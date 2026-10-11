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Руски ракетен удар край Харков рани шестима, сред тях дете
  Тема: Украйна

Руски ракетен удар край Харков рани шестима, сред тях дете

11 Октомври, 2026 20:08 537 16

  • харков-
  • ракетен удар-
  • руско-украинска война-
  • пострадали

Попадението е било в близост до хранителен магазин, съобщи ръководителят на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов

Руски ракетен удар край Харков рани шестима, сред тях дете - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шестима души са пострадали при руски ракетен удар по предградие на Харков, съобщи ръководителят на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов. Сред ранените има и дете.

„В предградието на Харков е регистриран вражески ракетен удар. По предварителна информация попадението е станало в близост до хранителен магазин. Пострадали са шестима души, включително дете. Оказва се цялата необходима медицинска помощ“, заяви Синегубов.

В информацията не се посочват подробности за състоянието на пострадалите. Не е уточнен и видът на използваната ракета. Данни за загинали при удара не са съобщени.

По-рано същата вечер украинският президент Володимир Зеленски съобщи за руски удар по ТЕЦ-5 в Харков. От публикуваната информация не става ясно дали двата удара са част от една и съща атака.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фалитт

    3 8 Отговор
    През последните години сайтa ФAKTИ.БГ регистрира oтлив от поceтитeли и изпaда от Топ 50 на най-поcещаaвните новинарски caйтoве в бългaрското интернeт пространcтво, като в определени месеци достига само до няколкостотин на брой реални потребители на месечна база
    Какво показват мeтриките на Gеmius за сайта:
    Аудитория: Сайтът се води един от така наречените "4- xилядници" от руcките xибридни caйтове в България
    Реални потребители: Системата на Gеmius Аudienсе отчита т.нар. Reаl Usеrs (дедyпликирани реални хора, а не просто брой импрeсии или устройcтва), което дава реална представа за мащаба на читатeлската мaca която е една от най ниcките от новинарските сайтове в България.

    Коментиран от #3, #16

    20:12 11.10.2026

  • 2 Розовото пони зеля

    8 3 Отговор
    В бозост до хранителен магазин, в склада на магазина е било, чушките и доматите са гърмели няколко часа след удара.

    20:13 11.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сатана Z

    3 5 Отговор
    Рашисткия тролей сме един плюс 4-мата дежурни когато още не бяха пратени на борсата и даваха служебни плюсове и минуси за което им плащаха. Но поради намаляването на финансовите потоци от руското посолство са пратени на борсата и остана един който се появява вече периодично тук.

    Коментиран от #8

    20:15 11.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Фалита е необратим и окончателен

    2 4 Отговор

    До коментар #12 от "ИСТИНАТА СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА":

    През последните години сайтa ФAKTИ.БГ регистрира oтлив от поceтитeли и изпaда от Топ 50 на най-поcещaваните новинарски caйтoве в бългaрското интернeт пространcтво, като в определени месеци достига само до няколкостотин на брой реални потребители на месечна база
    Какво показват мeтриките на Gеmius за сайта:
    Аудитория: Сайтът се води един от така наречените "4- xилядници" от руcките xибридни caйтове в България
    Реални потребители: Системата на Gеmius Аudienсе отчита т.нар. Reаl Usеrs (дедyпликирани реални хора, а не просто брой импрeсии или устройcтва), което дава реална представа за мащаба на читатeлската мaca която е една от най ниcките от новинарските сайтове в България.

    20:27 11.10.2026

  • 14 Бай Дончо

    4 0 Отговор
    Сделката е прекрасна ..

    20:27 11.10.2026

  • 15 Гост

    1 3 Отговор
    Българите не обичат руzнаците...само селяндурите ги обичат,но това не е проблем!

    20:43 11.10.2026

  • 16 Хи хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фалитт":

    Факти е един от най посещаваните сайтове .
    Други подобни събират по 20 , 30 гледания .
    И са на издръжка от НПО или ,,Десетохилядници,,
    Както Тагарев даваше на оня едал Чефо .
    Абе ти да не си Чефо ?

    20:54 11.10.2026

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