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Дрон с невзривен боеприпас падна в Киев
  Тема: Украйна

Дрон с невзривен боеприпас падна в Киев

4 Октомври, 2026 18:28 523 3

  • киев-
  • дрон-
  • виталий кличко-
  • оболон-
  • въздушна тревога

Безпилотният апарат е паднал в Оболонския район на украинската столица. Екстрените служби са били изпратени на място.

Дрон с невзривен боеприпас падна в Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дрон с невзривен боеприпас е паднал в Оболонския район на Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. По предварителна информация безпилотният апарат е руски.

„В Оболонския район, по предварителна информация, е паднал безпилотен летателен апарат с боеприпас, който не се е взривил. Екстрените служби се насочват към мястото“, заяви Кличко.

Преди падането на дрона в Киев е била обявена въздушна тревога заради заплаха от безпилотни летателни апарати. В съобщението не се посочват данни за жертви, пострадали или материални щети.

Районът на инцидента предстои да бъде обезопасен заради невзривилия се боеприпас. Допълнителни подробности за вида на дрона и обстоятелствата около падането не са съобщени.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Чакаме

    8 1 Отговор
    Сега ще го занесат някъде в Европа и ще го нарекат, че руснаците щели да взривяват някой военен самолет, но бил с дефектен взривател....

    18:42 04.10.2026

  • 3 Отреазвяващ

    2 0 Отговор
    Вярно е.Един украински коментатор се е изненадал колко много компоненти има на Т....х електроник.Щели да им търсят сметка.

    19:08 04.10.2026

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