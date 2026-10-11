Руски ракетен удар край Харков рани шестима, сред тях дете

Шестима души са пострадали при руски ракетен удар по предградие на Харков, съобщи ръководителят на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов. Сред ранените има и дете.

„В предградието на Харков е регистриран вражески ракетен удар. По предварителна информация попадението е станало в близост до хранителен магазин. Пострадали са шестима души, включително дете. Оказва се цялата необходима медицинска помощ“, заяви Синегубов.

В информацията не се посочват подробности за състоянието на пострадалите. Не е уточнен и видът на използваната ракета. Данни за загинали при удара не са съобщени.

По-рано същата вечер украинският президент Володимир Зеленски съобщи за руски удар по ТЕЦ-5 в Харков. От публикуваната информация не става ясно дали двата удара са част от една и съща атака.