Писториус обмисля да изземе секретния Оперативен план за Германия от Саксония-Анхалт

След изборната победа на опозиционната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) в Саксония-Анхалт министърът на отбраната на ФРГ Борис Писториус възнамерява да изземе от властите на провинцията „Оперативния план за Германия“ (OPLAN), съобщава RND, предава News.bg.

„Писториус обмисля да си върне строго секретния Оперативен план за Германия от Държавната канцелария на Саксония-Анхалт“, се посочва в съобщението.

По този начин ръководителят на отбраната цели да предотврати попадането на плана в ръцете на „Алтернатива за Германия“, допълват от медийната група.

Хазелоф разкритикува плановете

Райнер Хазелоф, ръководител на Държавната канцелария на Саксония-Анхалт, разкритикува тези планове.

„Не мога да си представя как би могло да функционира предвиденото в конституцията сътрудничество между федералните провинции, ако на Саксония-Анхалт бъде отказан достъп до информация, касаеща вътрешната политика и отбраната“, заяви той.

Изборите за провинциалния парламент на Саксония-Анхалт се проведоха на 6 септември. Според последните данни АзГ печели с 43,8% от гласовете.

Партията се застъпва за по-строга миграционна политика и защита на традиционните ценности.

Мерц призна поражението на ХДС

Канцлерът Фридрих Мерц призна поражението на своя Християндемократически съюз (ХДС), като според текста самият той бързо губи популярност.

Правителството му дава приоритет на военните разходи и си поставя за цел изграждането на най-силната армия в Европа - такава, която е независима от военнопромишления комплекс на САЩ.

Експертите обаче смятат, че подобен опит е обречен на неуспех.