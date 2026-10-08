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Просто няма достатъчно сили! Недостигът на войници ограничава Украйна да оползотвори напълно предимствата си на бойното поле
  Тема: Украйна

Просто няма достатъчно сили! Недостигът на войници ограничава Украйна да оползотвори напълно предимствата си на бойното поле

8 Октомври, 2026 21:13 1 488 91

  • украйна-
  • фронт-
  • мобилизация-
  • дронове-
  • войници-
  • володимир зеленски-
  • михайло драпати-
  • донбас

Някои украински подразделения действат с едва половината от необходимия състав, а войници прекарват до година без ротация

Просто няма достатъчно сили! Недостигът на войници ограничава Украйна да оползотвори напълно предимствата си на бойното поле - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
AP AP

Украйна изпитва все по-остър недостиг на боеспособен личен състав на фронта, въпреки развитието на технологиите за дронове. Някои подразделения действат с едва половината от необходимия състав, а наличните сили и въоръжение стигат основно за задържане на настоящите позиции, съобщава агенция AP.

„Просто няма достатъчно сили, за да се оползотворят напълно предимствата на бойното поле, осигурени от иновациите при дроновете“, се посочва в публикацията.

Частите остават по-дълго на предната линия

Недостигът на военнослужещи ограничава ротациите и възможността изтощените подразделения да бъдат заменяни навреме. Заместник-командирът на батальон „Вълците на Да Винчи“ с позивна „Афер“ заявява, че някои войници прекарват до една година на фронтовата линия без достатъчно възможности за почивка.

„Поради недостига на попълнения, някои войници прекарват до една година на фронтовата линия без възможност за ротация“, казва „Афер“.

По думите му неговото подразделение разполага с около половината от необходимия личен състав, докато зоната му на отговорност се е удвоила. За задържане на сегашните позиции би бил необходим поне два пъти по-голям състав, без да се включва постоянният резерв за заместване на загубите.

Ник Рейнолдс от Кралския институт на обединените служби посочва, че Украйна трябва да може бързо да изпраща допълнителни сили в даден сектор, без да ги изтегля от друг участък на фронта. В противен случай командирите имат по-малко възможности да превърнат временно предимство в продължителна операция.

„Недостигът на личен състав прави невъзможно достатъчно честото ротиране на подразделенията, което води до изтощение на военнослужещите и съответно до повече жертви“, казва Рейнолдс.

Мобилизацията и дезертьорството усложняват проблема

Военни експерти свързват трудностите с дългогодишни проблеми при мобилизацията, включително избягване на военна служба и дезертьорство. Неравномерната боеспособност на частите допълнително натоварва по-слабите формирования. Те търпят по-тежки загуби, което налага постоянно попълване и създава порочен кръг.

Представител на украинското Министерство на отбраната обобщава ситуацията лаконично: „Просто няма достатъчно хора“. Ведомството разглежда промени в мобилизацията, подготовката и организацията на армията, но ефектът от подобни реформи не би бил незабавен.

Възможни са само ограничени настъпления

Според AP украинските сили могат да предприемат локални настъпателни действия, но те не са достатъчни, за да променят общото съотношение на силите на фронта, въпреки загубите на руската армия.

Военният анализатор Павло Нарожни не смята недостига на личен състав за непреодолима пречка пред отбраната, но определя възможностите за атака като ограничени.

„Можем да провеждаме ограничени настъпателни операции, но мащабът им е сравнително малък“, заявява Нарожни.

Така недостигът на войници влияе едновременно върху издръжливостта на украинските части, способността им да реагират при промени на фронта и възможността да използват технологичното си предимство за по-мащабни операции.

Източници: apnews.com, news.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Путин гол до кръста на конь

    5 32 Отговор
    Всичко върви по план. Вервайте ми!

    Коментиран от #4, #5, #28

    21:15 08.10.2026

  • 3 До ВСУ

    61 2 Отговор
    Данчо Митов, Тараленко и Сашко Йорданов са запалени до запенване да се запишат в армията ви. Даваме ви ги с всички препоръки.

    21:16 08.10.2026

  • 4 Путин гол до кръста на конь

    3 27 Отговор

    До коментар #2 от "Путин гол до кръста на конь":

    Чумата да ме тръшне ако лъжа!

    Коментиран от #12

    21:16 08.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Аееее

    46 2 Отговор
    Кресливата измет марш на фронта

    Коментиран от #19

    21:17 08.10.2026

  • 7 Хайо

    50 3 Отговор
    Зеленски каза днес че Русия губила по 40000 ,а се оказва че Украйна няма войници .Къде са ? Да не са си сменили украинското в руско гражданство :)))

    Коментиран от #48

    21:17 08.10.2026

  • 8 Пожелание

    48 2 Отговор
    Депутатите на ПП-ДБ да се запишат веднага за доброволци.

    21:17 08.10.2026

  • 9 палантир

    1 9 Отговор
    ли го казва това ? и той ли удари пуешките корабчета ?

    21:17 08.10.2026

  • 10 Баламата

    39 0 Отговор
    И какво точно е предимството? Просто питам

    Коментиран от #91

    21:18 08.10.2026

  • 11 Урсулите

    33 1 Отговор
    Да отиват на фронта

    21:18 08.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Путин гол до кръста на конь

    3 22 Отговор
    Шойго...правите чума за запада, пък наште ора са по болниците! Да не стане така и с ядрените бонби!

    Коментиран от #15

    21:19 08.10.2026

  • 14 Механик

    30 0 Отговор
    Еее, не така де! Развалихте ми вечерта.
    Аз вярвах на Зеленски като каза, че имат не повече от 40000 загуби и то основно поради трудоустрояване по медицински причини а по конкретно поради навехнат крак и грип.
    Изобщо не вярвах на злите езици, че украинците ги събират с бой от улиците и ги товарят на някакви бусове.
    Вие сега още малко и ще изкарате че това е било вярно?! Ами какво ще стане с Вивалди, 40-дневния контранаступ и пролетната перемога от 23-та?

    21:23 08.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Терминатор

    14 0 Отговор
    Трябват войници терминатори, за да се реши проблемът на фронта но явно световните хвалебствия за това че роботите ще вземат хляба на обикновения човек просто не са верни

    21:23 08.10.2026

  • 17 Е кака няма бре

    13 1 Отговор
    На пропаганда милиони изтрепаха фашистите в Украйна. 😄

    21:24 08.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ами сега

    18 0 Отговор

    До коментар #6 от "Аееее":

    Няма страшно
    Мексиканските наркокартели изпращат свои хора на обучение в Украйна.
    САЩ да продължават да пращат оръжия в Украйна, то и до тях ще дойде ред

    21:26 08.10.2026

  • 20 Путин гол до кръста на конь

    0 11 Отговор

    До коментар #15 от "Шойго":

    Е нема ли по-здрави епроведки уе?

    21:27 08.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Путин гол до кръста на конь

    1 9 Отговор

    До коментар #15 от "Шойго":

    Я извадете съвецките епруведки! Виж Т34 кво праи на фронте!!!

    21:28 08.10.2026

  • 26 Путин гол до кръста на конь

    0 10 Отговор

    До коментар #15 от "Шойго":

    Начи , тия Т34 превзеха Киев и не мое са зАпрат. Спреа в Лисабонь.

    21:29 08.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Украинците

    1 21 Отговор

    До коментар #24 от "И Киев е Руски":

    Украинците показват как се действа срещу треторазрядна,разпадаща се държава като Русия.Гърми се.Миналият месец руснаците са на минус 42 000 войника.
    Така,че по- малко плямпаници.

    Коментиран от #67

    21:32 08.10.2026

  • 30 Не ми философствай

    1 10 Отговор

    До коментар #23 от "Ами":

    Първо кажи данните от кочината.И второ данните от бай Кобзон.

    Коментиран от #43

    21:34 08.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Сандо

    16 1 Отговор
    Чувате ли козячета?Победата е близо,на един изстрел разстояние!Но трябват хора и всичко ще е ок!Дойде вашия час,идете на фронта,прегърнете викторито!!!

    21:36 08.10.2026

  • 33 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯТ

    2 7 Отговор
    Къде са ми данните за пролетно-летният-есенен руски наступ ?Прескочиха ли Мала Токмачка?

    21:36 08.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Нато загуби войната в Украйна!

    19 1 Отговор
    Руската армия ще влезе в Киев! Сатанистите ще останат без любимата си играчка "украйна"!

    21:37 08.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Тия от АР

    19 1 Отговор
    да са чували, че Русия има предимство в дроновете на бойното поле? Поне с реактивните го има. За какви предимства на Украйна ми пишете, че не разбирам.

    21:37 08.10.2026

  • 38 1111

    10 1 Отговор
    Основният проблем във всяка война е недостигът на войници. То всеки може с 20 милиона армия.

    21:38 08.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Tагаренко

    15 1 Отговор
    Е що така нема ора?! Елате ги съберете от плажове и заведения и ще има пушечно месо за още няколко месеца.

    21:38 08.10.2026

  • 41 Шойго

    1 4 Отговор
    Начи...таа нашта изпусналa епруведкътъ ама от 10 етаж и скочила да я хване.

    21:38 08.10.2026

  • 42 Шойго

    2 3 Отговор
    Тя за тва е дала фира.

    21:39 08.10.2026

  • 43 Ами

    6 3 Отговор

    До коментар #30 от "Не ми философствай":

    От началото на СВО до края на месец август 2026г.
    за руската страна са взели участие около 800 000 души.
    Данните са официални и можеш да ги провериш.

    21:40 08.10.2026

  • 44 Шойго

    1 4 Отговор
    Иначе се е била насмукала яко със самагмь и чумата не я хванала. А бе от глупост е ритнала бакърчето.

    21:40 08.10.2026

  • 45 Путин гол до кръста на конь

    0 5 Отговор
    Като бъркате навичоци и чума ...ма внимавайте мола ви са!

    21:43 08.10.2026

  • 46 Горски

    5 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ол1гоф рен,":

    Аз съм източника!

    21:44 08.10.2026

  • 47 Артилерист

    14 2 Отговор
    Изумен съм как е възможно да се съчиняват подобни нелепици. Нямали били войници ДА СИ ОПОЛЗОТВОРЯТ ПРЕДИМСТВАТА!?!? Ами те ако имат войници и търпят поражение ще кажат, че нямат достатъчно авиация, ракетни комплекси, ракети, АРТИЛЕРИЯ и боеприпаси, ПВО и тн., и тн. А още не сме започнали да говорим за бойни умения, морална устойчивост, управленски качества на командния състав. Отделно, че в статията се признава, че не само не достига личен състав, ами и дезертьорството се шири в големи мащаби...

    Коментиран от #49, #50

    21:44 08.10.2026

  • 48 гост

    2 15 Отговор

    До коментар #7 от "Хайо":

    Дори факта , че през 2026 след почти 5 години война Раша владее ПО-МАЛКО територия , отколкото през 2022 година е достатъчен за доказване на пълния провал на рашистите и изкукалия бункерен плъх !! И това само ще се влошава за тях !!

    Коментиран от #60, #66

    21:44 08.10.2026

  • 49 Пет години Киев за три дни

    2 9 Отговор

    До коментар #47 от "Артилерист":

    Пет години в Донбас.Кво ми бръщолевиш глупости си

    Коментиран от #52, #81, #86

    21:48 08.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Супер

    5 4 Отговор

    До коментар #49 от "Пет години Киев за три дни":

    5 години тролене. 😄Размаза фашистите тъз Русия.

    Коментиран от #56, #57

    21:50 08.10.2026

  • 53 Пари, оръжия, ракети

    7 2 Отговор
    Идва ред Шута да започне да реве за войници. Украинските мъже и жени си търсят чужденци за другари в живота и за издръжка, а скоро време ще започне със заплахи, защото той Шута спира Путин да започне война на страните от ЕС.

    21:51 08.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Това са безспорни факти

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "гост":

    Абсолютно!

    Коментиран от #64

    21:53 08.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Горски

    8 2 Отговор
    Тук излиза и друг въпрос, дали Русия няма да превземе територия чак до Киев и да раздели града на източна и западна част като източната остане под руско управление, като в такъв случай няма да са нужни много мостове над реката, може да се остави само един за да има все пак някаква пряка връзка. При всички случаи дори да има и занапред държава Украйна, тя няма да съществува в досегашния си вид . А това вече очевидно руснаците правят за да изолират различни военни обекти по райони за да лишат украинската армия от възможности за маневриране и да нарушат и прекъснат снабдяването с оръжия боеприпаси и всички необходими неща ...и май го правят успешно!? Ето вече са оформени два котела в които украинските войници са здраво заклещени и всекидневно дават по 40-50 убити.

    21:55 08.10.2026

  • 59 Освен че "Просто няма достатъчно сили!"

    8 0 Отговор
    И мозък няма ! Тези пишлемета родени след времената на социализма масово не са у ред с кратуните. Ей това е основният проблем и с Украйна и с целият ЕС

    21:56 08.10.2026

  • 60 Ами

    14 0 Отговор

    До коментар #48 от "гост":

    Не знам какво владее Раша, ама големите частни западни армии вече ги няма.
    Западните държави са с растеж около нулата и са затънали в дългове, хазните
    и оръжейните им складове са празни, а енергозапасите на изчерпване.
    Стоките има са непродаваеми и за това затварят и производства.
    Единственото на което разчитат са спестяванията на населението, които се топят
    като майски сняг. На практика са в рецесия, но я маскират като инфлация.

    Коментиран от #74

    21:57 08.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Ний ша Ва упрайм

    8 0 Отговор
    да земът Тагаренку, Кокорчо и Кире ей тъй без пари

    21:59 08.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Деца като нямаш които да браниш

    4 0 Отговор
    Имот като нямаш който да браниш ... За какво ти е "боеспособен личен състав на фронта" да ставаш ? За какво точно си тръгнал да умираш ? Просто не мислят младите ..

    22:01 08.10.2026

  • 66 мхм

    10 0 Отговор

    До коментар #48 от "гост":

    Защото се изтеглиха от района на Киев като първа стъпка към мирните преговори в Истанбул. Но англичаните и американците искаха войната да придължи и провалиха мира.

    Коментиран от #80

    22:01 08.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Гост

    9 0 Отговор
    Немаш:
    - ора
    - джепане
    - муниции за джепането
    - ток
    - вода
    - мотивация
    - кураж
    - ..........

    Какво предимство имаш? Енигма, Баце!

    22:05 08.10.2026

  • 69 Гост

    5 0 Отговор
    А къде са войниците? А? Някой? Нещо? Къде са?!?!?!

    Коментиран от #76

    22:07 08.10.2026

  • 70 ЩО УКРАЙНА НЕМА ВОЙНИЦИ

    3 0 Отговор
    АМИ ПРОСТО
    ИЗТРЕПАХА ГИ
    ОБМЕН НА ТЕЛА 1 КЪМ 50
    ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА Е В ХОД

    22:13 08.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 няма нищо

    2 0 Отговор
    Може да поискат от ЕС да им върне бегълците. Зеленски какво чака! Нали водят обща война! Може да съберат и зяпачите, които само дават парите на данъкоплатците!

    22:14 08.10.2026

  • 73 Вимето на народа

    1 0 Отговор
    То няма кой да работи на полето....те за войници ...да си жертват живота мечтаят.
    Пример...във Франция...не им се ходи даже на училище..това е голямо усилие.

    22:14 08.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 ПРЕДИМСТВАТА НА УКРАЙНА

    5 1 Отговор
    СА ЕДИНСТВЕНО В ОБЕМА НА ГРОБИЩАТА

    22:15 08.10.2026

  • 76 АМ ЧИ КЪДЕ

    4 0 Отговор

    До коментар #69 от "Гост":

    В ГРОБИЩАТА КЪДЕ
    ЧИСТА ПРОБА
    ДЕНАЦИФИКАЦИЯ БАЦЕ

    22:17 08.10.2026

  • 77 ХиХи

    2 0 Отговор
    Предимството на фронта у киеф нема ток

    22:18 08.10.2026

  • 78 РАФИНЕРИЯТА В ОМСК

    0 1 Отговор
    ГОРИ .

    ВОТ ЕТО ДВИЖУХА.

    22:18 08.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 гост

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "мхм":

    Ауу , сериозно ?? Хахахаха !! И от Харков и Херсон ли се изтеглиха "доброволно" ?? Хахахах !! Нищо , накрая ще се изтеглят "доброволно" и от Крим , щото любимия ти многоходов пациент в Кремъл толкова си може ! И накрая Раша ще иде при СССР , ама него това не го интересува , решил е последните си годинки да си поиграе на "император" !!

    22:19 08.10.2026

  • 81 Понеже

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "Пет години Киев за три дни":

    повтаряш това до втръсване ще ти кажа нещо наистина оригинално. Руснаците досега нарочно не разрушавали мостовете по Днепър, защото те служели като фунии за преминаване на попълненията за укроармията от западните области. Или вместо руските войски да ги търсят в Киев и западна Украйна те сами идвали в руските месомелачки.

    22:20 08.10.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Гробар

    1 0 Отговор
    И къде са украинските войници?И от къде ще дойдат нови?

    22:22 08.10.2026

  • 86 1111

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Пет години Киев за три дни":

    Начи викаш, по-добре е да те бастисват 5 години, отколкото да ядеш бой 3 дена?!

    22:22 08.10.2026

  • 87 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "гост":

    Не е и необходимо да казвам какво става,
    всички го виждат и изпитват на гърба си.
    Нали вече и ние сме част от клуба на длъжниците.
    Ситуацията е подобна на тази преди Великата депресия.
    Ще става и по-зле. Особено на запад от нас.

    22:23 08.10.2026

  • 88 Перо

    2 0 Отговор
    Винаги “победи” за ционисткия режим и от “победи” свършиха войниците!

    22:23 08.10.2026

  • 89 Зевзек

    1 0 Отговор
    Тагаренковците да стягат мешките

    22:24 08.10.2026

  • 90 Тарас Шевченко

    0 0 Отговор
    Да си прибират тези, които издържаме в България.
    Даваме им и украинските възпитаници ,да прибавим и тези ,които веят украински знамена,макар ,че тук не е Киев и ако си приберат вересиите от другите страни,ето многохилядна,да не кажа милионна армия

    22:26 08.10.2026

  • 91 Не си го прочел внимателно !

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Баламата":

    Не предимството а предимствата !

    22:28 08.10.2026

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