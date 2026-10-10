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В Испания започна кампанията за предсрочния вот на 29 ноември

В Испания започна кампанията за предсрочния вот на 29 ноември

10 Октомври, 2026 08:47 394 2

  • испания-
  • педро санчес-
  • алберто нунес фейхо-
  • предсрочни избори-
  • жилищна криза

Педро Санчес и лидерът на Народната партия Алберто Нунес Фейхо започват битката на фона на жилищна криза, протести и спор за миграцията

В Испания започна кампанията за предсрочния вот на 29 ноември - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Предизборната кампания в Испания започна с първите митинги на премиера социалист Педро Санчес и лидера на основната опозиционна сила – Народната партия, Алберто Нунес Фейхо. Предсрочните парламентарни избори са насрочени за 29 ноември.

Вотът беше свикан, след като парламентът отхвърли два законопроекта на правителството за жилищното настаняване. Решението на Санчес дойде на фона на масови протести срещу жилищната криза и искания за по-добра защита на наемателите.

Санчес поставя жилищата в центъра на кампанията

Премиерът, който е на власт от осем години, ще проведе първото си предизборно пътуване до Андалусия. Той ще се върне в предградие на Севиля, където започна кампанията си и през 2023 г. Тогава, въпреки неблагоприятните прогнози, социалистът успя да запази властта.

„Испания се нуждае от повече социален напредък и по-малко обиди от страна на десницата“, заяви Санчес. Той възнамерява да постави акцент върху социалните придобивки, включително върху „забраната на принудителните извеждания от жилища“.

В няколко испански града, особено в центъра на Мадрид, активисти продължават да поддържат палаткови лагери с искане за по-добра защита на наемателите. Жилищната криза и разходите за живот се очаква да бъдат сред основните теми в началото на кампанията.

Фейхо насочва посланията си към миграцията

Алберто Нунес Фейхо ще говори по същото време в Мадрид. Очаква се лидерът на Народната партия отново да разкритикува Санчес за подхода му към миграционната криза в Сеута.

В края на юли над 70 000 мигранти са влезли в испанския ексклав, като огромната част от тях впоследствие са се върнали в Мароко. При посещението си в Сеута Фейхо определи града като „символ на упадъка, корупцията и нечестността, в които страната е затънала“ при управлението на Санчес, и призова за „дълбока промяна“.

Големите испански синдикати са призовали за обща стачка на 11 ноември. Тя ще бъде първата стачка от този вид в страната от 2012 г.

Народната партия води в проучванията

Право на глас на изборите имат близо 39 милиона испанци. Социологическите проучвания дават преднина на Народната партия пред социалистите, но не и абсолютно мнозинство.

При такъв резултат крайнодясната партия „Вокс“, която е третата по големина политическа сила в страната и набира популярност в проучванията, може да се окаже решаващ фактор при съставянето на бъдещото управление.


Испания
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