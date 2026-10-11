Тръмп: Иран е зла страна, не може напълно луди да имат ядрено оръжие

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран не трябва да придобива ядрено оръжие, като нарече страната „много зла“ и я определи като водеща държава в света по отношение на тероризма.

„Не може да се позволи на пълен луд да притежава ядрено оръжие“, каза Тръмп в изявление, цитирано от РБК. Американският президент не уточни в думите си конкретна нова мярка срещу Иран, но повтори досегашната си позиция, че Техеран не трябва да получава достъп до ядрено оръжие.

Вашингтон отложи нови удари до изборите

Изявлението идва на фона на продължаващия конфликт между САЩ и Иран. На 8 октомври Тръмп заяви, че Вашингтон няма да нанася удари по Иран преди междинните избори в САЩ на 3 ноември, при условие че продължат доставките на петрол през Ормузкия проток.

Американският президент допуска възобновяване на ударите след изборите. В интервю за списание „Тайм“ от 2 октомври той заяви, че унищожаването на Иран би могло да доведе до мир в света. Тези изявления бяха направени, докато администрацията му обсъждаше бъдещето на военната операция и условията за евентуално споразумение с Техеран.

Конфликтът и Ормузкият проток

През юни САЩ и Иран подписаха меморандум за прекратяване на бойните действия, премахване на блокадата и възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. През юли обаче страните възобновиха размяната на удари, след което американските военни отново установиха морска блокада на Иран.

Ормузкият проток е ключов маршрут за световните доставки на петрол. Затова всяко ограничаване на корабоплаването през него има отражение не само върху отношенията между Вашингтон и Техеран, но и върху международните енергийни пазари.

Към момента Тръмп продължава да свързва политиката на САЩ спрямо Иран с две основни цели: недопускане на иранско ядрено оръжие и запазване на контрола върху морския маршрут. Ново развитие зависи от това дали ще се запазят доставките през Ормузкия проток и дали ще бъде постигнато договорено прекратяване на бойните действия.

Източници: axios.com