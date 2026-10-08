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Саудитската коалиция нанесе удари по 82 военни обекта на хусите

Саудитската коалиция нанесе удари по 82 военни обекта на хусите

8 Октомври, 2026 08:51 806 4

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Ударите са в отговор на нападенията срещу летища в Саудитска Арабия, при които са загинали най-малко трима души

Саудитската коалиция нанесе удари по 82 военни обекта на хусите - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Саудитска Арабия съобщи, че силите на оглавяваната от нея коалиция са поразили 82 военни обекта на хусите в Йемен в отговор на атаките на йеменските бунтовници срещу саудитски летища, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Днес хусите официално заявиха, че са атакували с балистична ракета и главното международно летище в саудитската столица Рияд.

Говорителят на коалицията Турки ал Малики заяви, цитиран от ДПА, че ударите са били нанесени в йеменските мухафази Саад, Мариб, Джауф и Ходейда. Той не съобщи информация за жертви или материални щети в резултат на коалиционните атаки.

По-рано Саудитска Арабия съобщи, че най-малко трима души са загинали при нападенията на хусите срещу нейни летища.

При атаката срещу летището в Абха са били убити две гражданки – на Мароко и Алжир. При нападението там са били ранени още 28 души.

Друг удар е бил нанесен срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд. При него е загинал судански гражданин, а осем души са били ранени.

Подкрепяните от Иран хуси засилиха нападенията си срещу обекти на територията на съседна Саудитска Арабия на фона на ескалацията на бойните действия в Йемен, отбелязва ДПА.


Саудитска Арабия
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 така е

    2 0 Отговор
    подкрепяни от Иран Хути, Хизбола, Хамаса...

    09:04 08.10.2026

  • 3 Копейка

    3 0 Отговор
    На нас ни казаха да викаме за хутите!

    09:05 08.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.