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Полша проверява сигнал за възможно нападение срещу Туск

Полша проверява сигнал за възможно нападение срещу Туск

11 Октомври, 2026 13:11 655 20

  • доналд туск-
  • полша-
  • полски служби-
  • владислав косиняк-камаш

Полицията е получила информация за заплаха срещу премиера и министъра на отбраната

Полша проверява сигнал за възможно нападение срещу Туск - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Полските власти проверяват информация за възможно нападение срещу премиера Доналд Туск и вицепремиера, министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш. Сигналът е получен от полицията, а за предприетите действия съобщи Яцек Добжински, говорител на координатора на специалните служби.

„Във връзка с информацията, получена от полицията, относно възможно нападение срещу премиера Доналд Туск и вицепремиера и министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш, министърът-координатор на специалните служби Томаш Семоняк и министърът на вътрешните работи и администрацията Марчин Кервински разпоредиха предприемането на действия по случая“, написа Добжински.

По информация на Ройтерс властите не са обявили какъв е характерът на предполагаемата заплаха, кога би могла да бъде реализирана или дали има заподозрени. Няма и потвърдени данни за извършено нападение, пострадали или задържани във връзка със сигнала.

В Центъра за борба с тероризма на Агенцията за вътрешна сигурност е насрочена среща на представители на агенцията, полицията и Службата за охрана на държавата. Целта е наличната информация да бъде анализирана и да бъдат определени следващите действия по случая, съобщи Добжински.

РБК цитира съобщението на говорителя, според което срещата трябва да се проведе в 11:00 часа местно време. До момента полските институции не са публикували допълнителни подробности за източника на сигнала или за конкретни мерки за охрана на двамата политици.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И ТОЯ КАТО БОКО

    11 1 Отговор
    Щели да го нападат?!?!

    13:11 11.10.2026

  • 2 арбалета 🎯

    9 1 Отговор
    Дано следващият път да не е само сигнал !

    13:12 11.10.2026

  • 3 ТУСК Е НЕЗНАЧИТЕЛЕН

    12 1 Отговор
    Кой ще си губи времето с него.

    13:12 11.10.2026

  • 4 Пич

    9 1 Отговор
    Явно поляците много са го намразили, щом прибягва до такива врели некипели!!!
    И да не мрънка за Русия, защото вече щеше да е извирил краката без никакви предупреждения!!!

    13:15 11.10.2026

  • 5 Павел Пенев

    7 1 Отговор
    Няма кой да го напада този идиот,той работи против Европа.

    13:15 11.10.2026

  • 6 Тик-Ток

    7 1 Отговор
    Ха,на умряло куче нож да се вади

    13:17 11.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 стоян георгиев

    3 5 Отговор
    Русия ще провокира европа с подобни актове както и с терористични нападения .трябва да сме готови за това.страната ни е особено уязвима.

    Коментиран от #13, #14

    13:24 11.10.2026

  • 10 туск до там ЛИ Е СТИГНАЛ ДА НЕ Е УСЕТЕЛ

    2 1 Отговор
    КАК ГО КЕРКЕЛЕЧАТ БОКО И ДИБЕЛЯН СЪЩО СА ТАКА !

    13:26 11.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 гошо

    0 0 Отговор
    Путин е виновен.

    13:29 11.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Аве мишкар

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    навсякъде ли трябва да се изходиш, толкова ли си гладен,жалко е

    Коментиран от #17

    13:39 11.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тоя, пък.

    1 0 Отговор
    "Страхливецът умира хиляди пъти. Героят: само веднъж."

    (Джадайска поговорка)

    13:42 11.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Маринов

    1 0 Отговор
    Както се споменаваше в едно сведение около 2950 г: "както си пиках до една купа слама, дочух следния разговор...". Та и тук ще е същата. Донесение в полицията от техен информатор... Чул нещо и започва да се вдига шум. Няма го само Путин и изводите за хибридна руска атака.

    Коментиран от #19

    13:47 11.10.2026

  • 19 Маринов

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Маринов":

    Грешка: 1950 г

    13:48 11.10.2026

  • 20 Фабриката за лъжи цру

    1 0 Отговор
    Сша, нято и Западът са тероризма! Останалото е отвличане на вниманието.

    14:14 11.10.2026

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