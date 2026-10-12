Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Хена Виркунен е на посещение в България, където ще разговаря с представители на правителството и бизнеса. В програмата ѝ са включени срещи с министър-председателя Румен Радев и министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Посещението е обявено от Представителството на Европейската комисия в България.

Виркунен отговаря в Европейската комисия за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията. По време на визитата са предвидени и разговори с представители на водещи български технологични компании.

Сред темите на срещите ще бъдат развитието на технологичния сектор и ролята на България в европейската цифрова икономика. Разговорите идват на фона на работата на Европейската комисия по въпросите на цифровите технологии, сигурността в интернет и изкуствения интелект.

По време на заседание на Европейския парламент в Страсбург в началото на годината Виркунен заяви: „Европейската комисия наблюдава внимателно развитието на чатбота Grok.“ Изказването ѝ беше свързано с регулирането на изкуствения интелект и рисковете от съдържание, създадено чрез такива системи.

Предстоящите разговори с българските институции и технологични компании ще насочат вниманието към мястото на страната в цифровата икономика на Европейския съюз и към прилагането на европейските правила в технологичния сектор.