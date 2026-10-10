Руските военни задържат заетите рубежи край Славянск и Краматорск въпреки опит на украинските сили да настъпят в района. Това заявява военният експерт Андрей Марочко в разговор с ТАСС, цитиран от Газета.Ru.

По думите му основните бойни действия в Славянско-Краматорската агломерация се развиват североизточно от Славянск, в района на Красни Лиман. Марочко твърди, че украинските подразделения се опитват да стабилизират обстановката и да отстранят възникнали по-рано заплахи, но руските сили продължават да държат ключови позиции.

На 2 октомври руското Министерство на отбраната съобщи, че руските сили са засилили натиска около Доброполе и развиват действия в западната и източната част на града. Ведомството твърди, че в района са блокирани подразделения на 425-и щурмови полк и на 4-а и 15-а бригада на украинската Национална гвардия. Тези данни също не са независимо потвърдени.

Ден по-рано Марочко заяви пред ТАСС, че призивите за евакуация на жители от Славянск, Краматорск, Доброполе и Дружковка са обосновани. „Призивите на властите на ДНР за евакуация на мирните жители от Славянск, Краматорск и други прифронтови населени места са напълно обосновани“, казва той. ТАСС посочи, че щабът на отбраната на ДНР е обещал съдействие при настаняването на евакуирани жители.

Славянск и Краматорск остават сред ключовите населени места в северната част на Донецка област. Нови данни за промяна на контрола върху градовете или за потвърдено руско настъпление в самите им граници не са представени.

Източници: gazeta.ru, tass.ru