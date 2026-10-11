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Тръмп: Иран е зла страна, не може напълно луди да имат ядрено оръжие
  Тема: Иранската криза

Тръмп: Иран е зла страна, не може напълно луди да имат ядрено оръжие

11 Октомври, 2026 07:27 893 34

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • ядрено оръжие-
  • ормузки проток-
  • сащ

Американският президент нарече противника си "водеща държава в света по отношение на тероризма"

Тръмп: Иран е зла страна, не може напълно луди да имат ядрено оръжие - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран не трябва да придобива ядрено оръжие, като нарече страната „много зла“ и я определи като водеща държава в света по отношение на тероризма.

„Не може да се позволи на пълен луд да притежава ядрено оръжие“, каза Тръмп в изявление, цитирано от РБК. Американският президент не уточни в думите си конкретна нова мярка срещу Иран, но повтори досегашната си позиция, че Техеран не трябва да получава достъп до ядрено оръжие.

Вашингтон отложи нови удари до изборите

Изявлението идва на фона на продължаващия конфликт между САЩ и Иран. На 8 октомври Тръмп заяви, че Вашингтон няма да нанася удари по Иран преди междинните избори в САЩ на 3 ноември, при условие че продължат доставките на петрол през Ормузкия проток.

Американският президент допуска възобновяване на ударите след изборите. В интервю за списание „Тайм“ от 2 октомври той заяви, че унищожаването на Иран би могло да доведе до мир в света. Тези изявления бяха направени, докато администрацията му обсъждаше бъдещето на военната операция и условията за евентуално споразумение с Техеран.

Конфликтът и Ормузкият проток

През юни САЩ и Иран подписаха меморандум за прекратяване на бойните действия, премахване на блокадата и възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. През юли обаче страните възобновиха размяната на удари, след което американските военни отново установиха морска блокада на Иран.

Ормузкият проток е ключов маршрут за световните доставки на петрол. Затова всяко ограничаване на корабоплаването през него има отражение не само върху отношенията между Вашингтон и Техеран, но и върху международните енергийни пазари.

Към момента Тръмп продължава да свързва политиката на САЩ спрямо Иран с две основни цели: недопускане на иранско ядрено оръжие и запазване на контрола върху морския маршрут. Ново развитие зависи от това дали ще се запазят доставките през Ормузкия проток и дали ще бъде постигнато договорено прекратяване на бойните действия.

Източници: axios.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    16 8 Отговор
    Аааа, може, може- ей на ШАШт как имат❗

    07:34 11.10.2026

  • 2 14/88

    13 6 Отговор
    вчера имаше само скролните 32 статии за тръмп
    той ли плаща

    Коментиран от #22

    07:35 11.10.2026

  • 3 Тик-Ток

    22 5 Отговор
    А на бас че следващия път Дони Епщайн ще се обяви за Исус Христос

    Коментиран от #26

    07:35 11.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Масиран ядрен удар

    16 5 Отговор
    А в Израел има ли ядрено оръжие под техен контрол или си е на САЩ?

    07:41 11.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Един

    21 4 Отговор
    "....не може напълно луди да имат ядрено оръжие "

    Може - Има и други такива например : САЩ

    07:43 11.10.2026

  • 10 Тик-Ток

    11 5 Отговор
    Дони Епщайн е това за Сащ ,което са Гроб за България - символ на корупцията и бандитизма

    07:43 11.10.2026

  • 11 Абе Тръмпе

    4 5 Отговор
    Нали точно затова Хомейни издаде забраняваща "Фетва" и се изпълнява вече 35 години!
    Само добри хора имат право да притежават ЯО

    Коментиран от #20

    07:45 11.10.2026

  • 12 Мишел

    11 4 Отговор
    Резултатът от войната на САЩ срещу Иран е ясен- Иран ще има ядрено оръжие и ще контролира Ормузкия проток.

    07:46 11.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 6 Отговор
    БРАТУШКИТЕ СА СЕ СЪГЛАСИЛИ
    ДА ВЗЕМАТ ИРАНСКИЯ УРАН ДА ГО РАЗРЕДЯТ
    И ДА ГО ВЪРНАТ КАТО ГОРИВО ЗА АЕЦ
    .....
    ВСИЧКО ДРУГО Е ШОУ .. РУСКИ КОРАБ С 240 000 ТОНА ДИЗЕЛ Е ТРЪГНАЛ ОЩЕ
    НА 22 СЕПТЕМВРИ ОТ ЛЕНИНГРАД И Е НА 1 ДЕН ПЪТ ОТ САЩ :)

    Коментиран от #21

    07:49 11.10.2026

  • 16 Суха съчка

    5 1 Отговор
    САЩ са най великата демокрация следват Русия Северна Корея Афганистан.......

    07:50 11.10.2026

  • 17 Бфбж

    10 2 Отговор
    Тръмп докара кризата с горивата.

    07:50 11.10.2026

  • 18 Лопата Орешник

    8 5 Отговор
    Щом Дони Съчмата може да има ядрено оръжие, значи всеки може! Освен това персите имат заложено в основния си закон да нямат ядрено оръжие!! Дончо си измисля сам заплахите за да има къде да харчи рекордния си военен бюджет! Семпъл е!!

    Коментиран от #27

    07:51 11.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Много знаеш ти

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Абе Тръмпе":

    А защо обогатяват уран?

    07:52 11.10.2026

  • 21 АЛТЕРНАТЕВА ЗА САЩ

    7 6 Отговор

    До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ТОЯ ТАНКЕР ЩЕ СТЕГНЕ НА АМЕРИКАНЦИТЕ ДА ЗАРЕЖДАТ ДО ОБЯД

    ГОЛЯМ СМЯХ

    А РУСКИЯТ ДИЗЕЛ ГО ЗНАЕМ ОТ ЛУКОЙЛ

    ЗАДРЪСТВА ДЮЗИ, ПУШИ, ПЪЛЕН БОКЛУК


    :)))

    07:56 11.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Скоро ще е

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тик-Ток":

    Да , чака само резултат от ДНК анализ на плащеницата.🤣🤣🤣

    08:17 11.10.2026

  • 27 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Лопата Орешник":

    В Иран има предложение да бъде премахната забраната в конституцията на Иран за разработване, произвеждане и употреба на ядрени оръжия.

    08:18 11.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Аа,,,,,,,

    2 0 Отговор
    Ако имаше ядреното оръжие, дали щеше да нападнеш Иран?🤔

    08:35 11.10.2026

  • 31 Козаристан🐐

    0 0 Отговор
    текат поправки на куурана и заменят текстовете вместо 40 девици ги чакат 80 козици 🐐🕺😀

    08:45 11.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 говоря за сащ и израел

    0 0 Отговор
    щом може напълно луди да управляват терористична държава значи всичко мобе

    08:51 11.10.2026

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