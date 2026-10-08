Просто няма достатъчно сили! Недостигът на войници ограничава Украйна да оползотвори напълно предимствата си на бойното поле

Украйна изпитва все по-остър недостиг на боеспособен личен състав на фронта, въпреки развитието на технологиите за дронове. Някои подразделения действат с едва половината от необходимия състав, а наличните сили и въоръжение стигат основно за задържане на настоящите позиции, съобщава агенция AP.

„Просто няма достатъчно сили, за да се оползотворят напълно предимствата на бойното поле, осигурени от иновациите при дроновете“, се посочва в публикацията.

Частите остават по-дълго на предната линия

Недостигът на военнослужещи ограничава ротациите и възможността изтощените подразделения да бъдат заменяни навреме. Заместник-командирът на батальон „Вълците на Да Винчи“ с позивна „Афер“ заявява, че някои войници прекарват до една година на фронтовата линия без достатъчно възможности за почивка.

„Поради недостига на попълнения, някои войници прекарват до една година на фронтовата линия без възможност за ротация“, казва „Афер“.

По думите му неговото подразделение разполага с около половината от необходимия личен състав, докато зоната му на отговорност се е удвоила. За задържане на сегашните позиции би бил необходим поне два пъти по-голям състав, без да се включва постоянният резерв за заместване на загубите.

Ник Рейнолдс от Кралския институт на обединените служби посочва, че Украйна трябва да може бързо да изпраща допълнителни сили в даден сектор, без да ги изтегля от друг участък на фронта. В противен случай командирите имат по-малко възможности да превърнат временно предимство в продължителна операция.

„Недостигът на личен състав прави невъзможно достатъчно честото ротиране на подразделенията, което води до изтощение на военнослужещите и съответно до повече жертви“, казва Рейнолдс.

Мобилизацията и дезертьорството усложняват проблема

Военни експерти свързват трудностите с дългогодишни проблеми при мобилизацията, включително избягване на военна служба и дезертьорство. Неравномерната боеспособност на частите допълнително натоварва по-слабите формирования. Те търпят по-тежки загуби, което налага постоянно попълване и създава порочен кръг.

Представител на украинското Министерство на отбраната обобщава ситуацията лаконично: „Просто няма достатъчно хора“. Ведомството разглежда промени в мобилизацията, подготовката и организацията на армията, но ефектът от подобни реформи не би бил незабавен.

Възможни са само ограничени настъпления

Според AP украинските сили могат да предприемат локални настъпателни действия, но те не са достатъчни, за да променят общото съотношение на силите на фронта, въпреки загубите на руската армия.

Военният анализатор Павло Нарожни не смята недостига на личен състав за непреодолима пречка пред отбраната, но определя възможностите за атака като ограничени.

„Можем да провеждаме ограничени настъпателни операции, но мащабът им е сравнително малък“, заявява Нарожни.

Така недостигът на войници влияе едновременно върху издръжливостта на украинските части, способността им да реагират при промени на фронта и възможността да използват технологичното си предимство за по-мащабни операции.

Източници: apnews.com, news.bg