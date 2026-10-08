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Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда за пране на пари

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда за пране на пари

8 Октомври, 2026 13:57, обновена 8 Октомври, 2026 13:57 989 3

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  • бивш съпруг

Германският адвокат Бьорн С. е обвинен във връзка с трансакции за около 16 млн. евро и покупката на луксозна вила с предполагаеми средства от OneCoin

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда за пране на пари - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бившият съпруг на изчезналата българка Ружа Игнатова, известна като „криптокралицата“, се изправя пред Регионалния съд в Дармщат по обвинения в пране на пари, свързани с финансови потоци от мащабната пирамида OneCoin. 50-годишният германски адвокат Бьорн С. е в центъра на дело, което отново насочва вниманието към най-близкото обкръжение на Игнатова и до каква степен хората около нея са били запознати с престъпния произход на средствата, съобщава германското издание Diebewertung, предава Фокус.

Според прокуратурата делото е свързано със съмнителни трансакции на стойност около 16 милиона евро. Разследващите твърдят, че парите са достигнали до сметки на Бьорн С. чрез компания, базирана в Хонконг.

Прокуратурата проверява и покупката на луксозна вила в Бад Хомбург за над 7 милиона евро. Има подозрения, че имотът е финансиран със средства, произхождащи от OneCoin. Върху вилата вече е наложена обезпечителна ипотека.

Бьорн С. не е осъждан за участие в самата финансова измама, а съдът тепърва трябва да установи дали повдигнатите срещу него обвинения за пране на пари са доказуеми. До произнасянето на окончателна присъда за него важи презумпцията за невиновност.

Основният въпрос пред магистратите е дали адвокатът, който е присъствал на редица публични и бизнес събития, свързани с OneCoin, е знаел за престъпния произход на използваните средства.

„Всичко зависи от това какво е знаел за произхода на определени средства и дали е бил наясно, че те може да са били придобити чрез престъпна дейност“, отбелязват германски юристи.

Мащабът на OneCoin

Схемата OneCoin започва през 2014 г. с обещания за революция във финансовия свят и конкуренция на Bitcoin. Впоследствие обаче правоохранителните органи я обявяват за една от най-големите пирамидални измами в историята.

По данни на Министерството на правосъдието на САЩ само между края на 2014 г. и края на 2016 г. през системата са преминали над 4 милиарда евро, свързани с най-малко 3,5 милиона жертви по целия свят. Чистата печалба от схемата е възлизала на 2,735 милиарда евро.

Ружа Игнатова остава в неизвестност

Ружа Игнатова е в неизвестност от 25 октомври 2017 г., когато пътува със самолет от София за Атина. Полетът е извършен броени дни след като срещу нея са били повдигнати тайни обвинения в САЩ.

От юни 2022 г. Игнатова е включена в списъка на ФБР с 10-те най-издирвани бегълци. Наградата за информация, която може да доведе до ареста ѝ, вече достига 5 милиона долара.

ФБР продължава да я разглежда като жив беглец, въпреки появилите се неофициални теории, че тя може да е била убита или да живее под нова самоличност.

Междувременно част от ключовите фигури в схемата вече излежават присъди. Съоснователят на OneCoin и бивш интимен партньор на Игнатова Себастиан Грийнууд беше арестуван в Тайланд през 2018 г., след което беше екстрадиран в САЩ.

През септември 2023 г. той беше осъден на 20 години затвор, след като призна, че е получил над 300 милиона долара от измамната мрежа.


Германия
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  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хахахаха

    3 0 Отговор
    Тези не са ползвали пералните за пране на дрехи. Само за пране на пари са ги ползвали пералните.

    14:25 08.10.2026

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