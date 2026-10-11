Нова атака предизвика пожар на летището в Рияд ВИДЕО

Нова атака срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд е предизвикала пожар на пътнически терминал № 4. По съоръжението е бил насочен неидентифициран снаряд, съобщи военната коалиция, ръководена от Саудитска Арабия в подкрепа на международно признатото правителство на Йемен.

Говорителят на коалицията генерал Турки Ал Малики е съобщил, че саудитските системи за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили крилата ракета в района на летището. Не са обявени данни за жертви и ранени при новата атака.

Предишното нападение в Рияд

Новият удар е извършен след нападение срещу същото летище, при което са загинали 12 души, а над 300 са били ранени. Военната коалиция заяви, че хусите са отговорни за атаката.

При последния инцидент потвърдената информация се ограничава до възникналия пожар на терминал № 4 и прехващането на ракетата край международното летище „Крал Халид“. Данни за размера на щетите и за работата на аеропорта след нападението не са съобщени.

Източници: bta.bg