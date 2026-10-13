Белият дом поиска оставката на посланика на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл

Белият дом е поискал оставката на посланика на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл, съобщава Ройтерс, предава News.bg.
Прессекретарят на Белия дом Кейти Закария заяви, че Гилфойл е била изключително ценен член на екипа, като ѝ пожела всичко най-добро.
Ден по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че обмисля да освободи Гилфойл от поста, тъй като не е доволен от работата ѝ.
Американски законодатели изразиха загриженост във връзка с твърдения, че посланикът може да е заплашила да използва влиянието на САЩ, за да подкопае гръцкото правителство. Тези твърдения са в основата на опасенията около действията ѝ.
Гърция е важен съюзник на САЩ в НАТО и предоставя ключови военни съоръжения за гарантиране на сигурността в Източното Средиземноморие. Страната също така оглавява морска мисия на Европейския съюз за защита на търговското корабоплаване в Червено море.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 2в1
Коментиран от #9, #19
18:26 13.10.2026
2 честен ционист
18:27 13.10.2026
3 Георги
18:27 13.10.2026
4 Защото
18:30 13.10.2026
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6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Боруна Лом
18:39 13.10.2026
8 Механик
18:42 13.10.2026
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10 Овчар
18:44 13.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ИЗГЛЕЖДА РАЗВАРАТНА
18:46 13.10.2026
13 Най-големия
18:47 13.10.2026
14 Направо
18:49 13.10.2026
15 Да я пратят
18:50 13.10.2026
16 Горски
18:55 13.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 урко
19:00 13.10.2026
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