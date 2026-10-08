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Кремъл: Путин може да обсъди с Пезешкиан евентуално излизане на Иран от ДНЯО

Кремъл: Путин може да обсъди с Пезешкиан евентуално излизане на Иран от ДНЯО

8 Октомври, 2026 13:33, обновена 8 Октомври, 2026 13:34 1 236 5

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Темата може да бъде повдигната на срещите на върха на ОНД и Каспийския екологичен форум в Туркменистан

Кремъл: Путин може да обсъди с Пезешкиан евентуално излизане на Иран от ДНЯО - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин може да обсъди с иранския си колега Масуд Пезешкиан въпроса за евентуалното излизане на Техеран от Договора за неразпространение на ядрените оръжия (ДНЯО) по време на предстоящите срещи на върха на Общността на независимите държави (ОНД) и на Каспийския екологичен форум в Туркменистан, съобщи ТАСС, предава БТА.

По-рано заместник-председателят на иранския парламент Али Никзад заяви, че законодателният орган ще разгледа предложение за излизане на Ислямската република от ДНЯО.

„Ако иранската страна сметне за необходимо да ни информира за това и ако тези планове наистина са в процес на реализация, тогава, разбира се, темата ще бъде повдигната“, заяви пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Той обаче уточни, че трябва да се прецени доколко въпросът е приоритетен в дневния ред, тъй като „темата е повдигната от парламентаристи“. По думите на Песков подобни изказвания „невинаги… съответстват напълно на реалните планове за външнополитическата дейност“ на съответната държава.

Путин днес заминава на двудневна работна визита в Туркменистан, където ще участва в двете срещи на високо равнище – на ОНД и на Каспийския екологичен форум, отбелязва агенция Интерфакс.

В срещата на върха на ОНД ще участват държавните ръководители на всички останали страни от организацията. Сред тях са президентът на Азербайджан Илхам Алиев, президентът на Беларус Александър Лукашенко, президентът на Киргизстан Садир Жапаров, президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев, президентът на Таджикистан Емомали Рахмон и президентът на Узбекистан Шавкат Мирзийоев. Армения ще бъде представена от премиера Никол Пашинян.

„За първи път в историята на ОНД на срещата на върха в разширен състав е поканен да присъства президентът на Ислямска република Иран Масуд Пезешкиан, който след това ще вземе участие и в Каспийската екологична среща на върха“, съобщи по-рано пред журналисти съветникът на Кремъл Юрий Ушаков.

Песков заяви днес още, че Путин ще разговаря с всички участници в срещата на върха на ОНД.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Може ,Ели ,може

    6 3 Отговор
    пък може и да не може. Като стане факт, обади се. Иначе е свободно съчинение.

    Коментиран от #3

    13:37 08.10.2026

  • 2 гост

    5 6 Отговор
    То кой остана, другият път Президентите на Сомалия и Бангладеш....

    13:37 08.10.2026

  • 3 Европеец

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Може ,Ели ,може":

    Прав си така е.....Персите допускат грешка, първо да се сдобият, да го обявят и след това да напускат договора..... А пък може и аз да допускам грешка, може вече и да се сдобили.....

    13:39 08.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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