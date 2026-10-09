Ердоган подкара влак към България! Турският президент откри жп участъка Черкезкьой–Капъкуле

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган откри железопътния участък Черкезкьой–Капъкуле, част от високоскоростната линия между Истанбул и българската граница. След прерязването на лентата той лично подкара първата влакова композиция от Бабаески към Одрин.

Линията е предназначена както за пътнически, така и за товарни превози. По думите на Ердоган с въвеждането ѝ в експлоатация времето за пътуване по маршрута Истанбул–Капъкуле ще бъде намалено от 4,5 на 1,5 часа при пътническите влакове.

„Тази линия ще бъде жизненоважна артерия, свързваща производството на Анадола с европейските пазари“, заяви Ердоган на церемонията.

Турският президент посочи, че годишният капацитет за превоз на пътници ще нарасне от 600 000 на 3 милиона души. При товарите увеличението е от 1,5 милиона на 9,5 милиона тона годишно.

Проектът е изграден с турско и европейско финансиране

Строителството на железопътната линия започна през 2019 г. със съвместно финансиране от Турция и Европейския съюз. На церемонията присъства еврокомисарят по разширяването Марта Кос, на която Ердоган благодари за участието.

„Днес откриваме много важна инвестиция. Това е един от нашите проекти, който ще добави нова визия към страната ни“, каза турският президент.

С пускането на участъка броят на градовете в Турция, обслужвани директно от високоскоростни влакове, се увеличава от 11 на 14. Според Ердоган проектът ще засили транспортната връзка с Европа и ще подпомогне търговията и туризма в Тракия.

Повече коловози и обновени гари

В района на гара Капъкуле броят на коловозите ще бъде увеличен от 23 на 42, а общата им дължина ще нарасне от 15 675 на 51 000 метра.

В рамките на проекта са предвидени нови гарови сгради в Бабаески, Люлебургаз и Бююкаръштъран. Обновяват се и сградите на гарите в Капъкуле и Одрин, товарната гара и работилницата за поддръжка на локомотиви.

На откриването България бе представена от посланика в Анкара Ангел Чолаков, генералния консул в Одрин Радослава Кафеджийска и консула Петър Арабаджиев.

Източници: bta.bg