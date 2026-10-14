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Експерти: България няма цялостна защита срещу дронове
  Тема: Украйна

Експерти: България няма цялостна защита срещу дронове

14 Октомври, 2026 10:24 395 11

  • дронове-
  • противовъздушна отбрана-
  • черно море-
  • национална сигурност-
  • нато

Бреговата система следи корабите, но не и безпилотните апарати. Според специалисти страната се нуждае от свързана национална система за откриване и неутрализиране на дронове

Експерти: България няма цялостна защита срещу дронове - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България няма изградена цялостна система за противодействие на дронове, а традиционните средства за противовъздушна отбрана не са достатъчни срещу новите заплахи. Това заявиха експерти по отбрана в предаването „Тази сутрин“ на bTV на фона на последните атаки срещу кораби в Черно море.

В разговора участваха бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов, капитан I ранг Васил Данов от Атлантическия съвет в България и полк. д-р Иван Миланов, вицепрезидент на Международната асоциация за борба с дронове.

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Липсват способности и координация

Според Велизар Шаламанов отбранителните способности на страната остават ограничени, а част от проектите за тяхното укрепване са били забавени през годините.

„Способностите не са достатъчни. Именно затова се налага да се работи много тясно с НАТО“, заяви Шаламанов.

Той посочи и недостатъчната координация между различните институции като проблем при реакцията на нови заплахи. По думите му действията не трябва да следват събитията, защото така се улеснява изпълнението на замисъла на противника.

Шаламанов предупреди, че случващото се в Черно море може да доведе до по-голяма несигурност, разделение и увеличаване на застрахователните разходи, което впоследствие да се отрази и на гражданите. Според него поредицата от инциденти трябва да се разглежда като система, изискваща системен отговор.

Бреговата система не вижда дроновете

Васил Данов обясни, че България разполага със система за наблюдение на акваторията на Черно море. Тя използва сензори и радиолокационни средства и позволява да бъдат следени влизащите и излизащите граждански и военни кораби.

„Българската държава притежава в момента една сериозна брегова система“, каза Данов.

По думите му обаче тази система не обхваща дроновете.

„За дроновете никога не е ставало дума. Тоест ние сме слепи към дроновете“, заяви капитанът.

Данов посочи, че ударите срещу кораби в Черно море вероятно няма да приключат скоро. Според него действията са част от по-широк натиск върху Украйна и нейната икономика.

Необходима е система за бърза реакция

Полк. Иван Миланов определи съвременната война като „война на дронове“. Според него зенитно-ракетните комплекси, артилерията, самолетите и хеликоптерите имат своето предназначение, но не могат сами да осигурят ефективна защита срещу безпилотни апарати.

Миланов отбеляза, че използването на скъпи ракети срещу сравнително евтини дронове не е икономически ефективно.

„Това е все едно да стреляш с оръдие по врабче“, коментира той.

По думите му противодроновата защита трябва да включва своевременно откриване и идентифициране на апарата, оценка дали той представлява заплаха, бърза комуникация между институциите и средство за неутрализирането му.

Миланов обясни, че някои военни дронове могат да продължат към предварително зададена цел и след прекъсване на GPS навигацията. Те могат да използват предварително въведени координати и видеонаблюдение, за да достигнат самостоятелно до целта.

Според него националната система трябва да открива дроновете на разстояние от 100 до 150 мили, за да останат поне две-три минути за вземане на решение.

„Това може да се направи само при наличие на цялостна национална свързана система“, заяви Миланов.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Адмирал на заплата и пенсия

    3 1 Отговор
    Ние успешно осигуряваме защита на морската ни граница, чрез редовно провеждане на чествания, банкети, задушевни софри с колежки, духова музика и тям подобни мероприятия. От заплатите сме предоволни, но искаме и още хи хи хи

    10:27 14.10.2026

  • 2 Зевс

    2 1 Отговор
    Ние никаква защита нямаме, цялото ни ПВО беше дарено на Украйна.

    10:27 14.10.2026

  • 3 То пък щото някой има.

    1 0 Отговор
    Стига глупости. Даже израел няма цялостна защита, кво остава за някакви прошляци като нас?

    10:27 14.10.2026

  • 4 експерти

    0 0 Отговор
    АНАЛлизатори

    10:28 14.10.2026

  • 5 Експерта

    1 1 Отговор
    България няма НИКАКВА защита от каквото и да било, камо ли дроноове, но има "западни партньори"... за справка новия смисъл на думата "партньор" е "обирджия"

    Коментиран от #10

    10:31 14.10.2026

  • 6 Доротея

    0 0 Отговор
    Не поставяйте пари в излишни работи! Доставете един спасителен кораб с пари от ЕС! Това е необходимо, че граничния катер е лек и при по мощни вълни не може да претовари бедстващите екипажи! Големи военолюбци се развъдихте! Господин Тръмп! Озаптете ги!

    10:31 14.10.2026

  • 7 европейца

    0 0 Отговор
    Мухахахах, обаче наскоро си купихме на сметка от ЕС два-три миночистача (втора употреба на по 50 години ама запазени).... смятайте накъде отива работата

    10:34 14.10.2026

  • 8 Исторически факти

    0 0 Отговор
    А коя държава има цялостна защита срещу дронове?

    10:34 14.10.2026

  • 9 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор
    Леле, ИкспертитИ открили това което и децата го знаят❗

    10:36 14.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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