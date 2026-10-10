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Латвия: Сделката Тръмп–Путин за дизела е спорен сигнал
  Тема: Украйна

Латвия: Сделката Тръмп–Путин за дизела е спорен сигнал

10 Октомври, 2026 22:13 1 006 37

  • латвия-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • санкции срещу русия-
  • дизелово гориво

Рига смята, че договореното количество не е съществено, но предупреждава за посланието към Русия и международната общност. ЕС подготвя нови санкции срещу Москва

Латвия: Сделката Тръмп–Путин за дизела е спорен сигнал - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Договорката на президента на САЩ Доналд Тръмп с руския лидер Владимир Путин за доставки на руско дизелово гориво изпраща „противоречив сигнал“ към Русия и международната общност, заяви латвийското външно министерство. От ведомството посочиха, че самото количество гориво не е съществено, но споразумението може да бъде възприето като знак за смекчаване на санкционния натиск срещу Москва.

„Латвия, както и целият Европейски съюз, не е променила мнението си, че всеобхватната подкрепа за Украйна и натискът върху Русия са най-ефективният път към устойчив и справедлив мир в Украйна“, се казва в позицията на латвийското външно министерство.

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Рига настоява за запазване на санкционния натиск

Според латвийската страна санкциите остават ефективен инструмент за ограничаване на способността на Русия да продължава агресията си срещу Украйна. Латвия призова САЩ да засилят санкциите срещу Москва и оцени положително американските ограничения срещу руски разплащателни платформи, използвани за заобикаляне на предишни санкции.

На 12 октомври се очаква заседание на министрите на външните работи на ЕС, на което е планирано одобряването на допълнителни санкции срещу Русия. Латвийското външно министерство заяви, че страната ще продължи да подкрепя усилията на Украйна, САЩ и европейските държави за постигане на устойчив и справедлив мир.

Тръмп обяви договорката след разговор с Путин

Доналд Тръмп заяви, че е разговарял с Владимир Путин и е постигнал договореност за доставки на руско дизелово гориво за американския и световните пазари. Подробности за обема, сроковете и механизма на доставките не бяха посочени в изявлението, цитирано от „Европейската правда“.

Решението предизвика критики и в други европейски държави. Премиерът на Финландия го определи като „ужасно разочарование“, а естонският премиер Кристен Михал го нарече голяма грешка. Михал призова за увеличаване на подкрепата за Украйна, включително за действия срещу руската нефтопреработвателна инфраструктура.

Източници: eurointegration.com.ua


Латвия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 А50

    23 6 Отговор
    Тия лилипути са свикнали да подскачат по сигнал и сега се чудят какво стана, също като нас

    Коментиран от #9

    22:18 10.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Европа

    10 5 Отговор
    и историята на едно ритуално самоубийство!

    22:24 10.10.2026

  • 6 Горски

    28 5 Отговор
    Eвропа под управлението на шайката на урсулите е като болна от анорексия която отказва да яде докато умре. Малоумието и безумието няма край. В Кремъл се лее шампанско , всички са пияни и се надсмиват на "непобедимия" запад. Тази сделка означава че твърденията за големи щети по руските рафинерии от украинските дронове са много силно преувеличени...това впрочем се очакваше... не е оценена способността на руснаците бързо да поправят щетите както и подготовката им за аварийни случаи -резервни съоръжения и линии!?Много тромби фанфари свирки и вувузели -а действителността не се съобразява с този пропаганден напън!? За Германия и европейските ѝ партньори санкциите срещу Русия оставали в сила и се подготвяли допълнителни ограничителни мерки? Лелей, Европа загуби трилиони евро и точно Германия отива към фалит. Само заради прескъпата "демократична" украйна.

    22:25 10.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Митрофан ханъм

    6 10 Отговор
    Тръмпито е велик! Кара цял свят да му се смее. Това е невероятен комедиен талант.

    Коментиран от #12

    22:26 10.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Герге ,

    4 1 Отговор
    Какъв е смисъла да коментираме , ако не търпиш коментари , които не ги "харесваш" ?!

    22:27 10.10.2026

  • 11 Ами

    16 1 Отговор
    Две туби нафта за САЩ и Латвия става руска :)

    Коментиран от #15, #20, #31

    22:28 10.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Попов

    14 1 Отговор
    Кликата около Зеленски никога няма да пусне доброволно кокала.Играта е за милиарди.

    22:31 10.10.2026

  • 14 МакедонецЪТ

    9 0 Отговор
    Мисля, че Македония също би могла да купи дизел от Русия.

    22:31 10.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дветуби ли ?

    3 1 Отговор
    Оспех .. 😁

    22:34 10.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хмм

    9 0 Отговор
    Тръмп: САЩ не могат да си позволят да продължат да подкрепят конфликт, чийто водещ принцип е „няма край“. Това е лудост.

    22:35 10.10.2026

  • 20 Дветуби ли ? Ми

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    Откъде ?

    22:35 10.10.2026

  • 21 Саде да внимава...

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Я виж ти...?!":

    ...,да не го нястъпят...

    22:35 10.10.2026

  • 22 Мнение

    5 3 Отговор
    Около 2014 -> правителството на обама инвестира 5млрд долара в преврата на Майдана (по думи на Нюланд) -> поставени бяха американски марионетки, бази и био лаборатории на територията на Украйна -> Русия 8г убеждава западът чрез минските споразумения, че укрия трябва да остане неутрална държава (все едно Мексико и Канада да имат руски бази и био лаборатории) -> Меркел каза в изтекъл запис, че никога не са смятали да спазват минските споразумения, а само да удължат времето за въоръжаване на режимът в укрия, който вилнее срещу своите проруски настроени граждани -> Русия влиза в Украйна през 2022 -> Борис Джонсън спира опитът за мирни преговори в Турция -> ЕС спира всички търговски отношения с Русия -> северен поток е взривен (демократично от западните партньори) -> ЕС купува същите руски ресурси но на много по високи цени -> европейската икономика започва да се задъхва и фалитите започват -> междувременно Русия изтласква бандеровците от източна Украйна -> марионетките начело на ЕС, спуснати от глобалистите, започват да обясняват как войната с Русия била неизбежна -> Тръмп сключва договор за горива с Путин (на пук на марионетките начело на ЕС) -> Киев призовава житилите си да се запасяват с храна и вода -> прехвърляне на дългът от фащ на европейците -> повторение на историята от ВСВ!!!

    22:36 10.10.2026

  • 23 Интересно

    4 1 Отговор
    В САЩ през септември са произведени около 20 млн. тона дизел. В Русия 7. В Китай 16 млн, в Индия 9.

    22:36 10.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мхм

    5 0 Отговор
    Латвия? Сделката Тръмп–Путин за дизела била спорен сигнал? Точно Латвия се нагруха с кинти от демократите от САЩ. Сега обаче нещата в Латвия са много кофти. Големи латвийски компании са във фалит. Например Air Baltic - националният авиопревозвач на Латвия с 54 (4.3 милиарда USD) почти нови Airbus A220-300 самолета преди месец обяви защита от банкрут по Глава 11. Е?

    22:38 10.10.2026

  • 26 Такаа лии...?!

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "!!!?":

    Ами тогана твоят Зелко,що пак рИве...?!
    Я го успокой,гушкайки го в обятиятя си...!

    22:39 10.10.2026

  • 27 Ние

    5 1 Отговор
    Води ни Путине! Води ни вожде! Води всички нас и прости ни грешките! Делото ти е свято!

    22:43 10.10.2026

  • 28 Доказаха, че русофобията убива

    9 0 Отговор
    Как е възможно държава с 33 000 санкции срещу икономиката си, бореща се с НАТО от 4+ години по 2000-километрова фронтова линия, да се притича на помощ на световния хегемон САЩ?!

    Докато си отговаряте, вдигнете тост за Русия, мощта на руското оръжие и силата на руския дух!
    😄😄

    Коментиран от #29

    22:43 10.10.2026

  • 29 Интересно

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Доказаха, че русофобията убива":

    Каква е помощта?
    Няма отговор.

    22:46 10.10.2026

  • 30 нннн

    7 1 Отговор
    Тръмп даде ясен сигнал на урсулите, като им тегли една хубава балканска ,,благословия". Жена му е балканска мома, все пак.

    22:48 10.10.2026

  • 31 Ха,ха

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    Другари,да живее нафтата. Урааааа!

    22:50 10.10.2026

  • 32 Мда

    4 0 Отговор
    Кая от Естония днес - бау.
    По-късно от Латвия - бау, бау, бау...

    22:52 10.10.2026

  • 33 Ха,ха

    1 2 Отговор
    Тръмп и кво стана комунизма бе😂🤣🤣 Кенеди се обръща в гроба.

    22:53 10.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    НЕ ЗНАМ ЗА ЛАТВИЯ
    ... АМА СА ДАЛИ И МОЛДОВА НА РУСИЯ:)

    22:59 10.10.2026

  • 36 То за

    4 1 Отговор
    Идиотите всичко е спорен сигнал! Да не съм аз виновен, че Урсулианците са толкова тъпи!
    Светът се променя пред очите им, а те нищо не схващат!
    Няма да липсват на никого...

    23:03 10.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

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