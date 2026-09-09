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Москва: НАТО се готви за дългосрочна конфронтация с Русия
  Тема: Украйна

Москва: НАТО се готви за дългосрочна конфронтация с Русия

9 Септември, 2026 22:50 713 35

  • мария захарова-
  • нато-
  • русия-
  • украйна-
  • сергей лавров

Плановете за увеличаване на военния капацитет на НАТО показват, че то е преминало от ограничено възпиране към етап на подготовка за потенциално дългосрочна конфронтация с Русия, добави Мария Захарова

Москва: НАТО се готви за дългосрочна конфронтация с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Говорителят на Външното министерство на Русия Мария Захарова заяви, че НАТО се готви за дългосрочна война с Русия, предупреждавайки, че Москва е може и е готова да използва "всички свои военно-технически средства" за елиминиране на заплахите, когато е необходимо, цитирана от Turkey Today, пише Фокус.

Захарова направи тези изказвания по време на седмичната си пресконференция в Сиктивкар.

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Тя каза, че арктическият регион се е превърнал в зона на геополитическо противопоставяне с Русия заради действията на страните от НАТО, обвинявайки алианса, че предприема стъпки за установяване на военно превъзходство в региона. Теза, която се дискутира изключително много в последните месец от Сергей Лавров и самият Владимир Путин.

"Интензивни военни приготовления се провеждат в непосредствена близост до нашите северни граници, провеждат се мащабни военни учения с настъпателен характер и се добавят нови елементи към военната структура на алианса", подчерта Захарова.

"Плановете за увеличаване на военния капацитет на НАТО показват, че то е преминало от ограничено възпиране към етап на подготовка за потенциално дългосрочна конфронтация с Русия", добави тя.

Захарова заяви, че подобни дейности на север представляват пряка заплаха за сигурността на Русия.

Захарова се позова и на предишни изказвания на украинския президент Володимир Зеленски относно руската гражданска авиация, като ги определи като "изнудване" и "легитимиране на въздушния терор на държавно ниво".


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Овчар

    0 8 Отговор
    Бъди обективен не дърпай медията надолу..! Знаеш ли колко са загубите заради теб...?

    22:52 09.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Браво на Украйна!

    12 7 Отговор
    ВСУ хвана в котел руснаците във Волчанск, десетки се предават накуп

    Украинските бойци обсадиха около 4000 нашественици в химическия завод, съобщават за купища "мъртви и ранени орки"

    Украинските войски са блокирали около 4000 руснаци в химически завод в центъра на град Волчанск, Харковска област. Според украинския Център за отбранителни стратегии триста от окупаторите вече са се предали, след като многократните опити за спасяването им са се провалили.
    Изданието Форбс съобщава, че в продължение на няколко седмици на ожесточени боеве части от няколко украински бригади са блокирали руското настъпление на север от река Волчанск. В същото време руски сили, равняващи се на поне два батальона със стотици пехотинци, щурмуват ПАО "Волчански химически завод" на десния бряг на реката. Очевидно планът на руснаците е бил да превземат химическия завод и след това оттам да започнат операция за форсиране на реката за да пробият в южната част на Волча.

    22:54 09.09.2026

  • 6 Овчар

    13 6 Отговор
    Хакери влязоха в базата данни на Руския ген щаб- цифрите са потресаващи!

    Засекретени данни от руския ген.щаб-

     ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢

    🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
    🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
    🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
    🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
    🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
    🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
    🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+

    💥 Русия загуби повече войници за 5 години, отколкото във ВСВ СССР за първите 4 години! 💥

    Коментиран от #8, #32

    22:55 09.09.2026

  • 7 мдааааа

    5 2 Отговор
    На снимката само Димон липсва ...

    22:55 09.09.2026

  • 8 Точен сте

    14 5 Отговор

    До коментар #6 от "Овчар":

    Какво спечели русийката когато нападна Украйна преди 5 години?
    1- во - Бяха убити и осакатени над 2 млн.нещастни руснаци ( а човешкия живот е най ценен)
    2-ро - разшири до границата си НАТО с 1300 км. ( Швеция и Финландия от 200 години неутрални след агресията подадоха за членство). Русия ги заплаши " с необратими последици " но те й показаха среден пръст и влязоха в алианса.
    3- то - стандарта на обикновените руснаци падна 4 пъти ,няма бензин ,купони за храна. В Крим изобщо липсват и населението бяга. Окупираната част от Донбас ежедневно е обстрелвана от ВСУ. И както каза главният пропагандист на Кремъл по ОРТ Маргарита Симонян - "За какво са ни тези територии като могат да ни убият всеки момент"
    ЕТО ТОВА СПЕЧЕЛИ РАЗГРОМЕНА РАША💯
    А на запад всичко е спокойно - няма бомби, няма убивани граждани на Европейските страни ,по почивки ,спокойни животи.

    Коментиран от #18

    22:55 09.09.2026

  • 9 Пич

    3 5 Отговор
    Ако войната е неизбежна - удряй пръв!!!
    И в кръчмата работи!!!

    22:56 09.09.2026

  • 10 стоян георгиев

    12 3 Отговор
    Естествено че нато ще се готви за дългосрочна конфронтация.каквото повикало такова се обадило.

    22:58 09.09.2026

  • 11 Ако сринете до основи Киев

    3 11 Отговор
    Всякакви мераци за дългосрочна конфронтация ще изчезнат. Отдавна трябваше да бъде направено нещастници. Вие сте позор за братска Русия

    Коментиран от #26

    22:59 09.09.2026

  • 12 Тъжният Кон Изгрухтя

    9 4 Отговор
    И чейнето му падна в гьола

    22:59 09.09.2026

  • 13 Кога лъже Лавров??

    12 4 Отговор
    Отговор: Винаги когато говори!!

    23:00 09.09.2026

  • 14 Спри се бе

    0 13 Отговор
    ненормалник!
    И ония от оня Институт признават, че Русия настъпва, само вие копи-пейст, малоуници нещастни.

    23:01 09.09.2026

  • 15 Ако сринете

    5 5 Отговор
    Всички язовири до един, зимата хурките поне кънки ще могат да си карат.

    23:02 09.09.2026

  • 16 Дзак

    3 6 Отговор
    Умна, Красива и Работлива!

    23:02 09.09.2026

  • 17 Божеее , Боже

    9 3 Отговор
    Аз се чудя какво прави вовката в бункера ,а той копа ли копа тунела към таваришч Си ..

    23:02 09.09.2026

  • 18 стоян георгиев

    12 3 Отговор

    До коментар #8 от "Точен сте":

    Русия е като ученик станал да го изпитат по желание и получил двойка.

    23:02 09.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Казуар

    7 3 Отговор
    Захаринке, Европа ще се готви за конфронтация защото Путин търси реванш.

    23:06 09.09.2026

  • 22 Това го постваш

    3 7 Отговор

    До коментар #19 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":

    100 пъти и Украйна ще превземе Крим.

    23:08 09.09.2026

  • 23 Ами тогава

    2 6 Отговор
    Почвайте да избивате шефчитата на НАТЮ. Кво чакате. Свърши ли новичока и тротила? Кво чакате бре ? Конституцията на Русия какво налага? Защо не си я спазвате другари братушки? Я Веднага Киев да се срине и никаква милост повече, че и нас почнахте да ни дразните с тая доброта и хуманност.

    23:09 09.09.2026

  • 24 А Мала Токмачка?

    5 4 Отговор
    Превзехте ли Мала Токмачка?

    23:09 09.09.2026

  • 25 Ицо

    7 3 Отговор
    Има ли гнясъни копейки?

    23:11 09.09.2026

  • 26 Брачет

    9 3 Отговор

    До коментар #11 от "Ако сринете до основи Киев":

    Спри самогона ..

    23:12 09.09.2026

  • 27 За да не стане тая

    2 7 Отговор
    НАТО да се готви за дългосрочна конфронтация с Русия избийте важните хора в НАТО а после и заместниците им. Показно и брутално ! Това е начина. Може и на куп на някой форум тъп

    23:13 09.09.2026

  • 28 Моля другарко,

    9 3 Отговор
    Украйна се бие , не се предава .

    23:14 09.09.2026

  • 29 Герге ,

    1 3 Отговор
    Требе ли ти здрав бетон ?

    23:17 09.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 овчар

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Овчар":

    Искаш ли да ти кажа КОЙ Е АНАТОЛИ..?

    Коментиран от #35

    23:29 09.09.2026

  • 33 Кална ватенка

    1 1 Отговор
    Марче, кат гледам пак си на манарче, кат гледам все повече питам се, защо си все пияна на съчма. Марче, за теб създаден съм, макар че, макар че все повече хорица ми казват, че си тралала.

    23:34 09.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Овчи

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "овчар":

    Магарето ти ! Познах , нали ?

    23:46 09.09.2026

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