Киев ще довършва резервната енергийна система през март 2027 г.

Киев може да завърши необходимата резервна енергийна инфраструктура едва в края на март 2027 г. Това заявява Володимир Омелченко, директор на енергийните програми в Центъра „Разумков“, цитиран от УНИАН. По думите му украинската столица остава изправена пред сериозен риск от прекъсвания на електрозахранването, отоплението и водоснабдяването през зимата.

Според Омелченко данните от обществените поръчки показват, че доставката и монтажът на оборудването за критичната инфраструктура няма да приключат преди края на март. Става дума за системи, които трябва да осигуряват работа на основни услуги, включително водоснабдяването, при повреди по електропреносната мрежа.

Столицата покрива малка част от нуждите си

През зимата Киев има нужда от между 2 и 2,3 гигавата електроенергия, докато изградената децентрализирана генерация е с мощност около 65 мегавата. По данни на Киевската градска военна администрация в столицата са изградени и дизелови електроцентрали с мощност над 16 мегавата.

Омелченко твърди, че Киев зависи от външни доставки за над 95% от електроенергията си. Според него, ако руските сили успеят да прекъснат преносната мрежа около града, столицата може да остане без електрозахранване. Той определя като особено уязвими районите, обслужвани от ТЕЦ-4 и ТЕЦ-5, тъй като при повреда може да бъде прекъснато и отоплението.

Експертът посочва, че мащабът на кризата ще зависи от интензивността на руските атаки и способността на Украйна да прехваща дронове и ракети. По думите му бъдещите прекъсвания могат да продължат от няколко часа до няколко дни.

Отделни проекти ще продължат до края на март

Темата за резервното захранване на водоснабдителната система беше поставена и след процедури, започнати през септември от „Киевводоканал“. Те са свързани с 13 водопроводни и канализационни станции, а общата стойност на поръчките е 615,64 милиона гривни. Работите трябва да приключат до края на март 2027 г.

Срокът не означава, че всички обекти на водоснабдителното дружество са без резервно електричество. Ръководителят на „Института на града“ Олександър Сергиенко заявява:

„Всички около 130 станции на „Киевводоканал“ са оборудвани с резервно захранване.“

По думите му допълнителните поръчки вероятно са свързани с изграждане на по-мощни системи или с разширяване на вече съществуващия капацитет.

Така Киев влиза в зимния сезон с вече изградени резервни мощности, но и с ключови проекти, чието окончателно изпълнение е планирано за пролетта на 2027 г. Именно това забавяне според Омелченко оставя критичната инфраструктура зависима от устойчивостта на основната мрежа и от развитието на руските въздушни атаки.

Източници: news.bg, hromadske.radio, ru.interfax.com.ua