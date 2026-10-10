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Руските сили задържат позиции край Славянск
  Тема: Украйна

Руските сили задържат позиции край Славянск

10 Октомври, 2026 06:02 1 045 8

  • славянск-
  • краматорск-
  • красни лиман-
  • андрей марочко-
  • войната в украйна

Според военния експерт украинските подразделения са направили опит да стабилизират фронта в района на Красни Лиман

Руските сили задържат позиции край Славянск - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските военни задържат заетите рубежи край Славянск и Краматорск въпреки опит на украинските сили да настъпят в района. Това заявява военният експерт Андрей Марочко в разговор с ТАСС, цитиран от Газета.Ru.

По думите му основните бойни действия в Славянско-Краматорската агломерация се развиват североизточно от Славянск, в района на Красни Лиман. Марочко твърди, че украинските подразделения се опитват да стабилизират обстановката и да отстранят възникнали по-рано заплахи, но руските сили продължават да държат ключови позиции.

На 2 октомври руското Министерство на отбраната съобщи, че руските сили са засилили натиска около Доброполе и развиват действия в западната и източната част на града. Ведомството твърди, че в района са блокирани подразделения на 425-и щурмови полк и на 4-а и 15-а бригада на украинската Национална гвардия. Тези данни също не са независимо потвърдени.

Ден по-рано Марочко заяви пред ТАСС, че призивите за евакуация на жители от Славянск, Краматорск, Доброполе и Дружковка са обосновани. „Призивите на властите на ДНР за евакуация на мирните жители от Славянск, Краматорск и други прифронтови населени места са напълно обосновани“, казва той. ТАСС посочи, че щабът на отбраната на ДНР е обещал съдействие при настаняването на евакуирани жители.

Славянск и Краматорск остават сред ключовите населени места в северната част на Донецка област. Нови данни за промяна на контрола върху градовете или за потвърдено руско настъпление в самите им граници не са представени.

Източници: gazeta.ru, tass.ru


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 6 Отговор
    БУДАНОВ ДОЙДЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ДА УРЕЖДА
    БЪЛГАРСКИ ПАСПОРТ:)
    ....

    06:16 10.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 19 Отговор
    УКРАИНСКИТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОСВОБОДИХА 895 КВ.КМ.КРАЙ ЛИМАН :)
    ....
    УБИХА В ТОВА НАПРАВЛЕНИЕ НАД 4 ХИЛЯДИ БРАТЯ РУСНАЦИ И 250 ПЛЕНИХА:(((
    ...
    СТРАШНИ БОЕВЕ И МНОГО РУСКИ ЖЕРТВИ

    Коментиран от #5, #7

    06:29 10.10.2026

  • 5 Гост

    5 17 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Абсолютно сте точен -
    С един удар: Убити са 7 руски полковници, 6 подполковници, 5 майори и още - равносметка от Донецк (СНИМКИ)
    09 октомври 2026, 21:33 часа
    Снимка: Getty Images
    Най-малко 20 руски офицери са били убити при паметния въздушен удар на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Донецк на 8 октомври . Това е най-голямата такава загуба за руската армия наведнъж, откакто руският диктатор Владимир Путин нареди пълномащабна руска инвазия в Украйна. Тогава Денис Пушилин, ръководител на окупационната руска администрация на Донецк, съобщи, че целта е бил търговският център "Донецк Сити" и че при атаката са ранени осем души: две деца, две жени и четирима мъже. Украински източници показаха видеа с убитите десетки руски офицери.

    06:34 10.10.2026

  • 6 Е па

    15 3 Отговор
    Преведено-покраинците ядат хурката.

    06:36 10.10.2026

  • 7 Мишел

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    "УБИХА В ТОВА НАПРАВЛЕНИЕ НАД 4 ХИЛЯДИ БРАТЯ РУСНАЦИ И 250 ПЛЕНИХА:((("
    ...

    И пак ще сменят телата по схемата 500 украински за двайсетина руски.😀😀😀

    07:16 10.10.2026

  • 8 Механик

    1 0 Отговор
    Тая снимка с тоя озъбено украинче я показвате от 22-ра година.
    Искам да ви обърна внимание на факта, че въпросното украинче отдавна се е озъбило и вече не се явява жител на планетата.

    07:36 10.10.2026

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