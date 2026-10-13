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Русия очаква до 3,5 млн. тона дизел за износ месечно

Русия очаква до 3,5 млн. тона дизел за износ месечно

13 Октомври, 2026 03:15 618 2

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Александър Новак заяви, че допълнителните доставки могат частично да балансират световния пазар. Москва съобщи и за енергийни продажби за 320,7 млрд. долара на Европа от 2022 г. насам

Русия очаква до 3,5 млн. тона дизел за износ месечно - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия може да възстанови износа си на дизел до между 3 и 3,5 милиона тона месечно до края на годината. Това заяви руският вицепремиер Александър Новак пред държавния телевизионен канал „Россия 24“.

По думите му договореното споразумение с президента на САЩ Доналд Тръмп ще позволи на Русия да увеличи доставките си и частично да балансира търсенето и предлагането на световните пазари.

„До края на годината износът може да достигне 3–3,5 милиона тона месечно, което ще ни върне към нивата отпреди кризата“, заяви Александър Новак.

Русия свързва по-големия износ със споразумението с Тръмп

Изявлението на Новак идва след обявено от Доналд Тръмп споразумение за доставки на руски дизел към американския и световния пазар. Американският президент представи договорката като мярка за ограничаване на глобалното поскъпване на горивото.

Според информацията, цитирана от Ройтерс, руските количества могат да надхвърлят обемите, за които Тръмп съобщи. Преди ограниченията, наложени заради проблеми с рафинериите и санкциите, руският износ на дизел е бил над 3 милиона тона месечно.

Москва не посочва окончателен график за отделните доставки. Новак говори за възможен обем до края на годината, а не за вече реализирани количества.

Москва отчита енергийни продажби за 320,7 млрд. долара

В същото интервю руският вицепремиер заяви, че от 2022 г. насам Русия е доставила на Европейския съюз въглеводороди за 320,7 милиарда долара, или около 286 милиарда евро.

„Става въпрос за обема на доставките на енергийни ресурси към страните от Европейския съюз“, каза Новак.

По думите му само през първите девет месеца на годината европейските държави са закупили руски енергийни ресурси за 21,3 милиарда долара, или около 19 милиарда евро. Той уточни, че доставките продължават в сектори, за които са предоставени изключения от санкционните ограничения.

Част от покупките продължават въпреки санкциите

Франция продължава да се снабдява с руски втечнен природен газ. Словакия и Унгария се възползват от изключения, които им позволяват да купуват руски петрол, доставян по тръбопроводи.

Посочената от Новак сума не включва руски въглеводороди, които достигат до Европа по непряк път след преработка в трети държави. Индия и Турция, както и Китай, увеличиха покупките си на руски суров петрол след началото на войната в Украйна.

Американският министър на финансите Скот Бесънт определи като „лицемерие“ продължаващите покупки на руска енергия от европейски държави. Той заяви, че те продължават да финансират Владимир Путин, докато критикуват възможността САЩ да се възползват от по-ниски цени на дизела.

Източници: bta.bg


Русия
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