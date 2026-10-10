Руските сили задържат позиции край Славянск

Руските военни задържат заетите рубежи край Славянск и Краматорск въпреки опит на украинските сили да настъпят в района. Това заявява военният експерт Андрей Марочко в разговор с ТАСС, цитиран от Газета.Ru.
По думите му основните бойни действия в Славянско-Краматорската агломерация се развиват североизточно от Славянск, в района на Красни Лиман. Марочко твърди, че украинските подразделения се опитват да стабилизират обстановката и да отстранят възникнали по-рано заплахи, но руските сили продължават да държат ключови позиции.
На 2 октомври руското Министерство на отбраната съобщи, че руските сили са засилили натиска около Доброполе и развиват действия в западната и източната част на града. Ведомството твърди, че в района са блокирани подразделения на 425-и щурмови полк и на 4-а и 15-а бригада на украинската Национална гвардия. Тези данни също не са независимо потвърдени.
Ден по-рано Марочко заяви пред ТАСС, че призивите за евакуация на жители от Славянск, Краматорск, Доброполе и Дружковка са обосновани. „Призивите на властите на ДНР за евакуация на мирните жители от Славянск, Краматорск и други прифронтови населени места са напълно обосновани“, казва той. ТАСС посочи, че щабът на отбраната на ДНР е обещал съдействие при настаняването на евакуирани жители.
Славянск и Краматорск остават сред ключовите населени места в северната част на Донецка област. Нови данни за промяна на контрола върху градовете или за потвърдено руско настъпление в самите им граници не са представени.
Източници: gazeta.ru, tass.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКИ ПАСПОРТ:)
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06:16 10.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
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УБИХА В ТОВА НАПРАВЛЕНИЕ НАД 4 ХИЛЯДИ БРАТЯ РУСНАЦИ И 250 ПЛЕНИХА:(((
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СТРАШНИ БОЕВЕ И МНОГО РУСКИ ЖЕРТВИ
Коментиран от #5, #7
06:29 10.10.2026
5 Гост
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Абсолютно сте точен -
С един удар: Убити са 7 руски полковници, 6 подполковници, 5 майори и още - равносметка от Донецк (СНИМКИ)
09 октомври 2026, 21:33 часа
Снимка: Getty Images
Най-малко 20 руски офицери са били убити при паметния въздушен удар на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Донецк на 8 октомври . Това е най-голямата такава загуба за руската армия наведнъж, откакто руският диктатор Владимир Путин нареди пълномащабна руска инвазия в Украйна. Тогава Денис Пушилин, ръководител на окупационната руска администрация на Донецк, съобщи, че целта е бил търговският център "Донецк Сити" и че при атаката са ранени осем души: две деца, две жени и четирима мъже. Украински източници показаха видеа с убитите десетки руски офицери.
06:34 10.10.2026
6 Е па
06:36 10.10.2026
7 Мишел
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":"УБИХА В ТОВА НАПРАВЛЕНИЕ НАД 4 ХИЛЯДИ БРАТЯ РУСНАЦИ И 250 ПЛЕНИХА:((("
...
И пак ще сменят телата по схемата 500 украински за двайсетина руски.😀😀😀
07:16 10.10.2026
8 Механик
Искам да ви обърна внимание на факта, че въпросното украинче отдавна се е озъбило и вече не се явява жител на планетата.
07:36 10.10.2026