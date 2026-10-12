Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Хена Виркунен е на посещение в България, където ще разговаря с представители на правителството и бизнеса. В програмата ѝ са включени срещи с министър-председателя Румен Радев и министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Посещението е обявено от Представителството на Европейската комисия в България.
Виркунен отговаря в Европейската комисия за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията. По време на визитата са предвидени и разговори с представители на водещи български технологични компании.
Сред темите на срещите ще бъдат развитието на технологичния сектор и ролята на България в европейската цифрова икономика. Разговорите идват на фона на работата на Европейската комисия по въпросите на цифровите технологии, сигурността в интернет и изкуствения интелект.
По време на заседание на Европейския парламент в Страсбург в началото на годината Виркунен заяви: „Европейската комисия наблюдава внимателно развитието на чатбота Grok.“ Изказването ѝ беше свързано с регулирането на изкуствения интелект и рисковете от съдържание, създадено чрез такива системи.
Предстоящите разговори с българските институции и технологични компании ще насочат вниманието към мястото на страната в цифровата икономика на Европейския съюз и към прилагането на европейските правила в технологичния сектор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ЕС срещу САЩ и Русия
08:49 12.10.2026
3 Пич
08:49 12.10.2026
4 Софиянец
08:52 12.10.2026
5 Мутата
Коментиран от #9
08:57 12.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Излагацията пред чужденците
09:13 12.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мутрафонова убавица
До коментар #5 от "Мутата":Друго си е красавицата руска Маша Захарова...
09:32 12.10.2026