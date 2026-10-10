Латвия: Сделката Тръмп–Путин за дизела е спорен сигнал

Договорката на президента на САЩ Доналд Тръмп с руския лидер Владимир Путин за доставки на руско дизелово гориво изпраща „противоречив сигнал“ към Русия и международната общност, заяви латвийското външно министерство. От ведомството посочиха, че самото количество гориво не е съществено, но споразумението може да бъде възприето като знак за смекчаване на санкционния натиск срещу Москва.

„Латвия, както и целият Европейски съюз, не е променила мнението си, че всеобхватната подкрепа за Украйна и натискът върху Русия са най-ефективният път към устойчив и справедлив мир в Украйна“, се казва в позицията на латвийското външно министерство.

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Според латвийската страна санкциите остават ефективен инструмент за ограничаване на способността на Русия да продължава агресията си срещу Украйна. Латвия призова САЩ да засилят санкциите срещу Москва и оцени положително американските ограничения срещу руски разплащателни платформи, използвани за заобикаляне на предишни санкции.

На 12 октомври се очаква заседание на министрите на външните работи на ЕС, на което е планирано одобряването на допълнителни санкции срещу Русия. Латвийското външно министерство заяви, че страната ще продължи да подкрепя усилията на Украйна, САЩ и европейските държави за постигане на устойчив и справедлив мир.

Тръмп обяви договорката след разговор с Путин

Доналд Тръмп заяви, че е разговарял с Владимир Путин и е постигнал договореност за доставки на руско дизелово гориво за американския и световните пазари. Подробности за обема, сроковете и механизма на доставките не бяха посочени в изявлението, цитирано от „Европейската правда“.

Решението предизвика критики и в други европейски държави. Премиерът на Финландия го определи като „ужасно разочарование“, а естонският премиер Кристен Михал го нарече голяма грешка. Михал призова за увеличаване на подкрепата за Украйна, включително за действия срещу руската нефтопреработвателна инфраструктура.

Източници: eurointegration.com.ua