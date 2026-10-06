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Самолет на British Airways се върна в Лондон след авария

Самолет на British Airways се върна в Лондон след авария

6 Октомври, 2026 05:08 423 1

  • british airways-
  • аварийно кацане-
  • летище „хийтроу“-
  • летище в щутгарт-
  • авиация

Машината е снижила височината си с над 8700 метра по пътя към Чикаго. Летището в Щутгарт също временно спря работа заради полицейска операция.

Самолет на British Airways се върна в Лондон след авария - 1
Снимкa: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Самолет на British Airways, изпълняващ полет от Лондон до Чикаго, се върна аварийно на летище „Хийтроу“, след като бордовите системи подадоха сигнал за технически проблем. Машината е извършила рязко снижение с над 8700 метра и е подала сигнал за аварийна ситуация до диспечерите.

След отклоняването към Лондон самолетът е кръжал около четири часа над Великобритания, за да изразходва голямото количество гориво и да може да кацне безопасно. Всички пътници са били върнати невредими на „Хийтроу“.

„Самолетът кацна безопасно, след като нашите висококвалифицирани пилоти се върнаха на „Хийтроу“ заради технически проблем“, заявиха от British Airways. От авиокомпанията посочиха, че работят по осигуряването на следващ полет за пътуващите до Чикаго. Причината за аварийното кацане все още не е установена, а британските власти ще разследват случая.

Полицейска операция спря полетите в Щутгарт

Междувременно въздушният трафик на летището в Щутгарт беше временно преустановен заради полицейска операция. Терминалите са били евакуирани в ранния следобед, а пристигащите и заминаващите полети са спрени.

След претърсване на засегнатата зона полицията е заявила, че няма заплаха за сигурността. Работата на летището е започнала да се възстановява поетапно, а пунктовете за проверка на пътниците са отворили отново.

Говорител на федералната полиция е предупредил, че всички пътници ще трябва да преминат повторно през проверка за сигурност и че нормализирането на обстановката може да отнеме няколко часа. По данни на германските власти въздушният трафик е бил прекъснат приблизително за час и половина, преди да бъде възстановен поетапно.

Източници: focus-news.net, dariknews.bg, news.sky.com


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