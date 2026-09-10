Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Канада за тридневно посещение, предаде Укринформ, позовавайки се на канцеларията на канадския премиер Марк Карни, предава БТА.

Зеленски и първата дама Олена Зеленска ще бъдат в Канада от 9 до 11 септември. Според канцеларията на премиера посещението ще подчертае ролята на Канада в продължаващата подкрепа за Украйна и ангажимента на страната към „справедлив и траен мир“.

Зеленски ще посети три канадски града

Президентът и първата дама ще участват в събития в Калгари, Торонто и Норт Бей.

В рамките на визитата ще бъдат обсъдени общите приоритети на Канада и Украйна, включително задълбочаването на сътрудничеството в областта на отбраната, икономиката и енергетиката.

Зеленски ще участва и в заседание на канадското правителство.

Подготовка за ново партньорско споразумение

За последен път украинският президент посети Канада през декември миналата година, на път за САЩ. Канадският премиер Марк Карни пък посети Украйна през август същата година.

Зеленски е сформирал и украинска делегация, която ще участва в преговорите с Канада по подготовката на Споразумение за партньорство по повод стогодишнината от установяването на дипломатически отношения между двете страни.