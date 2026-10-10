Латвия: Сделката Тръмп–Путин за дизела е спорен сигнал

Договорката на президента на САЩ Доналд Тръмп с руския лидер Владимир Путин за доставки на руско дизелово гориво изпраща „противоречив сигнал“ към Русия и международната общност, заяви латвийското външно министерство. От ведомството посочиха, че самото количество гориво не е съществено, но споразумението може да бъде възприето като знак за смекчаване на санкционния натиск срещу Москва.
„Латвия, както и целият Европейски съюз, не е променила мнението си, че всеобхватната подкрепа за Украйна и натискът върху Русия са най-ефективният път към устойчив и справедлив мир в Украйна“, се казва в позицията на латвийското външно министерство.
Рига настоява за запазване на санкционния натиск
Според латвийската страна санкциите остават ефективен инструмент за ограничаване на способността на Русия да продължава агресията си срещу Украйна. Латвия призова САЩ да засилят санкциите срещу Москва и оцени положително американските ограничения срещу руски разплащателни платформи, използвани за заобикаляне на предишни санкции.
На 12 октомври се очаква заседание на министрите на външните работи на ЕС, на което е планирано одобряването на допълнителни санкции срещу Русия. Латвийското външно министерство заяви, че страната ще продължи да подкрепя усилията на Украйна, САЩ и европейските държави за постигане на устойчив и справедлив мир.
Тръмп обяви договорката след разговор с Путин
Доналд Тръмп заяви, че е разговарял с Владимир Путин и е постигнал договореност за доставки на руско дизелово гориво за американския и световните пазари. Подробности за обема, сроковете и механизма на доставките не бяха посочени в изявлението, цитирано от „Европейската правда“.
Решението предизвика критики и в други европейски държави. Премиерът на Финландия го определи като „ужасно разочарование“, а естонският премиер Кристен Михал го нарече голяма грешка. Михал призова за увеличаване на подкрепата за Украйна, включително за действия срещу руската нефтопреработвателна инфраструктура.
Източници: eurointegration.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 А50
Коментиран от #9
22:18 10.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Европа
22:24 10.10.2026
6 Горски
22:25 10.10.2026
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8 Митрофан ханъм
Коментиран от #12
22:26 10.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Герге ,
22:27 10.10.2026
11 Ами
Коментиран от #15, #20, #31
22:28 10.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Попов
22:31 10.10.2026
14 МакедонецЪТ
22:31 10.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Дветуби ли ?
22:34 10.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хмм
22:35 10.10.2026
20 Дветуби ли ? Ми
До коментар #11 от "Ами":Откъде ?
22:35 10.10.2026
21 Саде да внимава...
До коментар #17 от "Я виж ти...?!":...,да не го нястъпят...
22:35 10.10.2026
22 Мнение
22:36 10.10.2026
23 Интересно
22:36 10.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Мхм
22:38 10.10.2026
26 Такаа лии...?!
До коментар #4 от "!!!?":Ами тогана твоят Зелко,що пак рИве...?!
Я го успокой,гушкайки го в обятиятя си...!
22:39 10.10.2026
27 Ние
22:43 10.10.2026
28 Доказаха, че русофобията убива
Докато си отговаряте, вдигнете тост за Русия, мощта на руското оръжие и силата на руския дух!
😄😄
Коментиран от #29
22:43 10.10.2026
29 Интересно
До коментар #28 от "Доказаха, че русофобията убива":Каква е помощта?
Няма отговор.
22:46 10.10.2026
30 нннн
22:48 10.10.2026
31 Ха,ха
До коментар #11 от "Ами":Другари,да живее нафтата. Урааааа!
22:50 10.10.2026
32 Мда
По-късно от Латвия - бау, бау, бау...
22:52 10.10.2026
33 Ха,ха
22:53 10.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... АМА СА ДАЛИ И МОЛДОВА НА РУСИЯ:)
22:59 10.10.2026
36 То за
Светът се променя пред очите им, а те нищо не схващат!
Няма да липсват на никого...
23:03 10.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.