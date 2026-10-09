Ердоган подкара влак към България! Турският президент откри жп участъка Черкезкьой–Капъкуле

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган откри железопътния участък Черкезкьой–Капъкуле, част от високоскоростната линия между Истанбул и българската граница. След прерязването на лентата той лично подкара първата влакова композиция от Бабаески към Одрин.
Линията е предназначена както за пътнически, така и за товарни превози. По думите на Ердоган с въвеждането ѝ в експлоатация времето за пътуване по маршрута Истанбул–Капъкуле ще бъде намалено от 4,5 на 1,5 часа при пътническите влакове.„Тази линия ще бъде жизненоважна артерия, свързваща производството на Анадола с европейските пазари“, заяви Ердоган на церемонията.
Турският президент посочи, че годишният капацитет за превоз на пътници ще нарасне от 600 000 на 3 милиона души. При товарите увеличението е от 1,5 милиона на 9,5 милиона тона годишно.
Проектът е изграден с турско и европейско финансиране
Строителството на железопътната линия започна през 2019 г. със съвместно финансиране от Турция и Европейския съюз. На церемонията присъства еврокомисарят по разширяването Марта Кос, на която Ердоган благодари за участието.
„Днес откриваме много важна инвестиция. Това е един от нашите проекти, който ще добави нова визия към страната ни“, каза турският президент.
С пускането на участъка броят на градовете в Турция, обслужвани директно от високоскоростни влакове, се увеличава от 11 на 14. Според Ердоган проектът ще засили транспортната връзка с Европа и ще подпомогне търговията и туризма в Тракия.
Повече коловози и обновени гари
В района на гара Капъкуле броят на коловозите ще бъде увеличен от 23 на 42, а общата им дължина ще нарасне от 15 675 на 51 000 метра.
В рамките на проекта са предвидени нови гарови сгради в Бабаески, Люлебургаз и Бююкаръштъран. Обновяват се и сградите на гарите в Капъкуле и Одрин, товарната гара и работилницата за поддръжка на локомотиви.
На откриването България бе представена от посланика в Анкара Ангел Чолаков, генералния консул в Одрин Радослава Кафеджийска и консула Петър Арабаджиев.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НЕСКА ВЛАК УТРЕ ТАНК
Коментиран от #8, #16
21:40 09.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Спецназ
21:45 09.10.2026
5 Овчар
Коментиран от #9, #18
21:46 09.10.2026
6 Тоню
21:54 09.10.2026
7 Коридор 8
Коментиран от #13
21:56 09.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 А ние за какво сме?
До коментар #5 от "Овчар":Нямаме ли юмруци?
21:57 09.10.2026
10 реднк
Честита нова жп линия на комшиите!
22:00 09.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 СЕГА ОСТАВА
Коментиран от #20
22:04 09.10.2026
15 Тов. ЧЛЕНИН
22:05 09.10.2026
16 ХиХи
До коментар #1 от "НЕСКА ВЛАК УТРЕ ТАНК":Ти колко високоскоростни линии имаш за 25 г в ЕС?
22:06 09.10.2026
17 гост
22:10 09.10.2026
18 Овчи
До коментар #5 от "Овчар":Има ли - Сиренйе ?
22:13 09.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хммм,
До коментар #14 от "СЕГА ОСТАВА":И защо му е? За да има задължения по грижите за теритрията и народа ли? Да строи пътища, жилища, фабрики... В днешно време никой освен Путин не е лакоми за чужди териории. Достатъчно е икономически да те закопчее и да работиш за него до безкрайнст. Я погледни Китай, тръгнал ли е да завладява Русия? Не обаче завладява все по голяма част от икономиката ѝ като задлъжнява Москва с инвестиции, а после цяла Русия ще работи за Китай без самия Китай да има грижа за руснаците.
22:22 09.10.2026
21 Васил левски
22:48 09.10.2026