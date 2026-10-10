Опозицията в Чехия запазва мнозинството си в Сената

Либералната и консервативната опозиция в Чехия ще запази мнозинството си в Сената, показват предварителните резултати от изборите. Поне четирима нейни кандидати са спечелили категорична победа още на първия тур, след като са преброени гласовете в над 80% от избирателните райони. Информацията е предадена от ДПА и публикувана от Българската телеграфна агенция.

Така горната камара на парламента ще продължи да бъде политически противовес на долната камара, в която доминират управляващите десни партии. На вота се разпределят 27 от общо 81 места в Сената, като една трета от състава му се обновява на всеки две години.

Балотажът ще определи останалите места

Победителите за останалите сенаторски мандати ще бъдат определени на балотаж през следващата седмица. Според предварителните резултати най-много кандидати за втория тур е излъчила дясната популистка партия АНО на милиардера и министър-председател Андрей Бабиш.

Сенатът има правомощия да забавя приемането на законодателни актове и да блокира конституционни промени. Заради тази роля политолози го определят като „гарант на демокрацията“.

Вотът е първи тест за правителството на Бабиш

Изборите за Сенат се проведоха едновременно с местните избори в цялата страна. Те бяха разглеждани като първи тест за обществената подкрепа към правителството на Андрей Бабиш, което встъпи в длъжност през декември.

Над 8 милиона избиратели имаха право да избират местни съвети в повече от 6200 града и общини. Първоначалните оценки сочат избирателна активност около 40%. Гласуването се проведе в рамките на два дни.

АНО управлява в коалиция с две по-малки крайнодесни формации – „Партията на автомобилистите“ и движението „Свобода и пряка демокрация“.

Управлението на Бабиш е обект и на политически критики. „Трансперънси интернешънъл“ го обвинява в конфликт на интереси заради съчетаването на премиерския пост с ролята му на основател на голяма бизнес империя. Критики предизвика и планът на правителството да замени лицензионните такси за обществените медии с пряко финансиране от държавния бюджет.

Източници: bta.bg