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Писториус обмисля да изземе секретния Оперативен план за Германия от Саксония-Анхалт

Писториус обмисля да изземе секретния Оперативен план за Германия от Саксония-Анхалт

10 Септември, 2026 12:23, обновена 10 Септември, 2026 12:24 1 084 17

  • борис писториус-
  • германия-
  • саксония-анхалт

Решението цели да предотврати попадането на плана в ръцете на АзГ след изборната победа на партията в провинцията

Писториус обмисля да изземе секретния Оперативен план за Германия от Саксония-Анхалт - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

След изборната победа на опозиционната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) в Саксония-Анхалт министърът на отбраната на ФРГ Борис Писториус възнамерява да изземе от властите на провинцията „Оперативния план за Германия“ (OPLAN), съобщава RND, предава News.bg.

„Писториус обмисля да си върне строго секретния Оперативен план за Германия от Държавната канцелария на Саксония-Анхалт“, се посочва в съобщението.

По този начин ръководителят на отбраната цели да предотврати попадането на плана в ръцете на „Алтернатива за Германия“, допълват от медийната група.

Хазелоф разкритикува плановете

Райнер Хазелоф, ръководител на Държавната канцелария на Саксония-Анхалт, разкритикува тези планове.

„Не мога да си представя как би могло да функционира предвиденото в конституцията сътрудничество между федералните провинции, ако на Саксония-Анхалт бъде отказан достъп до информация, касаеща вътрешната политика и отбраната“, заяви той.

Изборите за провинциалния парламент на Саксония-Анхалт се проведоха на 6 септември. Според последните данни АзГ печели с 43,8% от гласовете.

Партията се застъпва за по-строга миграционна политика и защита на традиционните ценности.

Мерц призна поражението на ХДС

Канцлерът Фридрих Мерц призна поражението на своя Християндемократически съюз (ХДС), като според текста самият той бързо губи популярност.

Правителството му дава приоритет на военните разходи и си поставя за цел изграждането на най-силната армия в Европа - такава, която е независима от военнопромишления комплекс на САЩ.

Експертите обаче смятат, че подобен опит е обречен на неуспех.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    28 4 Отговор
    😀😀😀😀
    Що ли🤔 да няма разчет за нападение над Русия в плана ❗❗❗

    12:28 10.09.2026

  • 2 Народна република Саксония-Айнхалт

    17 4 Отговор
    Най-новата в състава на РФ. Нещата отиват на референдум и присъединяване към Руската Федерация!

    Коментиран от #5

    12:29 10.09.2026

  • 3 111111

    19 1 Отговор
    Те са го преснимали вече! Ако искат и във вестниците ще го пуснат!

    12:34 10.09.2026

  • 4 Робот

    18 3 Отговор
    Ако още веднъж руска мечка влезе в Германия ще е загради за 1000г.

    Коментиран от #16

    12:35 10.09.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 1 Отговор

    До коментар #2 от "Народна република Саксония-Айнхалт":

    Ти още ли гледаш чернобял телевизор🤔❓
    В природата има и други цветове❗
    Отказът да наливат парите ти в У...йна, не означава непременно да искаш да се присъединиш към Русия ❗

    12:35 10.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Иска да предизвика Гражданска война ли

    20 0 Отговор
    Не може да им толкова акъла на властимащите в момента
    Значи тези планове са достъпни на цялото 30-членно нато
    касаещо германския регион Саксония-Анхалт, но видите ли,
    този ПЛАН не трябва да е достъпен за самите германци
    от федералната провинция Саксония-Анхалт с население
    2 313 280 души (2011) и столица Магдебург!?!
    Тоест хората управляващи Саксония-Анхалт от АзГ
    да не могат да управляват собственият си живот и битие там ли?!
    Пълно безумие... защо, хер Писто..?!

    Коментиран от #10

    12:42 10.09.2026

  • 8 Път на Алтернатива

    10 0 Отговор
    Новата Германия

    12:48 10.09.2026

  • 9 Хаха

    6 0 Отговор
    Генерален план „Ост“ – програма за консолидиране на господството на нацистка Германия в Източна Европа; предвижда принудително изселване от територията на Полша и окупираните райони на СССР до 75 – 85 процента от населението и настаняването му в Северен Кавказ, Западен Сибир и Южна Америка.

    Този план за колонизация и германизация на източните територии е разработен въз основа на расовата доктрина (върховенството на арийската раса) и концепцията за „ жизнено пространство “ под егидата на райхсфюрер SS Хайнрих Химлер, който е и райхскомисар за консолидирането на германския народ (нем.: Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, RKFDV) от есента на 1939 г. Той също така отговаря за въпросите на изселването, заселването и презаселването на изток.
    Планът е разработен за 30 години. Той трябва да започне изпълнението му след победата на Райха във войната срещу СССР

    12:51 10.09.2026

  • 10 Европеец

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Иска да предизвика Гражданска война ли":

    Съгласен съм с коментара ти ... Тоя Пистор е много тъпо същество..... Оперативните планове са на Германия, без значение, кой го управлява дадена провинция..... Егати демокрацията представлявана от такива същества.....

    12:56 10.09.2026

  • 11 Хил

    8 0 Отговор
    Хахаха! Детска работа! Това ли ви е демокрацията? Глобалистите вече са повече от жалки! Искат да спрат лавина с голи гърди!

    Коментиран от #15

    13:01 10.09.2026

  • 12 Може

    6 0 Отговор
    в тайният военен план да има някой неудобни моменти с мерки насочени срещу настоящи мощни "партньори" и "съюзници". Кой да знае

    13:09 10.09.2026

  • 13 Долу ЕС

    5 1 Отговор
    първо все тая е тоя план, второ може да се копира още сега, трето това е чисто демократична фашистка постъпка, щом аз не съм на власт, никой друг не може да бъде!!! това цялото мислене на бандитските партии от енп

    13:17 10.09.2026

  • 14 ЕС щати!!!

    1 1 Отговор
    Бъдещето е единни европейски щати с един прокурор и една армия!

    13:22 10.09.2026

  • 15 лавина от Трабанти

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хил":

    Стига раздуване, АзГ вирее само в старите социалистически провинции на Германия- ГДР! Могъщата част от ГФР е достатъчно силна и разумна!

    13:24 10.09.2026

  • 16 руския Фашизъм

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Робот":

    Германският фашизъм бе спрян от Коалиция!!! Същото ще стане и с Фашиста путин!

    13:26 10.09.2026

  • 17 Луд Скайуокър

    1 0 Отговор
    Няма да се очудя ако утре някой от ХДС в правителството на Германия предложи да се издигне Магдебургска стена или дори Саксонски-Анхалдска такава !
    Май сами ще разделят Германия на окупационни зони ..

    13:28 10.09.2026

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