Саудитската коалиция нанесе удари по 82 военни обекта на хусите

Саудитска Арабия съобщи, че силите на оглавяваната от нея коалиция са поразили 82 военни обекта на хусите в Йемен в отговор на атаките на йеменските бунтовници срещу саудитски летища, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Днес хусите официално заявиха, че са атакували с балистична ракета и главното международно летище в саудитската столица Рияд.

Говорителят на коалицията Турки ал Малики заяви, цитиран от ДПА, че ударите са били нанесени в йеменските мухафази Саад, Мариб, Джауф и Ходейда. Той не съобщи информация за жертви или материални щети в резултат на коалиционните атаки.

По-рано Саудитска Арабия съобщи, че най-малко трима души са загинали при нападенията на хусите срещу нейни летища.

При атаката срещу летището в Абха са били убити две гражданки – на Мароко и Алжир. При нападението там са били ранени още 28 души.

Друг удар е бил нанесен срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд. При него е загинал судански гражданин, а осем души са били ранени.

Подкрепяните от Иран хуси засилиха нападенията си срещу обекти на територията на съседна Саудитска Арабия на фона на ескалацията на бойните действия в Йемен, отбелязва ДПА.