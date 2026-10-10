Новини
Свят »
Чехия »
Опозицията в Чехия запазва мнозинството си в Сената
  Тема: Избори

Опозицията в Чехия запазва мнозинството си в Сената

10 Октомври, 2026 22:07, обновена 10 Октомври, 2026 22:10 612 1

  • чехия-
  • сенат-
  • андрей бабиш-
  • избори-
  • опозиция

Либерални и консервативни кандидати спечелиха поне четири места още на първия тур. Балотажът за останалите сенаторски мандати ще бъде следващата седмица

Опозицията в Чехия запазва мнозинството си в Сената - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Либералната и консервативната опозиция в Чехия ще запази мнозинството си в Сената, показват предварителните резултати от изборите. Поне четирима нейни кандидати са спечелили категорична победа още на първия тур, след като са преброени гласовете в над 80% от избирателните райони. Информацията е предадена от ДПА и публикувана от Българската телеграфна агенция.

Така горната камара на парламента ще продължи да бъде политически противовес на долната камара, в която доминират управляващите десни партии. На вота се разпределят 27 от общо 81 места в Сената, като една трета от състава му се обновява на всеки две години.

Балотажът ще определи останалите места

Победителите за останалите сенаторски мандати ще бъдат определени на балотаж през следващата седмица. Според предварителните резултати най-много кандидати за втория тур е излъчила дясната популистка партия АНО на милиардера и министър-председател Андрей Бабиш.

Сенатът има правомощия да забавя приемането на законодателни актове и да блокира конституционни промени. Заради тази роля политолози го определят като „гарант на демокрацията“.

Вотът е първи тест за правителството на Бабиш

Изборите за Сенат се проведоха едновременно с местните избори в цялата страна. Те бяха разглеждани като първи тест за обществената подкрепа към правителството на Андрей Бабиш, което встъпи в длъжност през декември.

Над 8 милиона избиратели имаха право да избират местни съвети в повече от 6200 града и общини. Първоначалните оценки сочат избирателна активност около 40%. Гласуването се проведе в рамките на два дни.

АНО управлява в коалиция с две по-малки крайнодесни формации – „Партията на автомобилистите“ и движението „Свобода и пряка демокрация“.

Управлението на Бабиш е обект и на политически критики. „Трансперънси интернешънъл“ го обвинява в конфликт на интереси заради съчетаването на премиерския пост с ролята му на основател на голяма бизнес империя. Критики предизвика и планът на правителството да замени лицензионните такси за обществените медии с пряко финансиране от държавния бюджет.

Източници: bta.bg


Чехия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания