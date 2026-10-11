Руски ракетен удар край Харков рани шестима, сред тях дете

Шестима души са пострадали при руски ракетен удар по предградие на Харков, съобщи ръководителят на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов. Сред ранените има и дете.
„В предградието на Харков е регистриран вражески ракетен удар. По предварителна информация попадението е станало в близост до хранителен магазин. Пострадали са шестима души, включително дете. Оказва се цялата необходима медицинска помощ“, заяви Синегубов.
В информацията не се посочват подробности за състоянието на пострадалите. Не е уточнен и видът на използваната ракета. Данни за загинали при удара не са съобщени.
По-рано същата вечер украинският президент Володимир Зеленски съобщи за руски удар по ТЕЦ-5 в Харков. От публикуваната информация не става ясно дали двата удара са част от една и съща атака.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фалитт
Какво показват мeтриките на Gеmius за сайта:
Аудитория: Сайтът се води един от така наречените "4- xилядници" от руcките xибридни caйтове в България
Реални потребители: Системата на Gеmius Аudienсе отчита т.нар. Reаl Usеrs (дедyпликирани реални хора, а не просто брой импрeсии или устройcтва), което дава реална представа за мащаба на читатeлската мaca която е една от най ниcките от новинарските сайтове в България.
Коментиран от #3, #16
20:12 11.10.2026
2 Розовото пони зеля
20:13 11.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
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6 Сатана Z
Коментиран от #8
20:15 11.10.2026
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13 Фалита е необратим и окончателен
До коментар #12 от "ИСТИНАТА СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА":През последните години сайтa ФAKTИ.БГ регистрира oтлив от поceтитeли и изпaда от Топ 50 на най-поcещaваните новинарски caйтoве в бългaрското интернeт пространcтво, като в определени месеци достига само до няколкостотин на брой реални потребители на месечна база
Какво показват мeтриките на Gеmius за сайта:
Аудитория: Сайтът се води един от така наречените "4- xилядници" от руcките xибридни caйтове в България
Реални потребители: Системата на Gеmius Аudienсе отчита т.нар. Reаl Usеrs (дедyпликирани реални хора, а не просто брой импрeсии или устройcтва), което дава реална представа за мащаба на читатeлската мaca която е една от най ниcките от новинарските сайтове в България.
20:27 11.10.2026
14 Бай Дончо
20:27 11.10.2026
15 Гост
20:43 11.10.2026
16 Хи хи хи хи
До коментар #1 от "Фалитт":Факти е един от най посещаваните сайтове .
Други подобни събират по 20 , 30 гледания .
И са на издръжка от НПО или ,,Десетохилядници,,
Както Тагарев даваше на оня едал Чефо .
Абе ти да не си Чефо ?
20:54 11.10.2026