Тръмп сменя финансирането на рекламите, Левит отива във Fox

Доналд Тръмп заяви, че ще поеме финансирането на политическите реклами, които предизвикаха критики заради използването на публични средства. Президентът посочи, че ще плаща със свои пари и със средства, събрани за суперкомитета MAGA Inc.

Рекламите започнаха да се излъчват по национални кабелни и телевизионни мрежи в края на септември. На тях е изписано, че са платени от правителството на САЩ. В един от видеоклиповете Тръмп заявява: „Ще победим комунизма, социализма и марксизма в Америка“. Друг рекламен материал разказва за залавянето на бившия венецуелски президент Николас Мадуро от САЩ.

Правителството е създало съдържанието и е платило за ефирното време чрез рекламна агенция. Белият дом защити видеоклиповете като съобщения за обществена услуга и отрече те да представляват предизборна реклама. В публикация в Truth Social Тръмп заяви, че ще продължи да прави „патриотични реклами“, но вече ще ги финансира сам и с пари от MAGA Inc.

Каролин Левит започва работа във Fox News

На фона на спора около рекламите бившата говорителка на Белия дом Каролин Левит получи нова професионална роля. От 1 ноември тя ще бъде анализатор и коментатор във Fox News, където ще предоставя политически анализи и коментари в различните платформи на медията.

Левит напусна работата си в Белия дом, за да се посвети на семейството си. През май тя стана майка на момиченце, а Fox News ще изгради студио в дома ѝ, за да може да работи, без да се отдалечава от близките си.

„Ще донеса същата енергия и откровеност, които определиха моя мандат, на милионите зрители на Fox в многобройните им платформи“, заяви Левит.

След напускането на Белия дом тя остана свързана с политическата мрежа на Тръмп чрез MAGA Inc. Левит наскоро говори на междинната конвенция на републиканците в Далас и участва в представянето на America.gov – уебсайт, задвижван от изкуствен интелект, във Вашингтон.

През последните седмици Левит се появи и в предаването и подкаста на водещия на Fox News Шон Ханити. Новата ѝ роля ще я върне трайно в телевизионния политически коментар, след като досега беше едно от най-разпознаваемите лица на администрацията на Тръмп.

Източници: focus-news.net, cbsnews.com