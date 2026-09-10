Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Канада за тридневно посещение, предаде Укринформ, позовавайки се на канцеларията на канадския премиер Марк Карни, предава БТА.
Зеленски и първата дама Олена Зеленска ще бъдат в Канада от 9 до 11 септември. Според канцеларията на премиера посещението ще подчертае ролята на Канада в продължаващата подкрепа за Украйна и ангажимента на страната към „справедлив и траен мир“.
Зеленски ще посети три канадски града
Президентът и първата дама ще участват в събития в Калгари, Торонто и Норт Бей.
В рамките на визитата ще бъдат обсъдени общите приоритети на Канада и Украйна, включително задълбочаването на сътрудничеството в областта на отбраната, икономиката и енергетиката.
Зеленски ще участва и в заседание на канадското правителство.
Подготовка за ново партньорско споразумение
За последен път украинският президент посети Канада през декември миналата година, на път за САЩ. Канадският премиер Марк Карни пък посети Украйна през август същата година.
Зеленски е сформирал и украинска делегация, която ще участва в преговорите с Канада по подготовката на Споразумение за партньорство по повод стогодишнината от установяването на дипломатически отношения между двете страни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТОА ДО ГА ША ЗАМЪРСЯВА ОКОЛНАТА
11:11 10.09.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #16
11:11 10.09.2026
3 Някой
11:12 10.09.2026
4 Госあ
11:12 10.09.2026
5 Робот
Коментиран от #19
11:12 10.09.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
11:13 10.09.2026
7 В Канада
11:13 10.09.2026
8 Клоуна пусин 🤡💩
Коментиран от #14, #15, #30
11:14 10.09.2026
9 Перо
11:14 10.09.2026
10 име
Коментиран от #17
11:14 10.09.2026
11 Евгени от Алфапласт
11:14 10.09.2026
12 нелигитимен?
11:15 10.09.2026
13 Добри новини
Портът в Махачкала е единственият незамръзващ дълбоководен руски порт на Каспийско море, който работи целогодишно и обработва както наливни, така и сухи товари.
11:15 10.09.2026
14 име
До коментар #8 от "Клоуна пусин 🤡💩":Путин си има пари и оръжия, бе козяк. Не му се налага да проси по света всяка седмица.
Коментиран от #25
11:16 10.09.2026
15 ДА ТАКАЕ КАНЯТ ГО КАТОКОРВИТЕ
До коментар #8 от "Клоуна пусин 🤡💩":ПОСТОЯННО И НАСЯКЪДЕ
11:16 10.09.2026
16 Гинко/Хунко
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Спомняме си за този 98год. ,SS- овец и скандала, който предизвика там ,целувайки се с 🤡
11:17 10.09.2026
17 Коректор
До коментар #10 от "име":Златните тоалетни бяха открити в имението на путлеровата подлога Янкулович, който прави компания на другия диктатор и yбиец - Асад
Коментиран от #33
11:18 10.09.2026
18 стоян георгиев
11:19 10.09.2026
19 Госあ
До коментар #5 от "Робот":Надява се, още некой долар да скатае. На това се надява. тоя е еврей, не е украинец и изобщо не го интересува какво ще се случи с Украйна, впрочем, интересува го да освободи повече място за братчедите си от клановете у пустинята, които заселват Украйна.
11:20 10.09.2026
20 ти да видиш
11:20 10.09.2026
21 ВТОРАТА ПО ГОЛЕМИНА
11:23 10.09.2026
22 Рашизма е варваpcки фашизъм !
1. Култ към традицията — Традиционни ценности, православие....
2. Отхвърляне на модернизма — Упадъчният Запад, либерализмът и Просвещението се представят като морална деградация.
3. Действие заради самото действие — Култът към силата и войната се поставя над всичко.
4. Несъгласието е предателство — Критиците на войната и властта са обявени за чужди агенти, екстремисти или предатели.
5. Страх от различието — Враждебност към различни етнически, политически и културни групи.
6. Апел към социалното недоволство — насочва се към външни врагове: Запада, НАТО и предателите.
7. Обсебеност от заговори — Русия се представя като обсадена крепост, атакувана чрез глобални западни конспирации.
8. Врагът е едновременно силен и слаб — Западът е описван като всемогъщ, но едновременно загниващ и обречен.
9. Животът е постоянна война — Обществото се мобилизира около идеята за постоянна заплаха.
10. Презрение към слабите — Култ към силата, армията и победителя; слабостта се представя като порок.
11. Култ към героизма и смъртта — Саможертвата за държавата и войната се превръща в идеологически идеал.
12. Мачизъм и оръжейна култура — Милитаризмът и агресивната мъжественост са официалната култура.
13. Качествен популизъм — Властта претендира, че тя и лидерът изразяват истинската воля на народа
14. Новоговор — Специална военна операция, чужд агент, колективен запад и др.
11:25 10.09.2026
23 пешо
11:25 10.09.2026
24 Тръмп
Наркоуродът е пътник.
Ще види Пейтриът на Най.....
11:28 10.09.2026
25 Така ще да е
До коментар #14 от "име":За Пусин света е ограничен до Северна Корея, Иран, Беларус, Китай и няколко африкански племена.
От първите постоянно проси оръжия и провизии - без тях отдавна да са увесили ня някой уличен стълб.
А, ето и новина от вчера от руската преса:
На 9 септември 2026 г., по време на посещението на виетнамския президент То Лам в Москва, руският министър на транспорта Андрей Никитин потвърди, че Русия е изпратила официално предложение до Виетнам за т.нар. „мокър лизинг“ (wet lease) на самолети. Това означава наемане на пътнически самолети от виетнамски авиокомпании заедно с техните екипажи, техническа поддръжка и застраховка
Путин уж щеше да произвежда безаналогови руски граждански самолети, а му се наложи да моли Виетнам за няколко бройки, че ватенките няма с какво да хвърчат. 🤪
Коментиран от #32
11:31 10.09.2026
26 az СВО Победа 81
11:35 10.09.2026
27 Хайо
11:36 10.09.2026
28 Какъв президент е този зеленски
11:37 10.09.2026
29 Канада
11:37 10.09.2026
30 Смотльо,
До коментар #8 от "Клоуна пусин 🤡💩":Къде е канен навсякъде? В коя държава в Азия и Африка беше? В коя Латиноамериканска ?
11:38 10.09.2026
31 Снимката е стара
11:40 10.09.2026
32 Психиатър,
До коментар #25 от "Така ще да е":Имаш нужда от моята помощ.
11:42 10.09.2026
33 бананите дето ги поемаш
До коментар #17 от "Коректор":Втора употреба ли са?!
11:42 10.09.2026