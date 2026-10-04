Зеленски: Русия има до 700 балистични ракети в резерв

Русия разполага с около 700 балистични ракети в резерв и произвежда между 130 и 140 такива ракети месечно. Това заяви украинският президент Владимир Зеленски в Киев по време на общуване с журналисти, в което участва и германският канцлер Фридрих Мерц. Информацията беше публикувана от Украинската правда, която се позовава на Укринформ.

По думите на Зеленски руските запаси включват и няколко хиляди други ракети. Той представи оценката като информация, с която украинската страна разполага.

„По нашите данни в Русия има около 700 балистични ракети в запас и няколко хиляди други ракети. Това е резервът, с който разполагат“, заяви Зеленски.

Украинският президент не посочи в изявлението как са изчислени данните за запасите и производството. В материала не е представена независима оценка, която да потвърждава посочените количества.

Зеленски призова за нови санкции

Зеленски заяви, че увеличаването на ракетния потенциал на Русия изисква засилване на санкционния натиск. Според него мерките трябва да бъдат насочени към местата, където се произвеждат ракетите.

„С това трябва да се борим и ние се борим. Това са местата, където те произвеждат ракетите. Това са нашите далекобойни санкции“, каза украинският президент.

Той призова международните партньори на Украйна да затегнат ограниченията срещу Русия. В изявлението не бяха посочени конкретни нови санкционни решения, срокове или държави, които се очаква да ги въведат.

Русия не е представена с официална позиция по оценките за ракетните ѝ запаси и производствения капацитет.

Източници: Укринформ