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Белият дом поиска оставката на посланика на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл

Белият дом поиска оставката на посланика на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл

13 Октомври, 2026 18:24 960 19

  • сащ-
  • гърция-
  • белия дом-
  • оставка-
  • посланик-
  • кимбърли гилфойл

Решението идва след изявление на Доналд Тръмп, че обмисля отстраняването ѝ, на фона на опасения на американски законодатели за предполагаем натиск върху гръцкото правителство.

Белият дом поиска оставката на посланика на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Белият дом е поискал оставката на посланика на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Прессекретарят на Белия дом Кейти Закария заяви, че Гилфойл е била изключително ценен член на екипа, като ѝ пожела всичко най-добро.

Ден по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че обмисля да освободи Гилфойл от поста, тъй като не е доволен от работата ѝ.

Американски законодатели изразиха загриженост във връзка с твърдения, че посланикът може да е заплашила да използва влиянието на САЩ, за да подкопае гръцкото правителство. Тези твърдения са в основата на опасенията около действията ѝ.

Гърция е важен съюзник на САЩ в НАТО и предоставя ключови военни съоръжения за гарантиране на сигурността в Източното Средиземноморие. Страната също така оглавява морска мисия на Европейския съюз за защита на търговското корабоплаване в Червено море.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 2в1

    24 2 Отговор
    Грозна и нагла!

    Коментиран от #9, #19

    18:26 13.10.2026

  • 2 честен ционист

    15 1 Отговор
    Асенка завлече Кимбърлито с комисионата.

    18:27 13.10.2026

  • 3 Георги

    14 0 Отговор
    двулични лицемери

    18:27 13.10.2026

  • 4 Защото

    9 1 Отговор
    вреди на Газпром!

    18:30 13.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Боруна Лом

    11 1 Отговор
    КАК СЕ ПРАВЯТ НА ОЩИПАНИ КОКОШКИ!

    18:39 13.10.2026

  • 8 Механик

    13 1 Отговор
    За какво я махат? За това че каза една общоизвестна истина, че САЩ назначават и свалят правителства ли ? Ми то си е точно така. Бих казал, че ние с ме за пример, но то де да беше само при нас.

    18:42 13.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Овчар

    10 1 Отговор
    Момичето като пийне казва истината..! ЛОШО ПИЯНСТВО..!

    18:44 13.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ИЗГЛЕЖДА РАЗВАРАТНА

    7 1 Отговор
    Един хареса това.

    18:46 13.10.2026

  • 13 Най-големия

    3 0 Отговор
    заплашвач иска оставката на по малък заплашвач. Няма да му изземва функциите я.

    18:47 13.10.2026

  • 14 Направо

    0 1 Отговор
    да я сменят с Митрофанова!

    18:49 13.10.2026

  • 15 Да я пратят

    2 0 Отговор
    При нас.

    18:50 13.10.2026

  • 16 Горски

    2 0 Отговор
    Тая толкова се е развихрила, че не могат да я свалят. Само да не пипат Чарлз Къшнър – тъста на Дементния, назначен за посланик във Франция, щото „политиката му е хоби“… /в кавичките е цитат от Дементния при представянето на Тъста в Конгреса. Ако си корумпиран, но си от нашите няма проблеми. Ако си корумпирана и си от бившите или противниковите, уволнение! Кимбърли уцели ахилесовата пета на либералите, с фалшивия бустер.

    18:55 13.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 урко

    3 0 Отговор
    лесно ще си намери работа в онлифенс

    19:00 13.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.