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Зеленски пристигна в Канада за тридневно посещение

Зеленски пристигна в Канада за тридневно посещение

10 Септември, 2026 11:10, обновена 10 Септември, 2026 11:09 543 33

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  • посещение

Украинският президент ще обсъди с канадското правителство сътрудничеството в областта на отбраната, икономиката и енергетиката

Зеленски пристигна в Канада за тридневно посещение - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Канада за тридневно посещение, предаде Укринформ, позовавайки се на канцеларията на канадския премиер Марк Карни, предава БТА.

Зеленски и първата дама Олена Зеленска ще бъдат в Канада от 9 до 11 септември. Според канцеларията на премиера посещението ще подчертае ролята на Канада в продължаващата подкрепа за Украйна и ангажимента на страната към „справедлив и траен мир“.

Зеленски ще посети три канадски града

Президентът и първата дама ще участват в събития в Калгари, Торонто и Норт Бей.

В рамките на визитата ще бъдат обсъдени общите приоритети на Канада и Украйна, включително задълбочаването на сътрудничеството в областта на отбраната, икономиката и енергетиката.

Зеленски ще участва и в заседание на канадското правителство.

Подготовка за ново партньорско споразумение

За последен път украинският президент посети Канада през декември миналата година, на път за САЩ. Канадският премиер Марк Карни пък посети Украйна през август същата година.

Зеленски е сформирал и украинска делегация, която ще участва в преговорите с Канада по подготовката на Споразумение за партньорство по повод стогодишнината от установяването на дипломатически отношения между двете страни.


Канада
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТОА ДО ГА ША ЗАМЪРСЯВА ОКОЛНАТА

    23 0 Отговор
    СРЕДА......

    11:11 10.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    29 0 Отговор
    Там приемат всякакви нацисти.

    Коментиран от #16

    11:11 10.09.2026

  • 3 Някой

    26 0 Отговор
    Пак ли в парламента на Канада ще ръкопляскат на един от СС през ВСВ, като преден път?

    11:12 10.09.2026

  • 4 Госあ

    22 0 Отговор
    тоя паляк хептен сватбарска мечка 😂

    11:12 10.09.2026

  • 5 Робот

    25 0 Отговор
    На какво се надява още този наркоман ..?Филма приключва и идват гаргите и лешоядите..! Жалка картинка..

    Коментиран от #19

    11:12 10.09.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 21 Отговор
    кой ме пита , кой ме чу?СЛАВА ВСУ!!

    11:13 10.09.2026

  • 7 В Канада

    18 0 Отговор
    имат култ към Вафен СС и нацистката идеология. Добре дошъл е.

    11:13 10.09.2026

  • 8 Клоуна пусин 🤡💩

    0 26 Отговор
    Президент Зеленски е канен навсякъде по света, докато мaлoyмниka Путлер пълзи в бункера като cъceл.

    Коментиран от #14, #15, #30

    11:14 10.09.2026

  • 9 Перо

    20 0 Отговор
    И какво ще даряват джендърите в Канада, като там всичко е американско и Тръмп спря кранчето, чрез митата!

    11:14 10.09.2026

  • 10 име

    17 0 Отговор
    Тоя всяка седмица ходи да проси по света, че са му малко златните тоалетни. Трябвали му още, че много имоти има.

    Коментиран от #17

    11:14 10.09.2026

  • 11 Евгени от Алфапласт

    11 0 Отговор
    Минавам дамо за едната звезда на статията за зеленияпор.

    11:14 10.09.2026

  • 12 нелигитимен?

    1 18 Отговор
    И как така, нали според Фашиста путин Зеленски е нелигитимен???

    11:15 10.09.2026

  • 13 Добри новини

    0 14 Отговор
    ВСУ изтряскаха пристанището в руския Дагестан. Видео
    Портът в Махачкала е единственият незамръзващ дълбоководен руски порт на Каспийско море, който работи целогодишно и обработва както наливни, така и сухи товари.

    11:15 10.09.2026

  • 14 име

    23 0 Отговор

    До коментар #8 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Путин си има пари и оръжия, бе козяк. Не му се налага да проси по света всяка седмица.

    Коментиран от #25

    11:16 10.09.2026

  • 15 ДА ТАКАЕ КАНЯТ ГО КАТОКОРВИТЕ

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    ПОСТОЯННО И НАСЯКЪДЕ

    11:16 10.09.2026

  • 16 Гинко/Хунко

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Спомняме си за този 98год. ,SS- овец и скандала, който предизвика там ,целувайки се с 🤡

    11:17 10.09.2026

  • 17 Коректор

    1 16 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    Златните тоалетни бяха открити в имението на путлеровата подлога Янкулович, който прави компания на другия диктатор и yбиец - Асад

    Коментиран от #33

    11:18 10.09.2026

  • 18 стоян георгиев

    2 6 Отговор
    Канада е един от най верните съюзници на Украйна.

    11:19 10.09.2026

  • 19 Госあ

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "Робот":

    Надява се, още некой долар да скатае. На това се надява. тоя е еврей, не е украинец и изобщо не го интересува какво ще се случи с Украйна, впрочем, интересува го да освободи повече място за братчедите си от клановете у пустинята, които заселват Украйна.

    11:20 10.09.2026

  • 20 ти да видиш

    10 0 Отговор
    зеленияпор хич не е избрал подходящия момент да проси от канадците!

    11:20 10.09.2026

  • 21 ВТОРАТА ПО ГОЛЕМИНА

    18 0 Отговор
    ДИАСПОРА Е УКРАИНСКАТА СЛЕД ПОЛЯЦИТЕ. ТОВА СА ВСЕ БИВШИТЕ БЕГЪЛЦИ НАЦИСТИ.

    11:23 10.09.2026

  • 22 Рашизма е варваpcки фашизъм !

    0 22 Отговор
    Русия отговаря на практически всички 14 признака на фашизма

    1. Култ към традицията — Традиционни ценности, православие....

    2. Отхвърляне на модернизма — Упадъчният Запад, либерализмът и Просвещението се представят като морална деградация.

    3. Действие заради самото действие — Култът към силата и войната се поставя над всичко.

    4. Несъгласието е предателство — Критиците на войната и властта са обявени за чужди агенти, екстремисти или предатели.

    5. Страх от различието — Враждебност към различни етнически, политически и културни групи.

    6. Апел към социалното недоволство — насочва се към външни врагове: Запада, НАТО и предателите.

    7. Обсебеност от заговори — Русия се представя като обсадена крепост, атакувана чрез глобални западни конспирации.

    8. Врагът е едновременно силен и слаб — Западът е описван като всемогъщ, но едновременно загниващ и обречен.

    9. Животът е постоянна война — Обществото се мобилизира около идеята за постоянна заплаха.

    10. Презрение към слабите — Култ към силата, армията и победителя; слабостта се представя като порок.

    11. Култ към героизма и смъртта — Саможертвата за държавата и войната се превръща в идеологически идеал.

    12. Мачизъм и оръжейна култура — Милитаризмът и агресивната мъжественост са официалната култура.

    13. Качествен популизъм — Властта претендира, че тя и лидерът изразяват истинската воля на народа

    14. Новоговор — Специална военна операция, чужд агент, колективен запад и др.

    11:25 10.09.2026

  • 23 пешо

    12 0 Отговор
    ИЗБИХА МУ НАРОДА ТОЙ НЕ СЕ СПРЯ ДА ОБИКАЛЯ

    11:25 10.09.2026

  • 24 Тръмп

    5 0 Отговор
    Много ще се зарадва, че Зеленски отива впл Канада.
    Наркоуродът е пътник.
    Ще види Пейтриът на Най.....

    11:28 10.09.2026

  • 25 Така ще да е

    1 10 Отговор

    До коментар #14 от "име":

    За Пусин света е ограничен до Северна Корея, Иран, Беларус, Китай и няколко африкански племена.
    От първите постоянно проси оръжия и провизии - без тях отдавна да са увесили ня някой уличен стълб.
    А, ето и новина от вчера от руската преса:
    На 9 септември 2026 г., по време на посещението на виетнамския президент То Лам в Москва, руският министър на транспорта Андрей Никитин потвърди, че Русия е изпратила официално предложение до Виетнам за т.нар. „мокър лизинг“ (wet lease) на самолети. Това означава наемане на пътнически самолети от виетнамски авиокомпании заедно с техните екипажи, техническа поддръжка и застраховка

    Путин уж щеше да произвежда безаналогови руски граждански самолети, а му се наложи да моли Виетнам за няколко бройки, че ватенките няма с какво да хвърчат. 🤪

    Коментиран от #32

    11:31 10.09.2026

  • 26 az СВО Победа 81

    4 0 Отговор
    Ще получава инструктаж от Лондон индиректно....

    11:35 10.09.2026

  • 27 Хайо

    4 0 Отговор
    Имам един въпрос ;Сталин и Хитлер обикаляли ли са света когато страните им са били във война ? Този не се спря ,а вечно проси пари .Тези самолети на въздух ли летят ?

    11:36 10.09.2026

  • 28 Какъв президент е този зеленски

    5 0 Отговор
    Стига с тази пропаганда вселенски не е никакъв президент

    11:37 10.09.2026

  • 29 Канада

    3 0 Отговор
    ще помага на Украйна с енергетиката! Ще им пращат батерии, акумулатори... и бели мишки да въртят колелета, че да правят ток! Също така се предвижда цялото наци население да събере на Източният бряг и да духа с уста, че да прави вятър за вятърните турбини в Англия, а произведената енергия ще се доставя на Украйна!

    11:37 10.09.2026

  • 30 Смотльо,

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Къде е канен навсякъде? В коя държава в Азия и Африка беше? В коя Латиноамериканска ?

    11:38 10.09.2026

  • 31 Снимката е стара

    2 0 Отговор
    От кокаина Зеленски е заприличал на плашило. Крепят го с кръвопреливане и хемодиализа, но дрогата не прощава. Хвърля се да се прегръща със западняците и те изпадат в ступор!

    11:40 10.09.2026

  • 32 Психиатър,

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Така ще да е":

    Имаш нужда от моята помощ.

    11:42 10.09.2026

  • 33 бананите дето ги поемаш

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Коректор":

    Втора употреба ли са?!

    11:42 10.09.2026

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