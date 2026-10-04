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Зеленски: Русия има до 700 балистични ракети в резерв
  Тема: Украйна

Зеленски: Русия има до 700 балистични ракети в резерв

4 Октомври, 2026 18:31 705 13

  • владимир зеленски-
  • балистични ракети-
  • русия-
  • санкции-
  • украйна

Украинският президент заяви, че Москва произвежда между 130 и 140 такива ракети месечно и разполага с още няколко хиляди други.

Зеленски: Русия има до 700 балистични ракети в резерв - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия разполага с около 700 балистични ракети в резерв и произвежда между 130 и 140 такива ракети месечно. Това заяви украинският президент Владимир Зеленски в Киев по време на общуване с журналисти, в което участва и германският канцлер Фридрих Мерц. Информацията беше публикувана от Украинската правда, която се позовава на Укринформ.

По думите на Зеленски руските запаси включват и няколко хиляди други ракети. Той представи оценката като информация, с която украинската страна разполага.

„По нашите данни в Русия има около 700 балистични ракети в запас и няколко хиляди други ракети. Това е резервът, с който разполагат“, заяви Зеленски.

Украинският президент не посочи в изявлението как са изчислени данните за запасите и производството. В материала не е представена независима оценка, която да потвърждава посочените количества.

Зеленски призова за нови санкции

Зеленски заяви, че увеличаването на ракетния потенциал на Русия изисква засилване на санкционния натиск. Според него мерките трябва да бъдат насочени към местата, където се произвеждат ракетите.

„С това трябва да се борим и ние се борим. Това са местата, където те произвеждат ракетите. Това са нашите далекобойни санкции“, каза украинският президент.

Той призова международните партньори на Украйна да затегнат ограниченията срещу Русия. В изявлението не бяха посочени конкретни нови санкционни решения, срокове или държави, които се очаква да ги въведат.

Русия не е представена с официална позиция по оценките за ракетните ѝ запаси и производствения капацитет.

Източници: Укринформ


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Йепа

    22 0 Отговор
    Ту не беха ли перални

    Коментиран от #12

    18:33 04.10.2026

  • 2 налюдател

    19 0 Отговор
    Да бе мирно седяло, не би чудо видяло

    18:34 04.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Атина Палада

    22 0 Отговор
    Зеленски плаши "желаещите",които се прехвърлиха да точат с.ополи по дуварите на Калининград .

    18:36 04.10.2026

  • 6 Мисля

    19 0 Отговор
    Този сайт е лична страница на зеления.Всяка втора новина е какво е казал,направил,ял,пил, помислил,кого се е срещнал или ще се среща.Само той е в целия свят.

    18:44 04.10.2026

  • 7 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    16 0 Отговор
    Русия ракети няма ,ползват трофейни кНеффи от Осрайна ,перални и съдомиялни машини който изстрелват обратно с Катапулти 😂😂😂👈.

    18:44 04.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 КОлио

    16 0 Отговор
    Бре ,този ерудиран екземпляр , да не е станал склададжия на арсенала в Русия?Всичко знае , ама не го допускат в трезорите да ги ошушка.

    18:48 04.10.2026

  • 10 Отреазвяващ

    6 0 Отговор
    Складирани са на околовръстното,видях ги и аз.

    19:04 04.10.2026

  • 11 Отговорът

    5 0 Отговор
    Кога ги брои бе зелен

    19:14 04.10.2026

  • 12 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Йепа":

    Да, перални са! Ама Зе ги нарича ракети да цуца ЕС и НАТю! Иначе що мислиш не мое ги префащат, а? Само Хилядолетия сокол на Хан Соло може да прехване руска пералня! И то само ако и е отворена вратата и е в режим центрофуга! Иначе фащане НЕМА!!!

    19:18 04.10.2026

  • 13 Гост

    5 0 Отговор
    ВСУ пребити от:
    - перални
    - лопати
    - ветерани от 2СВ
    - Т33/34 от музеите
    - готвачи

    Но въпреки това, знаят точната бройка на пералните които има ЧА, а! Не артисти, а счетоводители!

    19:21 04.10.2026

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