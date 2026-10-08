Просто няма достатъчно сили! Недостигът на войници ограничава Украйна да оползотвори напълно предимствата си на бойното поле

Украйна изпитва все по-остър недостиг на боеспособен личен състав на фронта, въпреки развитието на технологиите за дронове. Някои подразделения действат с едва половината от необходимия състав, а наличните сили и въоръжение стигат основно за задържане на настоящите позиции, съобщава агенция AP.
„Просто няма достатъчно сили, за да се оползотворят напълно предимствата на бойното поле, осигурени от иновациите при дроновете“, се посочва в публикацията.
Частите остават по-дълго на предната линия
Недостигът на военнослужещи ограничава ротациите и възможността изтощените подразделения да бъдат заменяни навреме. Заместник-командирът на батальон „Вълците на Да Винчи“ с позивна „Афер“ заявява, че някои войници прекарват до една година на фронтовата линия без достатъчно възможности за почивка.„Поради недостига на попълнения, някои войници прекарват до една година на фронтовата линия без възможност за ротация“, казва „Афер“.
По думите му неговото подразделение разполага с около половината от необходимия личен състав, докато зоната му на отговорност се е удвоила. За задържане на сегашните позиции би бил необходим поне два пъти по-голям състав, без да се включва постоянният резерв за заместване на загубите.
Ник Рейнолдс от Кралския институт на обединените служби посочва, че Украйна трябва да може бързо да изпраща допълнителни сили в даден сектор, без да ги изтегля от друг участък на фронта. В противен случай командирите имат по-малко възможности да превърнат временно предимство в продължителна операция.
„Недостигът на личен състав прави невъзможно достатъчно честото ротиране на подразделенията, което води до изтощение на военнослужещите и съответно до повече жертви“, казва Рейнолдс.
Мобилизацията и дезертьорството усложняват проблема
Военни експерти свързват трудностите с дългогодишни проблеми при мобилизацията, включително избягване на военна служба и дезертьорство. Неравномерната боеспособност на частите допълнително натоварва по-слабите формирования. Те търпят по-тежки загуби, което налага постоянно попълване и създава порочен кръг.
Представител на украинското Министерство на отбраната обобщава ситуацията лаконично: „Просто няма достатъчно хора“. Ведомството разглежда промени в мобилизацията, подготовката и организацията на армията, но ефектът от подобни реформи не би бил незабавен.
Възможни са само ограничени настъпления
Според AP украинските сили могат да предприемат локални настъпателни действия, но те не са достатъчни, за да променят общото съотношение на силите на фронта, въпреки загубите на руската армия.
Военният анализатор Павло Нарожни не смята недостига на личен състав за непреодолима пречка пред отбраната, но определя възможностите за атака като ограничени.„Можем да провеждаме ограничени настъпателни операции, но мащабът им е сравнително малък“, заявява Нарожни.
Така недостигът на войници влияе едновременно върху издръжливостта на украинските части, способността им да реагират при промени на фронта и възможността да използват технологичното си предимство за по-мащабни операции.
Източници: apnews.com, news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Путин гол до кръста на конь
Коментиран от #4, #5, #28
21:15 08.10.2026
3 До ВСУ
21:16 08.10.2026
4 Путин гол до кръста на конь
До коментар #2 от "Путин гол до кръста на конь":Чумата да ме тръшне ако лъжа!
Коментиран от #12
21:16 08.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Аееее
Коментиран от #19
21:17 08.10.2026
7 Хайо
Коментиран от #48
21:17 08.10.2026
8 Пожелание
21:17 08.10.2026
9 палантир
21:17 08.10.2026
10 Баламата
Коментиран от #91
21:18 08.10.2026
11 Урсулите
21:18 08.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Путин гол до кръста на конь
Коментиран от #15
21:19 08.10.2026
14 Механик
Аз вярвах на Зеленски като каза, че имат не повече от 40000 загуби и то основно поради трудоустрояване по медицински причини а по конкретно поради навехнат крак и грип.
Изобщо не вярвах на злите езици, че украинците ги събират с бой от улиците и ги товарят на някакви бусове.
Вие сега още малко и ще изкарате че това е било вярно?! Ами какво ще стане с Вивалди, 40-дневния контранаступ и пролетната перемога от 23-та?
21:23 08.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Терминатор
21:23 08.10.2026
17 Е кака няма бре
21:24 08.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ами сега
До коментар #6 от "Аееее":Няма страшно
Мексиканските наркокартели изпращат свои хора на обучение в Украйна.
САЩ да продължават да пращат оръжия в Украйна, то и до тях ще дойде ред
21:26 08.10.2026
20 Путин гол до кръста на конь
До коментар #15 от "Шойго":Е нема ли по-здрави епроведки уе?
21:27 08.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Путин гол до кръста на конь
До коментар #15 от "Шойго":Я извадете съвецките епруведки! Виж Т34 кво праи на фронте!!!
21:28 08.10.2026
26 Путин гол до кръста на конь
До коментар #15 от "Шойго":Начи , тия Т34 превзеха Киев и не мое са зАпрат. Спреа в Лисабонь.
21:29 08.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Украинците
До коментар #24 от "И Киев е Руски":Украинците показват как се действа срещу треторазрядна,разпадаща се държава като Русия.Гърми се.Миналият месец руснаците са на минус 42 000 войника.
Така,че по- малко плямпаници.
Коментиран от #67
21:32 08.10.2026
30 Не ми философствай
До коментар #23 от "Ами":Първо кажи данните от кочината.И второ данните от бай Кобзон.
Коментиран от #43
21:34 08.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Сандо
21:36 08.10.2026
33 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯТ
21:36 08.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Нато загуби войната в Украйна!
21:37 08.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Тия от АР
21:37 08.10.2026
38 1111
21:38 08.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Tагаренко
21:38 08.10.2026
41 Шойго
21:38 08.10.2026
42 Шойго
21:39 08.10.2026
43 Ами
До коментар #30 от "Не ми философствай":От началото на СВО до края на месец август 2026г.
за руската страна са взели участие около 800 000 души.
Данните са официални и можеш да ги провериш.
21:40 08.10.2026
44 Шойго
21:40 08.10.2026
45 Путин гол до кръста на конь
21:43 08.10.2026
46 Горски
До коментар #39 от "Ол1гоф рен,":Аз съм източника!
21:44 08.10.2026
47 Артилерист
Коментиран от #49, #50
21:44 08.10.2026
48 гост
До коментар #7 от "Хайо":Дори факта , че през 2026 след почти 5 години война Раша владее ПО-МАЛКО територия , отколкото през 2022 година е достатъчен за доказване на пълния провал на рашистите и изкукалия бункерен плъх !! И това само ще се влошава за тях !!
Коментиран от #60, #66
21:44 08.10.2026
49 Пет години Киев за три дни
До коментар #47 от "Артилерист":Пет години в Донбас.Кво ми бръщолевиш глупости си
Коментиран от #52, #81, #86
21:48 08.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Супер
До коментар #49 от "Пет години Киев за три дни":5 години тролене. 😄Размаза фашистите тъз Русия.
Коментиран от #56, #57
21:50 08.10.2026
53 Пари, оръжия, ракети
21:51 08.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Това са безспорни факти
До коментар #50 от "гост":Абсолютно!
Коментиран от #64
21:53 08.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Горски
21:55 08.10.2026
59 Освен че "Просто няма достатъчно сили!"
21:56 08.10.2026
60 Ами
До коментар #48 от "гост":Не знам какво владее Раша, ама големите частни западни армии вече ги няма.
Западните държави са с растеж около нулата и са затънали в дългове, хазните
и оръжейните им складове са празни, а енергозапасите на изчерпване.
Стоките има са непродаваеми и за това затварят и производства.
Единственото на което разчитат са спестяванията на населението, които се топят
като майски сняг. На практика са в рецесия, но я маскират като инфлация.
Коментиран от #74
21:57 08.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Ний ша Ва упрайм
21:59 08.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Деца като нямаш които да браниш
22:01 08.10.2026
66 мхм
До коментар #48 от "гост":Защото се изтеглиха от района на Киев като първа стъпка към мирните преговори в Истанбул. Но англичаните и американците искаха войната да придължи и провалиха мира.
Коментиран от #80
22:01 08.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Гост
- ора
- джепане
- муниции за джепането
- ток
- вода
- мотивация
- кураж
- ..........
Какво предимство имаш? Енигма, Баце!
22:05 08.10.2026
69 Гост
Коментиран от #76
22:07 08.10.2026
70 ЩО УКРАЙНА НЕМА ВОЙНИЦИ
ИЗТРЕПАХА ГИ
ОБМЕН НА ТЕЛА 1 КЪМ 50
ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА Е В ХОД
22:13 08.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 няма нищо
22:14 08.10.2026
73 Вимето на народа
Пример...във Франция...не им се ходи даже на училище..това е голямо усилие.
22:14 08.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 ПРЕДИМСТВАТА НА УКРАЙНА
22:15 08.10.2026
76 АМ ЧИ КЪДЕ
До коментар #69 от "Гост":В ГРОБИЩАТА КЪДЕ
ЧИСТА ПРОБА
ДЕНАЦИФИКАЦИЯ БАЦЕ
22:17 08.10.2026
77 ХиХи
22:18 08.10.2026
78 РАФИНЕРИЯТА В ОМСК
ВОТ ЕТО ДВИЖУХА.
22:18 08.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 гост
До коментар #66 от "мхм":Ауу , сериозно ?? Хахахаха !! И от Харков и Херсон ли се изтеглиха "доброволно" ?? Хахахах !! Нищо , накрая ще се изтеглят "доброволно" и от Крим , щото любимия ти многоходов пациент в Кремъл толкова си може ! И накрая Раша ще иде при СССР , ама него това не го интересува , решил е последните си годинки да си поиграе на "император" !!
22:19 08.10.2026
81 Понеже
До коментар #49 от "Пет години Киев за три дни":повтаряш това до втръсване ще ти кажа нещо наистина оригинално. Руснаците досега нарочно не разрушавали мостовете по Днепър, защото те служели като фунии за преминаване на попълненията за укроармията от западните области. Или вместо руските войски да ги търсят в Киев и западна Украйна те сами идвали в руските месомелачки.
22:20 08.10.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Гробар
22:22 08.10.2026
86 1111
До коментар #49 от "Пет години Киев за три дни":Начи викаш, по-добре е да те бастисват 5 години, отколкото да ядеш бой 3 дена?!
22:22 08.10.2026
87 Ами
До коментар #74 от "гост":Не е и необходимо да казвам какво става,
всички го виждат и изпитват на гърба си.
Нали вече и ние сме част от клуба на длъжниците.
Ситуацията е подобна на тази преди Великата депресия.
Ще става и по-зле. Особено на запад от нас.
22:23 08.10.2026
88 Перо
22:23 08.10.2026
89 Зевзек
22:24 08.10.2026
90 Тарас Шевченко
Даваме им и украинските възпитаници ,да прибавим и тези ,които веят украински знамена,макар ,че тук не е Киев и ако си приберат вересиите от другите страни,ето многохилядна,да не кажа милионна армия
22:26 08.10.2026
91 Не си го прочел внимателно !
До коментар #10 от "Баламата":Не предимството а предимствата !
22:28 08.10.2026