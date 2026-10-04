Дрон с невзривен боеприпас падна в Киев

Дрон с невзривен боеприпас е паднал в Оболонския район на Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. По предварителна информация безпилотният апарат е руски.

„В Оболонския район, по предварителна информация, е паднал безпилотен летателен апарат с боеприпас, който не се е взривил. Екстрените служби се насочват към мястото“, заяви Кличко.

Преди падането на дрона в Киев е била обявена въздушна тревога заради заплаха от безпилотни летателни апарати. В съобщението не се посочват данни за жертви, пострадали или материални щети.

Районът на инцидента предстои да бъде обезопасен заради невзривилия се боеприпас. Допълнителни подробности за вида на дрона и обстоятелствата около падането не са съобщени.