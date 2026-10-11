Тръмп: Иран е зла страна, не може напълно луди да имат ядрено оръжие

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран не трябва да придобива ядрено оръжие, като нарече страната „много зла“ и я определи като водеща държава в света по отношение на тероризма.
„Не може да се позволи на пълен луд да притежава ядрено оръжие“, каза Тръмп в изявление, цитирано от РБК. Американският президент не уточни в думите си конкретна нова мярка срещу Иран, но повтори досегашната си позиция, че Техеран не трябва да получава достъп до ядрено оръжие.
Вашингтон отложи нови удари до изборите
Изявлението идва на фона на продължаващия конфликт между САЩ и Иран. На 8 октомври Тръмп заяви, че Вашингтон няма да нанася удари по Иран преди междинните избори в САЩ на 3 ноември, при условие че продължат доставките на петрол през Ормузкия проток.
Американският президент допуска възобновяване на ударите след изборите. В интервю за списание „Тайм“ от 2 октомври той заяви, че унищожаването на Иран би могло да доведе до мир в света. Тези изявления бяха направени, докато администрацията му обсъждаше бъдещето на военната операция и условията за евентуално споразумение с Техеран.
Конфликтът и Ормузкият проток
През юни САЩ и Иран подписаха меморандум за прекратяване на бойните действия, премахване на блокадата и възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. През юли обаче страните възобновиха размяната на удари, след което американските военни отново установиха морска блокада на Иран.
Ормузкият проток е ключов маршрут за световните доставки на петрол. Затова всяко ограничаване на корабоплаването през него има отражение не само върху отношенията между Вашингтон и Техеран, но и върху международните енергийни пазари.
Към момента Тръмп продължава да свързва политиката на САЩ спрямо Иран с две основни цели: недопускане на иранско ядрено оръжие и запазване на контрола върху морския маршрут. Ново развитие зависи от това дали ще се запазят доставките през Ормузкия проток и дали ще бъде постигнато договорено прекратяване на бойните действия.
Източници: axios.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦉🦉🦉🦉
07:34 11.10.2026
2 14/88
той ли плаща
Коментиран от #22
07:35 11.10.2026
3 Тик-Ток
Коментиран от #26
07:35 11.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Масиран ядрен удар
07:41 11.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Един
Може - Има и други такива например : САЩ
07:43 11.10.2026
10 Тик-Ток
07:43 11.10.2026
11 Абе Тръмпе
Само добри хора имат право да притежават ЯО
Коментиран от #20
07:45 11.10.2026
12 Мишел
07:46 11.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ВЗЕМАТ ИРАНСКИЯ УРАН ДА ГО РАЗРЕДЯТ
И ДА ГО ВЪРНАТ КАТО ГОРИВО ЗА АЕЦ
.....
ВСИЧКО ДРУГО Е ШОУ .. РУСКИ КОРАБ С 240 000 ТОНА ДИЗЕЛ Е ТРЪГНАЛ ОЩЕ
НА 22 СЕПТЕМВРИ ОТ ЛЕНИНГРАД И Е НА 1 ДЕН ПЪТ ОТ САЩ :)
Коментиран от #21
07:49 11.10.2026
16 Суха съчка
07:50 11.10.2026
17 Бфбж
07:50 11.10.2026
18 Лопата Орешник
Коментиран от #27
07:51 11.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Много знаеш ти
До коментар #11 от "Абе Тръмпе":А защо обогатяват уран?
07:52 11.10.2026
21 АЛТЕРНАТЕВА ЗА САЩ
До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ТОЯ ТАНКЕР ЩЕ СТЕГНЕ НА АМЕРИКАНЦИТЕ ДА ЗАРЕЖДАТ ДО ОБЯД
ГОЛЯМ СМЯХ
А РУСКИЯТ ДИЗЕЛ ГО ЗНАЕМ ОТ ЛУКОЙЛ
ЗАДРЪСТВА ДЮЗИ, ПУШИ, ПЪЛЕН БОКЛУК
:)))
07:56 11.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Скоро ще е
До коментар #3 от "Тик-Ток":Да , чака само резултат от ДНК анализ на плащеницата.🤣🤣🤣
08:17 11.10.2026
27 Мишел
До коментар #18 от "Лопата Орешник":В Иран има предложение да бъде премахната забраната в конституцията на Иран за разработване, произвеждане и употреба на ядрени оръжия.
08:18 11.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Аа,,,,,,,
08:35 11.10.2026
31 Козаристан🐐
08:45 11.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 говоря за сащ и израел
08:51 11.10.2026