Белият дом поиска оставката на посланика на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл

Белият дом е поискал оставката на посланика на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Прессекретарят на Белия дом Кейти Закария заяви, че Гилфойл е била изключително ценен член на екипа, като ѝ пожела всичко най-добро.

Ден по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че обмисля да освободи Гилфойл от поста, тъй като не е доволен от работата ѝ.

Американски законодатели изразиха загриженост във връзка с твърдения, че посланикът може да е заплашила да използва влиянието на САЩ, за да подкопае гръцкото правителство. Тези твърдения са в основата на опасенията около действията ѝ.

Гърция е важен съюзник на САЩ в НАТО и предоставя ключови военни съоръжения за гарантиране на сигурността в Източното Средиземноморие. Страната също така оглавява морска мисия на Европейския съюз за защита на търговското корабоплаване в Червено море.