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Нова атака предизвика пожар на летището в Рияд ВИДЕО

Нова атака предизвика пожар на летището в Рияд ВИДЕО

11 Октомври, 2026 18:22 614 4

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  • летище „крал халид“-
  • саудитска арабия-
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  • ракетна атака

Снаряд е ударил пътнически терминал № 4 на международното летище „Крал Халид“. Саудитската противовъздушна отбрана е унищожила и крилата ракета край аеропорта

Нова атака предизвика пожар на летището в Рияд ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нова атака срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд е предизвикала пожар на пътнически терминал № 4. По съоръжението е бил насочен неидентифициран снаряд, съобщи военната коалиция, ръководена от Саудитска Арабия в подкрепа на международно признатото правителство на Йемен.

Говорителят на коалицията генерал Турки Ал Малики е съобщил, че саудитските системи за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили крилата ракета в района на летището. Не са обявени данни за жертви и ранени при новата атака.

Предишното нападение в Рияд

Новият удар е извършен след нападение срещу същото летище, при което са загинали 12 души, а над 300 са били ранени. Военната коалиция заяви, че хусите са отговорни за атаката.

При последния инцидент потвърдената информация се ограничава до възникналия пожар на терминал № 4 и прехващането на ракетата край международното летище „Крал Халид“. Данни за размера на щетите и за работата на аеропорта след нападението не са съобщени.

Източници: bta.bg


Саудитска Арабия
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  • 1 Лопата Орешник

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  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дякон Унуфрий Араллампиев

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