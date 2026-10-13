Германия издаде заповеди за арест на двама турци за предполагаем саботаж срещу Starlink в Полша

Германски съд постанови заповеди за арест на двама турски граждани, заподозрени за предполагаем саботаж срещу наземна станция на Starlink в Полша, за който се предполага, че е бил поръчан от Русия. Това съобщава ДПА, цитирана от News.bg.

Двамата мъже, на 35 и 38 години, са задържани в понеделник от специализирани полицейски части в Нюртинген, Югозападна Германия. Районният съд в града е постановил задържането им под стража, съобщиха прокуратурата в Щутгарт и Службата на криминалната полиция на провинция Баден-Вюртемберг. Ако започне процедура по екстрадиция, случаят ще бъде разгледан от Висшия областен съд.

Министърът на вътрешните работи на Баден-Вюртемберг Мануел Хагел потвърди задържанията, но отказа да коментира евентуални връзки на заподозрените с Русия или с организираната престъпност. Той подчерта, че разследването е в много ранен етап.

Полският премиер Доналд Туск съобщи в социалната мрежа X, че задържането е извършено по искане на полските разузнавателни служби. По думите му двамата турски граждани са заподозрени в подпалването на станция на Starlink в Мазовия.

Става дума за наземна станция във Вола Кробовска, разположена на около 50 километра южно от Варшава. Полските власти подозират, че зад пожара стоят руски разузнавателни служби.

Германският вестник „Билд“ съобщи и за задържането на трети заподозрян в берлинския квартал Шпандау. Според изданието той вероятно е шофирал автомобила, с който са се придвижвали другите двама мъже.