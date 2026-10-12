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Хена Виркунен е на посещение в България

Хена Виркунен е на посещение в България

12 Октомври, 2026 08:40 635 9

  • хена виркунен-
  • европейска комисия-
  • цифрова икономика-
  • изкуствен интелект-
  • технологичен сектор

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия ще разговаря с премиера Румен Радев, министъра на иновациите Иван Василев и представители на технологичния бизнес

Хена Виркунен е на посещение в България - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Хена Виркунен е на посещение в България, където ще разговаря с представители на правителството и бизнеса. В програмата ѝ са включени срещи с министър-председателя Румен Радев и министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Посещението е обявено от Представителството на Европейската комисия в България.

Виркунен отговаря в Европейската комисия за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията. По време на визитата са предвидени и разговори с представители на водещи български технологични компании.

Сред темите на срещите ще бъдат развитието на технологичния сектор и ролята на България в европейската цифрова икономика. Разговорите идват на фона на работата на Европейската комисия по въпросите на цифровите технологии, сигурността в интернет и изкуствения интелект.

По време на заседание на Европейския парламент в Страсбург в началото на годината Виркунен заяви: „Европейската комисия наблюдава внимателно развитието на чатбота Grok.“ Изказването ѝ беше свързано с регулирането на изкуствения интелект и рисковете от съдържание, създадено чрез такива системи.

Предстоящите разговори с българските институции и технологични компании ще насочат вниманието към мястото на страната в цифровата икономика на Европейския съюз и към прилагането на европейските правила в технологичния сектор.


София / България
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