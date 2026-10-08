Жена и четири деца загинаха при пожар в Русия

Жена и четири деца загинаха при пожар в апартамент на четвъртия етаж на жилищна сграда в Комсомолск на Амур, в руския Хабаровски край. Огънят е избухнал рано сутринта на улица „Гамарника“. По данни на Министерството на извънредните ситуации на Русия пламъците са обхванали домашни вещи на площ от 10 квадратни метра, а пожарът е бил ликвидиран за 43 минути.
В жилището са се намирали майката и шест деца. Съседи са успели да спасят две от тях преди пристигането на пожарникарите. Децата, на 6 и 10 години, са откарани в болница.
„Състоянието на едната е със средна тежест, а другата девочка е извън опасност“, съобщи губернаторът на Хабаровския край Дмитрий Демешин. Той е възложил на регионалното здравно министерство да осигури необходимата медицинска помощ и подкрепа за двете спасени деца.
Образувано е наказателно дело
Следственият комитет на Русия е образувал наказателно дело за причиняване на смърт по непредпазливост на две или повече лица. Разследването се води по част 3 на член 109 от Наказателния кодекс.
На мястото работят следователи и дознаватели от противопожарния надзор. За установяване на причините за пожара са назначени пожарно-техническа, съдебномедицинска и криминалистична експертиза, съобщи Следственият комитет.
Министерството на извънредните ситуации посочи, че в апартамента не е имало автономен пожарен извещател. Причините за възникването на огъня и обстоятелствата около смъртта на петте жертви предстои да бъдат изяснени.
Източници: amurpress.info
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лошо
Коментиран от #3
05:03 08.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 иначе
До коментар #1 от "Лошо":штяха да го направи нато !
08:03 08.10.2026