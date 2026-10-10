Иран е запазил ракетното си производство въпреки ударите

Иран е запазил част от заводите си за производство на ракети и безпилотни апарати въпреки продължилите месеци американски и израелски въздушни удари. Това позволява на Техеран да попълва арсенала си, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп поддържа пауза в големите атаки до междинните избори през ноември, съобщава Bloomberg, цитирана от РБК.

Според западни представители, запознати с разузнавателни оценки, Иран все още разполага с достатъчни запаси от балистични ракети и противокорабни средства. По думите им страната има възможност бързо да възстанови огневата си мощ, ако бойните действия бъдат подновени. Една от вероятните реакции на Техеран при нови американски удари би била асиметрична война.

Тази оценка противоречи на многократните заявления на Тръмп и неговата администрация, че американско-израелската операция е унищожила основните военни способности на Иран. Белият дом твърди, че са били поразени ядрените обекти на страната, ракетите, производствените мощности и военноморските сили.

Ракетните запаси остават значителни

„Иран знае, че това е неизбежно“, заявява експертът по сигурността Бека Васер, цитирана от Bloomberg, по повод възможността за нов кръг на бойните действия.

Анализ на Bloomberg Economics показва, че от 28 февруари Иран е изстрелял над 4000 крилати ракети и най-малко 2000 балистични ракети. През юни западни разузнавателни служби са оценявали запасите на страната на около три четвърти от нивото преди началото на войната.

Устойчивостта на иранската военнопромишлена база се обяснява с няколко фактора. Производството на противокорабни ракети е сравнително лесно за възстановяване, а Техеран използва технологии, свързани със стари китайски модели. Планинският релеф в южната част на страната осигурява и естествено прикритие за част от производствените обекти.

На 8 октомври Тръмп заяви, че Вашингтон води „продуктивни дискусии“ с Техеран и няма да атакува Иран до междинните избори в САЩ, ако доставките на петрол през Ормузкия проток продължат. Според западните оценки именно тази пауза може да даде на Иран време да възстанови част от ракетния и дроновия си потенциал.