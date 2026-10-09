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Китай строи суперсамолетоносач с ядрен двигател, който може да надмине американския USS Gerald R. Ford

Китай строи суперсамолетоносач с ядрен двигател, който може да надмине американския USS Gerald R. Ford

9 Октомври, 2026 13:54 952 9

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  • uss gerald r. ford

Сателитни снимки показват ускорен напредък по изграждането на кораб тип 004, чиято прогнозна дължина достига 339 метра, а водоизместимостта му може да бъде близо 110 000 тона

Китай строи суперсамолетоносач с ядрен двигател, който може да надмине американския USS Gerald R. Ford - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай е ускорил строителството на първия си суперсамолетоносач с предполагаемо ядрено задвижване от тип 004. Само за пет дни към корпуса са били монтирани три нови секции на полетната палуба, съобщава Military Watch Magazine. Според анализатори, ако предварителните оценки се потвърдят, корабът може да се превърне в най-дългия самолетоносач в света, изпреварвайки американския USS Gerald R. Ford, предава News.bg.

Строителството на китайския самолетоносач тип 004 продължава от 2024 г. Пекин все още не е обявил официално точните технически характеристики на плавателния съд, но сателитни изображения вече разкриват части от корпуса и надстройката му.

Сред последните дейности е монтажът на секции от полетната палуба - едни от най-големите и сложни компоненти на подобен кораб. През септември към левия борд са били добавени две големи спомагателни конструкции, след което работата е продължила с поставянето на нови палубни елементи около корпуса.

Към август 2026 г. дължината на видимата част от корпуса е била приблизително 320 метра, а ширината - около 46 метра в най-широката наблюдавана точка. Тези размери не включват носовата секция и пълната ширина на полетната палуба.

На базата на по-нови сателитни снимки анализаторите оценяват, че след завършването си корабът може да достигне между 336 и 339 метра дължина. За сравнение, американският самолетоносач от клас Gerald R. Ford е дълъг приблизително 333 метра. Ако прогнозите се потвърдят, китайският плавателен съд ще надмине по дължина най-големия самолетоносач на Военноморските сили на САЩ.

Водоизместимостта може да достигне 110 000 тона

Очаква се новият китайски суперсамолетоносач да има водоизместимост от близо 110 000 тона. Това би го направило по-голям от китайския самолетоносач „Фуджиан“, който е оборудван с електромагнитни катапулти и система CATOBAR. Тя позволява на летателните апарати да излитат от палубата и да се връщат на борда след изпълнение на мисиите си.

По-големите размери на тип 004 биха могли да осигурят допълнително пространство за авиационно гориво, въоръжение, летателни апарати и оборудване за поддръжка. По-обширната полетна палуба потенциално би позволила и едновременното извършване на различни операции по излитане и приемане на самолети.

Сателитни изображения подсказват за ядрено задвижване

Сред ключовите характеристики, които се приписват на новия кораб, е възможността той да бъде оборудван с ядрена задвижваща система. През ноември сателитни снимки са заснели конструкции във вътрешността на корпуса, които според наблюдатели може да представляват ядрен реактор.

Тези наблюдения съвпадат с по-ранните предположения, че самолетоносачът тип 004 ще използва ядрено задвижване. Китайските власти обаче все още не са потвърдили официално нито тази характеристика, нито точните технически параметри на плавателния съд.

Ако прогнозите за размерите, водоизместимостта и задвижването се потвърдят, тип 004 ще се превърне в един от най-мащабните проекти на китайските военноморски сили и ще надмине по дължина американския USS Gerald R. Ford.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Двигател с торий е вечен.В България има запаси Торий за хиляди години.

    Коментиран от #3

    13:56 09.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Факт

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    6 милиона имат торий между ушите

    13:58 09.10.2026

  • 4 гост

    3 5 Отговор
    Хубаво ще надмине един , ама кога ще надминат 11 , щото американците толкова имат и ги ползват от 100 години , а китайците тепърва ще се учат !! И в НАТО са общо почти 20 , а е Брикс ще е само тоя !!

    Коментиран от #9

    14:13 09.10.2026

  • 5 Герги

    3 0 Отговор
    Мерят си.....самолетоносачите...

    14:24 09.10.2026

  • 6 Путин

    3 1 Отговор
    Който няма Орешник си строи самолетоносачни лодки.Самолетоносачите макар и вече неефективни са чудесно средство да обиране на данъкоплатците....

    14:28 09.10.2026

  • 7 Рублевка

    3 1 Отговор
    Китайското корабостроене е 200 ПЪТИ по-мощно от американското. Китай строи половината кораби в света. Китайският флот е най-голям в света. Китай пази своето богатство, спечелено с труда и гения на китайския народ.

    14:39 09.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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