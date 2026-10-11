Полша проверява сигнал за възможно нападение срещу Туск

Полските власти проверяват информация за възможно нападение срещу премиера Доналд Туск и вицепремиера, министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш. Сигналът е получен от полицията, а за предприетите действия съобщи Яцек Добжински, говорител на координатора на специалните служби.

„Във връзка с информацията, получена от полицията, относно възможно нападение срещу премиера Доналд Туск и вицепремиера и министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш, министърът-координатор на специалните служби Томаш Семоняк и министърът на вътрешните работи и администрацията Марчин Кервински разпоредиха предприемането на действия по случая“, написа Добжински.

По информация на Ройтерс властите не са обявили какъв е характерът на предполагаемата заплаха, кога би могла да бъде реализирана или дали има заподозрени. Няма и потвърдени данни за извършено нападение, пострадали или задържани във връзка със сигнала.

В Центъра за борба с тероризма на Агенцията за вътрешна сигурност е насрочена среща на представители на агенцията, полицията и Службата за охрана на държавата. Целта е наличната информация да бъде анализирана и да бъдат определени следващите действия по случая, съобщи Добжински.

РБК цитира съобщението на говорителя, според което срещата трябва да се проведе в 11:00 часа местно време. До момента полските институции не са публикували допълнителни подробности за източника на сигнала или за конкретни мерки за охрана на двамата политици.