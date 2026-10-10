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Иран е запазил ракетното си производство въпреки ударите
  Тема: Иранската криза

Иран е запазил ракетното си производство въпреки ударите

10 Октомври, 2026 15:51 611 4

  • иран-
  • ракети-
  • безпилотни апарати-
  • доналд тръмп-
  • съединени щати

Западни представители твърдят, че Техеран все още разполага с ракети и може бързо да възстанови производството

Иран е запазил ракетното си производство въпреки ударите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иран е запазил част от заводите си за производство на ракети и безпилотни апарати въпреки продължилите месеци американски и израелски въздушни удари. Това позволява на Техеран да попълва арсенала си, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп поддържа пауза в големите атаки до междинните избори през ноември, съобщава Bloomberg, цитирана от РБК.

Според западни представители, запознати с разузнавателни оценки, Иран все още разполага с достатъчни запаси от балистични ракети и противокорабни средства. По думите им страната има възможност бързо да възстанови огневата си мощ, ако бойните действия бъдат подновени. Една от вероятните реакции на Техеран при нови американски удари би била асиметрична война.

Тази оценка противоречи на многократните заявления на Тръмп и неговата администрация, че американско-израелската операция е унищожила основните военни способности на Иран. Белият дом твърди, че са били поразени ядрените обекти на страната, ракетите, производствените мощности и военноморските сили.

„Иран знае, че това е неизбежно“, заявява експертът по сигурността Бека Васер, цитирана от Bloomberg, по повод възможността за нов кръг на бойните действия.

Ракетните запаси остават значителни

Анализ на Bloomberg Economics показва, че от 28 февруари Иран е изстрелял над 4000 крилати ракети и най-малко 2000 балистични ракети. През юни западни разузнавателни служби са оценявали запасите на страната на около три четвърти от нивото преди началото на войната.

Устойчивостта на иранската военнопромишлена база се обяснява с няколко фактора. Производството на противокорабни ракети е сравнително лесно за възстановяване, а Техеран използва технологии, свързани със стари китайски модели. Планинският релеф в южната част на страната осигурява и естествено прикритие за част от производствените обекти.

На 8 октомври Тръмп заяви, че Вашингтон води „продуктивни дискусии“ с Техеран и няма да атакува Иран до междинните избори в САЩ, ако доставките на петрол през Ормузкия проток продължат. Според западните оценки именно тази пауза може да даде на Иран време да възстанови част от ракетния и дроновия си потенциал.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсула от Брюксел

    5 0 Отговор
    А не бе,грънци!Кой е казвал,че са прекратили каквото и да е производство?Евроатлантически парцали като Дойче Веле,Урсула и Кая цитирани от родните евоатлантици.То по тази логика ,руснаците свършиха боеприпаси,оръжие и ракети още по свети Илия на 2022 и като свършиха пералните откраднати от Украйна приключиха производството.От тогава воюват с кирки,сопи и лопати.Ще си произвеждат не,ами ще ги подобряват.То защо мислите светна Северна Корея и плъпнаха автомобили по улиците.Защото си търгуват хората с Иранци,Китайци,Руснаци,аа имат и какво да търгуват....Не като нас,евроинтегрирани,голи,боси и гладни,потънали в борчове и плащащи, масрафа на Урайна.

    16:06 10.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мишел

    4 0 Отговор
    Иран запази и обогатения уран, и ракетното производство. Може да създаде ядрено оръжие за дни . САЩ го бутат да го направи .
    Целите на обявената от САЩ война не бяха постигнати.

    16:17 10.10.2026

  • 4 Защото производството

    3 1 Отговор
    е изнесено в Китай -))
    И в РФ -))

    16:35 10.10.2026

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