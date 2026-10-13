Киев ще довършва резервната енергийна система през март 2027 г.

Киев може да завърши необходимата резервна енергийна инфраструктура едва в края на март 2027 г. Това заявява Володимир Омелченко, директор на енергийните програми в Центъра „Разумков“, цитиран от УНИАН. По думите му украинската столица остава изправена пред сериозен риск от прекъсвания на електрозахранването, отоплението и водоснабдяването през зимата.
Според Омелченко данните от обществените поръчки показват, че доставката и монтажът на оборудването за критичната инфраструктура няма да приключат преди края на март. Става дума за системи, които трябва да осигуряват работа на основни услуги, включително водоснабдяването, при повреди по електропреносната мрежа.
Столицата покрива малка част от нуждите си
През зимата Киев има нужда от между 2 и 2,3 гигавата електроенергия, докато изградената децентрализирана генерация е с мощност около 65 мегавата. По данни на Киевската градска военна администрация в столицата са изградени и дизелови електроцентрали с мощност над 16 мегавата.
Омелченко твърди, че Киев зависи от външни доставки за над 95% от електроенергията си. Според него, ако руските сили успеят да прекъснат преносната мрежа около града, столицата може да остане без електрозахранване. Той определя като особено уязвими районите, обслужвани от ТЕЦ-4 и ТЕЦ-5, тъй като при повреда може да бъде прекъснато и отоплението.
Експертът посочва, че мащабът на кризата ще зависи от интензивността на руските атаки и способността на Украйна да прехваща дронове и ракети. По думите му бъдещите прекъсвания могат да продължат от няколко часа до няколко дни.
Отделни проекти ще продължат до края на март
Темата за резервното захранване на водоснабдителната система беше поставена и след процедури, започнати през септември от „Киевводоканал“. Те са свързани с 13 водопроводни и канализационни станции, а общата стойност на поръчките е 615,64 милиона гривни. Работите трябва да приключат до края на март 2027 г.
Срокът не означава, че всички обекти на водоснабдителното дружество са без резервно електричество. Ръководителят на „Института на града“ Олександър Сергиенко заявява:„Всички около 130 станции на „Киевводоканал“ са оборудвани с резервно захранване.“
По думите му допълнителните поръчки вероятно са свързани с изграждане на по-мощни системи или с разширяване на вече съществуващия капацитет.
Така Киев влиза в зимния сезон с вече изградени резервни мощности, но и с ключови проекти, чието окончателно изпълнение е планирано за пролетта на 2027 г. Именно това забавяне според Омелченко оставя критичната инфраструктура зависима от устойчивостта на основната мрежа и от развитието на руските въздушни атаки.
Източници: news.bg, hromadske.radio, ru.interfax.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 арбалета 🎯
Коментиран от #12
13:11 13.10.2026
2 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #9, #15
13:11 13.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ДЪРЖАВАТА 404
13:14 13.10.2026
5 750 kv под земята ли
Коментиран от #17
13:14 13.10.2026
6 И Киев е Руски
13:16 13.10.2026
7 Маринов
Колкото до ситуацията Русия е наясно с тия неща. Затова Путин прикани киевчани да напуснат столицата. Чакат да паднат температурите и ще се започне. И до последния украинец на топло, както е казал оня от НАТО. При минусови температури, без ток, без парно, без вода си е голям проблем.
13:20 13.10.2026
8 Антирашист 4617
13:25 13.10.2026
9 АБВ
До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":И за 50 години в мирно време не може да стане. А как ще бъде защитена тази резервна мрежа ? Или нея Господ ще я пази ? Като Френската гимназия ?
13:25 13.10.2026
10 Ъъъъ
13:27 13.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Инна
До коментар #1 от "арбалета 🎯":Войната е печеливш бизнес.
Например, има взривен мост. Той е необходим, трябва да бъде възстановен, така че се отпускат пари, но парите са присвоени. Мостът остава в руини, но се появява вестник, в който се твърди, че е успешно възстановен, само за да бъде разрушен или взривен отново седмица по-късно. Но мостът е необходим! Така че се отпускат още пари.
Те го възстановяват отново, взривяват го отново, но мостът никога не е съществувал... и така до безкрай, като само хора умират... и след това трябва да отговарят пред Бог... но иначе е печеливш бизнес.
13:29 13.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Софиянец
13:41 13.10.2026
15 Европеец
До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Така е ,прав си..... Нещо ще възстановят, нещо ще отремонтират и ако не сключат траен Мир с Русия пак ще бъде унищожена.... Но така е в бездънната каца наречена Украйна....
Коментиран от #16
13:49 13.10.2026
16 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #15 от "Европеец":За двадесет години един пирон не са забили в построеното от Сталин и Брежнев Сега се сетили
13:57 13.10.2026
17 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #5 от "750 kv под земята ли":Таман като стане авария ще излязат миньорите
13:59 13.10.2026
18 ШЕФА
14:10 13.10.2026
19 асенчо
14:13 13.10.2026