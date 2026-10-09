Мария Корина Мачадо призова за избори във Венецуела през юли 2027 г.

Лидерката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо призова за провеждане на избори във Венецуела през юли следващата година, като заяви, че има „предостатъчно време“ за подготовката им. Това съобщава британският вестник „Файненшъл таймс“, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

В интервюто си за изданието Мачадо настоя и за прозрачност при управлението на приходите от продажбите на петрол, които са под контрола на Вашингтон.

„Венецуелският народ и правителството на САЩ са съгласни, че единственият начин да се намери истинският път към победата и устойчивостта е Венецуела да се превърне в стабилна демокрация“, заяви опозиционната лидерка, която миналата година беше удостоена с Нобеловата награда за мир.

Мачадо, която понастоящем живее в Панама, не се е връщала във Венецуела, откакто напусна страната през декември миналата година, за да получи международното отличие в Осло. По думите на екипа ѝ през последните няколко месеца тя е направила поне седем опита да се прибере в родината си със самолет или кораб. Пътуванията ѝ обаче са били отменяни в последния момент по необясними причини.

„Мисля, че САЩ разбират, че моето присъствие във Венецуела би изпратило силен сигнал, че планът за политически преход работи“, посочи Мачадо.

Тя уточни, че би подкрепила предложение изборите да се проведат на 24 юли - датата, на която е роден националният герой на Венецуела Симон Боливар, ръководител на войната за независимост на страната.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп заяви, че желае във Венецуела да бъде осъществен политически преход, но засега не е обявила график за провеждане на избори.

Според „Файненшъл таймс“ някои представители на венецуелската опозиция са разкритикували неотдавнашна сделка, чрез която част от огромните петролни резерви на страната са били предоставени на частна компания, подкрепяна от Пентагона.

От януари тази година Вашингтон управлява приходите от продажбите на венецуелски петрол. Администрацията на Тръмп обаче не е разкрила как се събират и за какво се изразходват средствата.