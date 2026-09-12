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Трагедия във Филипините: 35 загинали и 53 изчезнали след пожар на ферибот

Трагедия във Филипините: 35 загинали и 53 изчезнали след пожар на ферибот

12 Септември, 2026 05:33, обновена 12 Септември, 2026 05:38 477 0

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Мащабна спасителна операция край Палаван след огнения ад на борда на MV June Aster

Трагедия във Филипините: 35 загинали и 53 изчезнали след пожар на ферибот - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Драматична спасителна операция е в ход край бреговете на филипинската провинция Палаван, след като опустошителен пожар избухна на борда на пътническия ферибот MV June Aster. Според официални данни на местните власти към 5:30 часа сутринта българско време на 12 септември, броят на потвърдените жертви вече достигна 35 души, а най-малко 53-ма пътници остават в неизвестност.

Инцидентът е станал в късните часове, предизвиквайки паника сред намиращите се на борда. Оцелели разказват за гъст токсичен дим и бързо разпространяващи се пламъци, които са принудили мнозина да скачат в открити води. Спасителните екипи, съставени от бреговата охрана на Филипините и местни рибарски лодки, са успели да извадят десетки хора от морето, но операцията е сериозно затруднена от влошаващите се метеорологични условия и високите температури, които все още поддържа корпусът на плавателния съд.

Разследващите органи все още изясняват точните причини за възникването на огъня, като основните версии са техническа неизправност в машинното отделение или късо съединение. Филипинските архипелази са известни с натоварения си морски трафик, където остарелите съдове и претоварването често стават причина за тежки инциденти.

Източници: Philstar (philstar.com) и BBC News (bbc.com)


Филипини
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