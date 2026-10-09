Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Турция »
Ердоган подкара влак към България! Турският президент откри жп участъка Черкезкьой–Капъкуле

Ердоган подкара влак към България! Турският президент откри жп участъка Черкезкьой–Капъкуле

9 Октомври, 2026 21:39 915 21

  • реджеп тайип ердоган-
  • железопътен транспорт-
  • капъкуле-
  • турция-
  • българия

Новата линия свързва Истанбул с българската граница и е предназначена за пътнически и товарни превози

Ердоган подкара влак към България! Турският президент откри жп участъка Черкезкьой–Капъкуле - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган откри железопътния участък Черкезкьой–Капъкуле, част от високоскоростната линия между Истанбул и българската граница. След прерязването на лентата той лично подкара първата влакова композиция от Бабаески към Одрин.

Линията е предназначена както за пътнически, така и за товарни превози. По думите на Ердоган с въвеждането ѝ в експлоатация времето за пътуване по маршрута Истанбул–Капъкуле ще бъде намалено от 4,5 на 1,5 часа при пътническите влакове.

„Тази линия ще бъде жизненоважна артерия, свързваща производството на Анадола с европейските пазари“, заяви Ердоган на церемонията.

Турският президент посочи, че годишният капацитет за превоз на пътници ще нарасне от 600 000 на 3 милиона души. При товарите увеличението е от 1,5 милиона на 9,5 милиона тона годишно.

Проектът е изграден с турско и европейско финансиране

Строителството на железопътната линия започна през 2019 г. със съвместно финансиране от Турция и Европейския съюз. На церемонията присъства еврокомисарят по разширяването Марта Кос, на която Ердоган благодари за участието.

„Днес откриваме много важна инвестиция. Това е един от нашите проекти, който ще добави нова визия към страната ни“, каза турският президент.

С пускането на участъка броят на градовете в Турция, обслужвани директно от високоскоростни влакове, се увеличава от 11 на 14. Според Ердоган проектът ще засили транспортната връзка с Европа и ще подпомогне търговията и туризма в Тракия.

Повече коловози и обновени гари

В района на гара Капъкуле броят на коловозите ще бъде увеличен от 23 на 42, а общата им дължина ще нарасне от 15 675 на 51 000 метра.

В рамките на проекта са предвидени нови гарови сгради в Бабаески, Люлебургаз и Бююкаръштъран. Обновяват се и сградите на гарите в Капъкуле и Одрин, товарната гара и работилницата за поддръжка на локомотиви.

На откриването България бе представена от посланика в Анкара Ангел Чолаков, генералния консул в Одрин Радослава Кафеджийска и консула Петър Арабаджиев.

Източници: bta.bg


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НЕСКА ВЛАК УТРЕ ТАНК

    7 5 Отговор
    За три часа и са на ОПАТКАЛИ.....

    Коментиран от #8, #16

    21:40 09.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Спецназ

    4 1 Отговор
    ТОО... изкл@сан рептил жиФ ли е ощеБЕ??

    21:45 09.10.2026

  • 5 Овчар

    5 5 Отговор
    Сега освен талибани и африканци ще ни напълнят и с кюрди..!

    Коментиран от #9, #18

    21:46 09.10.2026

  • 6 Тоню

    3 2 Отговор
    Две седмици преди изборите. Толкоз ммеллеть откъм Турция се очаква ,за да пусне гласа за Йотовица

    21:54 09.10.2026

  • 7 Коридор 8

    1 4 Отговор
    Поздравления. Търговия да става я, екскурзии да си правят хората, на гости да си ходим. Одрин, кой знае, може пак да стане българско, па заедно да си живеем. Стига с тези войни.

    Коментиран от #13

    21:56 09.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А ние за какво сме?

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    Нямаме ли юмруци?

    21:57 09.10.2026

  • 10 реднк

    3 1 Отговор
    Мда-а, Турция се развива с 200 км/ч, а ние?

    Честита нова жп линия на комшиите!

    22:00 09.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 СЕГА ОСТАВА

    3 1 Отговор
    Да натовари армията.

    Коментиран от #20

    22:04 09.10.2026

  • 15 Тов. ЧЛЕНИН

    0 1 Отговор
    Бай Ердо , не безспакойсья . Нет железнодорожный дрон .

    22:05 09.10.2026

  • 16 ХиХи

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "НЕСКА ВЛАК УТРЕ ТАНК":

    Ти колко високоскоростни линии имаш за 25 г в ЕС?

    22:06 09.10.2026

  • 17 гост

    3 0 Отговор
    Човек който цитира корана е мюсюлманин. Човек който разбира корана е бивш мюсюлманин.

    22:10 09.10.2026

  • 18 Овчи

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    Има ли - Сиренйе ?

    22:13 09.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хммм,

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "СЕГА ОСТАВА":

    И защо му е? За да има задължения по грижите за теритрията и народа ли? Да строи пътища, жилища, фабрики... В днешно време никой освен Путин не е лакоми за чужди териории. Достатъчно е икономически да те закопчее и да работиш за него до безкрайнст. Я погледни Китай, тръгнал ли е да завладява Русия? Не обаче завладява все по голяма част от икономиката ѝ като задлъжнява Москва с инвестиции, а после цяла Русия ще работи за Китай без самия Китай да има грижа за руснаците.

    22:22 09.10.2026

  • 21 Васил левски

    1 0 Отговор
    Заради мене бг се провали и не живеете добре сега при турците щяхте да живеете като бели хора а не да ви яздят мутри милиционери крадливи псевдо политици и да живеете с 19 век и да намалявате като за олимпияда

    22:48 09.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания