Писториус обмисля да изземе секретния Оперативен план за Германия от Саксония-Анхалт

След изборната победа на опозиционната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) в Саксония-Анхалт министърът на отбраната на ФРГ Борис Писториус възнамерява да изземе от властите на провинцията „Оперативния план за Германия“ (OPLAN), съобщава RND, предава News.bg.
„Писториус обмисля да си върне строго секретния Оперативен план за Германия от Държавната канцелария на Саксония-Анхалт“, се посочва в съобщението.
По този начин ръководителят на отбраната цели да предотврати попадането на плана в ръцете на „Алтернатива за Германия“, допълват от медийната група.
Хазелоф разкритикува плановете
Райнер Хазелоф, ръководител на Държавната канцелария на Саксония-Анхалт, разкритикува тези планове.
„Не мога да си представя как би могло да функционира предвиденото в конституцията сътрудничество между федералните провинции, ако на Саксония-Анхалт бъде отказан достъп до информация, касаеща вътрешната политика и отбраната“, заяви той.
Изборите за провинциалния парламент на Саксония-Анхалт се проведоха на 6 септември. Според последните данни АзГ печели с 43,8% от гласовете.
Партията се застъпва за по-строга миграционна политика и защита на традиционните ценности.
Мерц призна поражението на ХДС
Канцлерът Фридрих Мерц призна поражението на своя Християндемократически съюз (ХДС), като според текста самият той бързо губи популярност.
Правителството му дава приоритет на военните разходи и си поставя за цел изграждането на най-силната армия в Европа - такава, която е независима от военнопромишления комплекс на САЩ.
Експертите обаче смятат, че подобен опит е обречен на неуспех.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Що ли🤔 да няма разчет за нападение над Русия в плана ❗❗❗
12:28 10.09.2026
2 Народна република Саксония-Айнхалт
Коментиран от #5
12:29 10.09.2026
3 111111
12:34 10.09.2026
4 Робот
Коментиран от #16
12:35 10.09.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Народна република Саксония-Айнхалт":Ти още ли гледаш чернобял телевизор🤔❓
В природата има и други цветове❗
Отказът да наливат парите ти в У...йна, не означава непременно да искаш да се присъединиш към Русия ❗
12:35 10.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Иска да предизвика Гражданска война ли
Значи тези планове са достъпни на цялото 30-членно нато
касаещо германския регион Саксония-Анхалт, но видите ли,
този ПЛАН не трябва да е достъпен за самите германци
от федералната провинция Саксония-Анхалт с население
2 313 280 души (2011) и столица Магдебург!?!
Тоест хората управляващи Саксония-Анхалт от АзГ
да не могат да управляват собственият си живот и битие там ли?!
Пълно безумие... защо, хер Писто..?!
Коментиран от #10
12:42 10.09.2026
8 Път на Алтернатива
12:48 10.09.2026
9 Хаха
Този план за колонизация и германизация на източните територии е разработен въз основа на расовата доктрина (върховенството на арийската раса) и концепцията за „ жизнено пространство “ под егидата на райхсфюрер SS Хайнрих Химлер, който е и райхскомисар за консолидирането на германския народ (нем.: Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, RKFDV) от есента на 1939 г. Той също така отговаря за въпросите на изселването, заселването и презаселването на изток.
Планът е разработен за 30 години. Той трябва да започне изпълнението му след победата на Райха във войната срещу СССР
12:51 10.09.2026
10 Европеец
До коментар #7 от "Иска да предизвика Гражданска война ли":Съгласен съм с коментара ти ... Тоя Пистор е много тъпо същество..... Оперативните планове са на Германия, без значение, кой го управлява дадена провинция..... Егати демокрацията представлявана от такива същества.....
12:56 10.09.2026
11 Хил
Коментиран от #15
13:01 10.09.2026
12 Може
13:09 10.09.2026
13 Долу ЕС
13:17 10.09.2026
14 ЕС щати!!!
13:22 10.09.2026
15 лавина от Трабанти
До коментар #11 от "Хил":Стига раздуване, АзГ вирее само в старите социалистически провинции на Германия- ГДР! Могъщата част от ГФР е достатъчно силна и разумна!
13:24 10.09.2026
16 руския Фашизъм
До коментар #4 от "Робот":Германският фашизъм бе спрян от Коалиция!!! Същото ще стане и с Фашиста путин!
13:26 10.09.2026
17 Луд Скайуокър
Май сами ще разделят Германия на окупационни зони ..
13:28 10.09.2026