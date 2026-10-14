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Превозът на руски петрол до Индия поскъпна рекордно

Превозът на руски петрол до Индия поскъпна рекордно

14 Октомври, 2026 03:52 782 0

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Фрахтът за танкер с Urals от Черно море до Индия вече струва до 30 милиона долара за еднопосочен курс. Разходите ограничават приходите на Русия от високите цени на петрола

Превозът на руски петрол до Индия поскъпна рекордно - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Разходите за превоз на руския петрол от западните пристанища до Индия достигнаха рекордни стойности в началото на октомври. Фрахтът за сорта Urals до азиатските пазари вече е около 30 долара за барел или повече, което ограничава ползата за Москва от високите цени на петрола.

Причините са свързани с повишените рискове в Черно море и продължаващото поскъпване на превозите с танкери в световен мащаб. Русия е принудена да насочва голяма част от петрола си от западните пристанища към Азия, основно към Индия и Китай, по дълги и скъпи маршрути.

До 30 милиона долара за един курс

Превозът на около 140 000 тона Urals от Черно море до Индия с танкер тип Suezmax вече струва 27-30 милиона долара за еднопосочен курс. През септември цената е била около 19 милиона долара.

Увеличението е особено съществено за руските доставки, тъй като транспортът представлява значителна част от крайната стойност на петрола, изпращан към азиатските купувачи. Данните са посочени от търговци, работещи с Urals, а изчисленията за разхода на барел са на Reuters.

По-скъпи са и превозите от Балтийско море

Разходите за товар от около 100 000 тона, превозван с танкер тип Aframax от балтийските пристанища до Западна Индия, са се повишили средно до 21-23 милиона долара за еднопосочен курс. През септември ставките са били приблизително 13-16 милиона долара.

Някои корабособственици вече предлагат цени, близки до 25 милиона долара за курс. Така по-високият фрахт намалява ефекта от поскъпването на суровината върху приходите от руския износ.

На 13 октомври цените на петрола се понижиха на фона на очаквания за допълнителни доставки на дизелово гориво от Русия. Това отслаби опасенията за прекъсвания в снабдяването, свързани с атаките срещу Саудитска Арабия.

Източници: marketscreener.com


Русия
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