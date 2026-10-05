Над 2000 души протестираха за Джорджеску в Букурещ

Около 2000 симпатизанти на бившия кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску протестираха за шеста поредна вечер пред Централния арест в Букурещ. Те поискаха освобождаването му, след като в събота вечерта на същото място са се събрали около 1000 души.

Демонстрациите започнаха на 29 септември, когато съдът разпореди Джорджеску да бъде задържан за 30 дни. Той е разследван от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма по подозрения за съставяне на организирана престъпна група и измама с особено тежки последици.

Разследването е за обещано финансиране

Румънските власти разследват Джорджеску и още четирима заподозрени. Според прокурорите групата е измамила румънския бизнесмен Разван Леу, като му е обещала достъп до многомилионно банково финансиране в чужбина срещу парична гаранция от 1,1 милиона евро. Твърденията са част от разследването и не представляват установена вина.

Срещу Джорджеску се водят и още две наказателни дела. Едното е за предполагаеми действия срещу конституционния ред на Румъния чрез планиране на опит за преврат, а другото е за предполагаемо пропагандиране на фашистка идеология. Джорджеску спечели първия кръг на президентските избори през 2024 г., които впоследствие бяха анулирани.

Симион призова за нови демонстрации

Лидерът на крайнодесния Алианс за обединение на румънците Джордже Симион отправи призив за нови протести и за мобилизация на румънците във Франция и Съединените щати. „Моля ви да се мобилизирате всички! Необходим е всеки един“, заяви той.

Симион, който е лидер на втората парламентарна сила, посочи, че кулминацията на протестната серия ще бъде митинг в подкрепа на Джорджеску пред сградата на Европейския парламент в Брюксел. Той определи бившия кандидат за президент като човек, който според него е „преследван по политически критерии“. Това е политическа оценка на Симион, а не съдебно установен факт.

Източници: БТА, Зиаре