Франция задържа танкер край Реюнион заради руския „сенчест флот“

Френските военноморски сили са задържали петролния танкер „ДФ Пийк“ на повече от 450 морски мили южно от остров Реюнион в Индийския океан. За кораба се подозира, че плава под фалшив флаг и е свързан с незаконен трафик на горива.

Френският президент Еманюел Макрон съобщи за операцията и заяви: „Франция е решена да се бори срещу сенчестия флот“. По думите му танкерът е бил задържан от френски военноморски сили в района южно от френската територия Реюнион.

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Проверка на флага и ескорт

Корабът плава под флага на Бенин и е включен в санкционния списък на Европейския съюз. От 25 юни 2024 г., когато е носел името „Калининград“, танкерът е заподозрян, че принадлежи към руския сенчест флот — мрежа от кораби, използвани за заобикаляне на западните санкции и ограниченията върху износа на руски въглеводороди.

„Проверката на документите от екипа за инспекция след качването му на борда потвърди съмненията относно нередностите във флага, под който плава корабът“, съобщи френският Генерален щаб на въоръжените сили. След проверката танкерът е бил отклонен от курса си и ескортиран от френски военноморски сили.

В европейския санкционен списък са включени над 700 кораба. Според информацията, цитирана от Франс прес, заподозрените плавателни съдове понякога сменят имената или флаговете си, за да избегнат проверки.

Задържането на фона на спор за руския дизел

Случаят идва на фона на разногласия в Европа за санкциите срещу Москва. Американският президент Доналд Тръмп е обявил договорености за доставки на големи количества руски дизел за американския и световните пазари, след като са били отменени санкции срещу Русия.

Украинският президент Володимир Зеленски е определил решението като „недостойно“. Ръководителката на европейската дипломация Кая Калас е заявила, че премахването на санкциите върху руския дизел допринася за финансирането на войната срещу Украйна.

Паралелно с това Тръмп е обявил енергийно примирие между Русия и Украйна. Зеленски обаче твърди, че то не се спазва и че в понеделник руски удари са засегнали шест енергийни обекта в Украйна.

Източници: bta.bg