, подаване на материал за хибридни към фабриката за mpo/\ене на Кремъл и организиране на саботажи. Такива елементи са не само крайно вредни за вътрешните работи на всяка една държава, но и досадно дразнещи с наглото си присъствие.

    Коментиран от #14

    19:52 10.09.2026

  • 4 Спокоооо

    26 4 Отговор
    СКОРО ЩЕ ГИ МОЛЯТ ДА ЗАБРАВЯТ КвО СЪТВОРИ щМЕРЦа

    19:54 10.09.2026

  • 5 ГЕРМАНЦИТЕ ЩЕ РАЗВИВАТ ИКОНОМИКА

    28 8 Отговор
    С енергия от дърва. Слава на зелените терористи.

    19:54 10.09.2026

  • 6 Демократ

    8 5 Отговор
    Е чак сега ли бе. Коя година сме.

    19:55 10.09.2026

  • 7 Сандо

    25 3 Отговор
    Е как АзГ няма да спечели и в други провинции с такава малоумна и самоубийствена политика на сегашните германски управляващи?

    Коментиран от #10

    19:55 10.09.2026

  • 8 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    18 5 Отговор
    трети път ще дойдат атомите и ще се приключи с швабензий...

    Коментиран от #11

    19:55 10.09.2026

  • 9 604

    18 3 Отговор
    АзГ че ги върнат...немъ страшно, а шмерца и сие се стягат за панделата...

    Коментиран от #12

    19:57 10.09.2026

  • 10 Ами

    11 7 Отговор

    До коментар #7 от "Сандо":

    Бившето ГДР да се отделя от федералната република.Дали им стиска пак да подкарат трабанта а?

    19:58 10.09.2026

  • 11 Ърай бе Тъ по чо тек

    7 8 Отговор

    До коментар #8 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ":

    Атомите от зад.Смешни ватенки и едногънковите им фенове.

    19:58 10.09.2026

  • 12 Полюциии ли

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "604":

    Имаш ма Чи ки йо

    19:58 10.09.2026

  • 13 Правилно

    8 11 Отговор
    Не 150 авсичко руско цурук и обратно дамой на фронта да мре за путян. Същото и в България

    19:58 10.09.2026

  • 14 Сигурно

    13 4 Отговор

    До коментар #3 от "Правилен ход":

    същото се отнася за западните дипломати в Русия. Но руснаците са хитри. търпят ги, даже се сприятеляват..
    Така, че немците сами ще припъзят за сделка.. дядо Дончо ги юрка от другата страна.. с мита

    Коментиран от #17, #25

    20:01 10.09.2026

  • 15 Кой го боли

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "А РУСИЯ":

    Керезтето за Блатото ти като си му фен пали .И да ти кажа в Германия има 1,5 милиона рускоговорящи емигранти.Анадъмо.

    Коментиран от #21

    20:01 10.09.2026

  • 16 хахахаха

    16 4 Отговор
    Зима е, вънка вие вук, тати у Мюнхен нищо не маа, що е страшен стут, нема газ ни за пръжки ни за лук.

    20:01 10.09.2026

  • 17 Смехурко ти ли

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Сигурно":

    Се оригваш.

    20:02 10.09.2026

  • 18 Дааааа!!!

    7 17 Отговор
    Съветските орки вън от Европа!

    20:02 10.09.2026

  • 19 И ся кво?

    9 4 Отговор
    Ще им фалират и руските магазини, не само фабриките на фолксваген...

    20:03 10.09.2026

  • 20 А що не изгонят

    15 2 Отговор
    САЩ от Рамщайн и Шпандалем? Щото са окупирани. А Русия им направи услуга, напусна страната, за да могат да се обединят и какво стана сега? Фашагите им обявяват война, пращаха танкове, кво ли не... Дадоха само те 150 милиарда евро до сега за унищожаване на Русия!!! Изводът какъв е? Некава милост към врага. След време неговите поколения пак ще те нападат и убиват твои хора. Сащ и Британия го знаят, Русия може би сега го разбра? А може и да не е разбрала още? Врагът е враг и трябва напълно да го победиш без остатъци. Леш и това е решението.

    20:03 10.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мунчо

    4 6 Отговор
    Дойде им акъла и на немците.

    20:05 10.09.2026

  • 24 МЪКЪ,МЪКЪ

    3 4 Отговор
    От там отиват направо на фронта.

    20:06 10.09.2026

  • 25 Въпрос

    1 5 Отговор

    До коментар #14 от "Сигурно":

    А колко германци живеят в Рашистан?

    Коментиран от #28, #30

    20:07 10.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Джихади Йово

    4 0 Отговор
    Змията кат умира апе най-лошо...

    20:11 10.09.2026

  • 28 давай

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Въпрос":

    развий си въпроса, явно нещо имаш пред вид.. нали за дипломати говорим или не съм разбрал?

    Коментиран от #32

    20:11 10.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 хахахаха

    4 3 Отговор

    До коментар #25 от "Въпрос":

    Ти се притеснявай не колко немци живеят в Русия, а както вървят нещата и са ги подкарали "лидерите" да не се наложи да се изнасят европейците към Русия, както сега идват мигранти от света в европа, е те тогава ша е тежко вече.

    20:12 10.09.2026

  • 31 ШЕКСПИР

    7 0 Отговор
    В Германия са най -желани араби, африканци и други търтеии !!!

    20:13 10.09.2026

  • 32 Пояснение

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "давай":

    Не става въпрос за дипломати. Що има 1.5 милиона руснаци в Германия. Щото в Германия животът е мнооого по-добър.

    20:15 10.09.2026

  • 33 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Бързат преди да дойдат другите! Бързата свинете!

    20:17 10.09.2026

  • 34 А в България има 120 000 фирми

    0 1 Отговор
    на руските шпиони, които не развиват никаква дейност!

    20:17 10.09.2026

  • 35 Боа

    1 0 Отговор
    Сега ще хвъ рчат дойче фолке от Русия.
    Но Това Беше техния избор.Определено,Германия си търси бой,-и ще го получи.Сега не е 1941 година.Всичко ще бъде кратко и окончательно.

    20:17 10.09.2026

  • 36 Тодор Живков

    1 1 Отговор
    Сега в България има много матрял!
    Матряла е предимно от русоимбецили!

    20:19 10.09.2026

  • 37 Григор

    1 0 Отговор
    "Не сте желани тук!4
    Може, но без руски нефт и газ най-мощната икономика в Европа ще претърпи чудовищна катастрофа. Процесът вече е започнал, а тези стъпки само ще го ускорят. Какво следва? Ами следва "Алтернатива за Германия". И там процесът започна и няма спиране!

    20:19 10.09.2026

  • 38 Ужас, връщат се в Раят

    0 1 Отговор
    Какво квичене патриотично е имало

    20:21 10.09.2026

  • 39 Ами

    1 0 Отговор
    В Германия тече операция "Спасяването на редник Мерц".
    Германското правителство се занимава с Русия за да отклони
    вниманието от това че "АзГ" ги отнася на изборите и това,
    че най-големият дарител на ХДС вече иска оставката на Мерц.

    20:21 10.09.2026

  • 40 Фашизъм в действие

    1 0 Отговор
    Европа възроди фашизма!

    20:23 10.09.2026

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