Жена и четири деца загинаха при пожар в Русия

Жена и четири деца загинаха при пожар в апартамент на четвъртия етаж на жилищна сграда в Комсомолск на Амур, в руския Хабаровски край. Огънят е избухнал рано сутринта на улица „Гамарника“. По данни на Министерството на извънредните ситуации на Русия пламъците са обхванали домашни вещи на площ от 10 квадратни метра, а пожарът е бил ликвидиран за 43 минути.

В жилището са се намирали майката и шест деца. Съседи са успели да спасят две от тях преди пристигането на пожарникарите. Децата, на 6 и 10 години, са откарани в болница.

„Състоянието на едната е със средна тежест, а другата девочка е извън опасност“, съобщи губернаторът на Хабаровския край Дмитрий Демешин. Той е възложил на регионалното здравно министерство да осигури необходимата медицинска помощ и подкрепа за двете спасени деца.

Образувано е наказателно дело

Следственият комитет на Русия е образувал наказателно дело за причиняване на смърт по непредпазливост на две или повече лица. Разследването се води по част 3 на член 109 от Наказателния кодекс.

На мястото работят следователи и дознаватели от противопожарния надзор. За установяване на причините за пожара са назначени пожарно-техническа, съдебномедицинска и криминалистична експертиза, съобщи Следственият комитет.

Министерството на извънредните ситуации посочи, че в апартамента не е имало автономен пожарен извещател. Причините за възникването на огъня и обстоятелствата около смъртта на петте жертви предстои да бъдат изяснени.

Източници: amurpress.info