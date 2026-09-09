Говорителят на Външното министерство на Русия Мария Захарова заяви, че НАТО се готви за дългосрочна война с Русия, предупреждавайки, че Москва е може и е готова да използва "всички свои военно-технически средства" за елиминиране на заплахите, когато е необходимо, цитирана от Turkey Today, пише Фокус.

Захарова направи тези изказвания по време на седмичната си пресконференция в Сиктивкар.

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Тя каза, че арктическият регион се е превърнал в зона на геополитическо противопоставяне с Русия заради действията на страните от НАТО, обвинявайки алианса, че предприема стъпки за установяване на военно превъзходство в региона. Теза, която се дискутира изключително много в последните месец от Сергей Лавров и самият Владимир Путин.

"Интензивни военни приготовления се провеждат в непосредствена близост до нашите северни граници, провеждат се мащабни военни учения с настъпателен характер и се добавят нови елементи към военната структура на алианса", подчерта Захарова.

"Плановете за увеличаване на военния капацитет на НАТО показват, че то е преминало от ограничено възпиране към етап на подготовка за потенциално дългосрочна конфронтация с Русия", добави тя.

Захарова заяви, че подобни дейности на север представляват пряка заплаха за сигурността на Русия.

Захарова се позова и на предишни изказвания на украинския президент Володимир Зеленски относно руската гражданска авиация, като ги определи като "изнудване" и "легитимиране на въздушния терор на държавно ниво".