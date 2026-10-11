Полша проверява сигнал за възможно нападение срещу Туск

Полските власти проверяват информация за възможно нападение срещу премиера Доналд Туск и вицепремиера, министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш. Сигналът е получен от полицията, а за предприетите действия съобщи Яцек Добжински, говорител на координатора на специалните служби.
„Във връзка с информацията, получена от полицията, относно възможно нападение срещу премиера Доналд Туск и вицепремиера и министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш, министърът-координатор на специалните служби Томаш Семоняк и министърът на вътрешните работи и администрацията Марчин Кервински разпоредиха предприемането на действия по случая“, написа Добжински.
По информация на Ройтерс властите не са обявили какъв е характерът на предполагаемата заплаха, кога би могла да бъде реализирана или дали има заподозрени. Няма и потвърдени данни за извършено нападение, пострадали или задържани във връзка със сигнала.
В Центъра за борба с тероризма на Агенцията за вътрешна сигурност е насрочена среща на представители на агенцията, полицията и Службата за охрана на държавата. Целта е наличната информация да бъде анализирана и да бъдат определени следващите действия по случая, съобщи Добжински.
РБК цитира съобщението на говорителя, според което срещата трябва да се проведе в 11:00 часа местно време. До момента полските институции не са публикували допълнителни подробности за източника на сигнала или за конкретни мерки за охрана на двамата политици.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И ТОЯ КАТО БОКО
13:11 11.10.2026
2 арбалета 🎯
13:12 11.10.2026
3 ТУСК Е НЕЗНАЧИТЕЛЕН
13:12 11.10.2026
4 Пич
И да не мрънка за Русия, защото вече щеше да е извирил краката без никакви предупреждения!!!
13:15 11.10.2026
5 Павел Пенев
13:15 11.10.2026
6 Тик-Ток
13:17 11.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 стоян георгиев
Коментиран от #13, #14
13:24 11.10.2026
10 туск до там ЛИ Е СТИГНАЛ ДА НЕ Е УСЕТЕЛ
13:26 11.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 гошо
13:29 11.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Аве мишкар
До коментар #9 от "стоян георгиев":навсякъде ли трябва да се изходиш, толкова ли си гладен,жалко е
Коментиран от #17
13:39 11.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тоя, пък.
(Джадайска поговорка)
13:42 11.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Маринов
Коментиран от #19
13:47 11.10.2026
19 Маринов
До коментар #18 от "Маринов":Грешка: 1950 г
13:48 11.10.2026
20 Фабриката за лъжи цру
14:14 11.10.2026