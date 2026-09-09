Москва: НАТО се готви за дългосрочна конфронтация с Русия

Говорителят на Външното министерство на Русия Мария Захарова заяви, че НАТО се готви за дългосрочна война с Русия, предупреждавайки, че Москва е може и е готова да използва "всички свои военно-технически средства" за елиминиране на заплахите, когато е необходимо, цитирана от Turkey Today, пише Фокус.
Захарова направи тези изказвания по време на седмичната си пресконференция в Сиктивкар.
Тя каза, че арктическият регион се е превърнал в зона на геополитическо противопоставяне с Русия заради действията на страните от НАТО, обвинявайки алианса, че предприема стъпки за установяване на военно превъзходство в региона. Теза, която се дискутира изключително много в последните месец от Сергей Лавров и самият Владимир Путин.
"Интензивни военни приготовления се провеждат в непосредствена близост до нашите северни граници, провеждат се мащабни военни учения с настъпателен характер и се добавят нови елементи към военната структура на алианса", подчерта Захарова.
"Плановете за увеличаване на военния капацитет на НАТО показват, че то е преминало от ограничено възпиране към етап на подготовка за потенциално дългосрочна конфронтация с Русия", добави тя.
Захарова заяви, че подобни дейности на север представляват пряка заплаха за сигурността на Русия.
Захарова се позова и на предишни изказвания на украинския президент Володимир Зеленски относно руската гражданска авиация, като ги определи като "изнудване" и "легитимиране на въздушния терор на държавно ниво".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Овчар
22:52 09.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Браво на Украйна!
Украинските бойци обсадиха около 4000 нашественици в химическия завод, съобщават за купища "мъртви и ранени орки"
Украинските войски са блокирали около 4000 руснаци в химически завод в центъра на град Волчанск, Харковска област. Според украинския Център за отбранителни стратегии триста от окупаторите вече са се предали, след като многократните опити за спасяването им са се провалили.
Изданието Форбс съобщава, че в продължение на няколко седмици на ожесточени боеве части от няколко украински бригади са блокирали руското настъпление на север от река Волчанск. В същото време руски сили, равняващи се на поне два батальона със стотици пехотинци, щурмуват ПАО "Волчански химически завод" на десния бряг на реката. Очевидно планът на руснаците е бил да превземат химическия завод и след това оттам да започнат операция за форсиране на реката за да пробият в южната част на Волча.
22:54 09.09.2026
6 Овчар
Засекретени данни от руския ген.щаб-
ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢
🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+
💥 Русия загуби повече войници за 5 години, отколкото във ВСВ СССР за първите 4 години! 💥
Коментиран от #8, #32
22:55 09.09.2026
7 мдааааа
22:55 09.09.2026
8 Точен сте
До коментар #6 от "Овчар":Какво спечели русийката когато нападна Украйна преди 5 години?
1- во - Бяха убити и осакатени над 2 млн.нещастни руснаци ( а човешкия живот е най ценен)
2-ро - разшири до границата си НАТО с 1300 км. ( Швеция и Финландия от 200 години неутрални след агресията подадоха за членство). Русия ги заплаши " с необратими последици " но те й показаха среден пръст и влязоха в алианса.
3- то - стандарта на обикновените руснаци падна 4 пъти ,няма бензин ,купони за храна. В Крим изобщо липсват и населението бяга. Окупираната част от Донбас ежедневно е обстрелвана от ВСУ. И както каза главният пропагандист на Кремъл по ОРТ Маргарита Симонян - "За какво са ни тези територии като могат да ни убият всеки момент"
ЕТО ТОВА СПЕЧЕЛИ РАЗГРОМЕНА РАША💯
А на запад всичко е спокойно - няма бомби, няма убивани граждани на Европейските страни ,по почивки ,спокойни животи.
Коментиран от #18
22:55 09.09.2026
9 Пич
И в кръчмата работи!!!
22:56 09.09.2026
10 стоян георгиев
22:58 09.09.2026
11 Ако сринете до основи Киев
Коментиран от #26
22:59 09.09.2026
12 Тъжният Кон Изгрухтя
22:59 09.09.2026
13 Кога лъже Лавров??
23:00 09.09.2026
14 Спри се бе
И ония от оня Институт признават, че Русия настъпва, само вие копи-пейст, малоуници нещастни.
23:01 09.09.2026
15 Ако сринете
23:02 09.09.2026
16 Дзак
23:02 09.09.2026
17 Божеее , Боже
23:02 09.09.2026
18 стоян георгиев
До коментар #8 от "Точен сте":Русия е като ученик станал да го изпитат по желание и получил двойка.
23:02 09.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Казуар
23:06 09.09.2026
22 Това го постваш
До коментар #19 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":100 пъти и Украйна ще превземе Крим.
23:08 09.09.2026
23 Ами тогава
23:09 09.09.2026
24 А Мала Токмачка?
23:09 09.09.2026
25 Ицо
23:11 09.09.2026
26 Брачет
До коментар #11 от "Ако сринете до основи Киев":Спри самогона ..
23:12 09.09.2026
27 За да не стане тая
23:13 09.09.2026
28 Моля другарко,
23:14 09.09.2026
29 Герге ,
23:17 09.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 овчар
До коментар #6 от "Овчар":Искаш ли да ти кажа КОЙ Е АНАТОЛИ..?
Коментиран от #35
23:29 09.09.2026
33 Кална ватенка
23:34 09.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Овчи
До коментар #32 от "овчар":Магарето ти ! Познах , нали ?
23:46 09.09.2026