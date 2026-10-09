Земетресение с магнитуд 4,0 е регистрирано край остров Крит

Земетресение с магнитуд 4,0 е регистрирано в района на гръцкия остров Крит, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC), предава Фокус.

Трусът е станал в 7:46 ч. местно време, което съвпада с българското. Огнището му е било на дълбочина 28 километра.

Епицентърът е локализиран на 174 километра западно-югозападно от Ираклион и на 43 километра югозападно от Палеохора, Гърция.

Към момента няма съобщения за пострадали хора или нанесени материални щети.