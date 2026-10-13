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Дронове атакуваха промишлени зони в Ставрополския край

Дронове атакуваха промишлени зони в Ставрополския край

13 Октомври, 2026 03:47 539 0

  • дронове-
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  • беларус

ПВО съобщи за свалени безпилотници край Невинномисск и Солнечнодолск. Отделно беше засечен разузнавателен дрон на латвийските ВВС близо до границата с Беларус

Дронове атакуваха промишлени зони в Ставрополския край - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Силите за противовъздушна отбрана отразяват атака с безпилотни летателни апарати срещу промишлени зони в руския Ставрополски край. Дронове са насочени към промишлената зона на Невинномисск, а отделно е регистрирана атака срещу обекти край Солнечнодолск в Изобилненския окръг.

Губернаторът на региона Владимир Владимиров съобщи, че в Невинномисск има свалени дронове. „Работи ПВО, има свалени безпилотници“, написа той, цитиран от „Комерсант“. По-късно губернаторът посочи, че противовъздушната отбрана действа и край Солнечнодолск.

На цялата територия на Ставрополския край е в сила режим на опасност от безпилотни летателни апарати. Владимиров призова жителите да не се приближават до останки от дронове и да не публикуват снимки и видеозаписи от местата на падане или от работата на ПВО. По думите му за подобни действия е предвидена административна отговорност.

Дрон на латвийските ВВС край Беларус

На фона на атаката в Ставрополския край беше съобщено и за разузнавателен безпилотен апарат на латвийските Военновъздушни сили, забелязан в близост до границите на Русия и Беларус.

РИА Новости, цитирана от „Газета.Ru“, съобщава, че става дума за дрон от типа Penguin C UAS. Според данни от полетни системи апаратът е летял покрай руско-латвийската граница в посока към Беларус. Към 00:55 московско време той се е намирал край латвийското село Робежники, на около 31 километра от беларуската граница.

Посочената височина на полета е около един километър. Траекторията е включвала хаотични участъци и кръгови маневри. Информацията е представена като данни от полетно проследяване, без в публикацията да е посочено официално потвърждение от латвийските власти.

Към момента съобщенията за Ставрополския край потвърждават работата на ПВО и наличието на свалени безпилотници, но не посочват поразени промишлени обекти или пострадали хора.


Русия
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