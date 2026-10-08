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Жена и четири деца загинаха при пожар в Русия

Жена и четири деца загинаха при пожар в Русия

8 Октомври, 2026 04:52, обновена 8 Октомври, 2026 04:54 560 3

  • пожар-
  • комсомолск на амур-
  • хабаровски край-
  • загинали деца-
  • следствен комитет

Още две деца са спасени и са настанени в болница. По случая е образувано наказателно дело.

Жена и четири деца загинаха при пожар в Русия - 1
Снимка: Шедеврум
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Жена и четири деца загинаха при пожар в апартамент на четвъртия етаж на жилищна сграда в Комсомолск на Амур, в руския Хабаровски край. Огънят е избухнал рано сутринта на улица „Гамарника“. По данни на Министерството на извънредните ситуации на Русия пламъците са обхванали домашни вещи на площ от 10 квадратни метра, а пожарът е бил ликвидиран за 43 минути.

В жилището са се намирали майката и шест деца. Съседи са успели да спасят две от тях преди пристигането на пожарникарите. Децата, на 6 и 10 години, са откарани в болница.

„Състоянието на едната е със средна тежест, а другата девочка е извън опасност“, съобщи губернаторът на Хабаровския край Дмитрий Демешин. Той е възложил на регионалното здравно министерство да осигури необходимата медицинска помощ и подкрепа за двете спасени деца.

Образувано е наказателно дело

Следственият комитет на Русия е образувал наказателно дело за причиняване на смърт по непредпазливост на две или повече лица. Разследването се води по част 3 на член 109 от Наказателния кодекс.

На мястото работят следователи и дознаватели от противопожарния надзор. За установяване на причините за пожара са назначени пожарно-техническа, съдебномедицинска и криминалистична експертиза, съобщи Следственият комитет.

Министерството на извънредните ситуации посочи, че в апартамента не е имало автономен пожарен извещател. Причините за възникването на огъня и обстоятелствата около смъртта на петте жертви предстои да бъдат изяснени.

Източници: amurpress.info


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лошо

    6 1 Отговор
    За Русия това е нещо нормално. Изключително ниското ниво на обща култура и инстинкт за самосъхрание си взимат своето.

    Коментиран от #3

    05:03 08.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 иначе

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лошо":

    штяха да го направи нато !

    08:03 08.10.2026

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