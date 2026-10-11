Унгария ще намалява руския петрол и газ, но не веднага

Унгария ще работи за намаляване на зависимостта си от руски петрол и природен газ, но не може да прекрати доставките в кратък срок. Това заяви премиерът Петер Мадяр в интервю за финландския вестник Helsingin Sanomat.

„От енергийната зависимост обаче не можем да се освободим от днес за утре“, каза Мадяр. По думите му правителството трябва да прекрати тази зависимост, но процесът ще изисква време и намиране на нови източници.

Будапеща търси алтернативни маршрути

Мадяр посочи, че Унгария продължава да търси алтернативни на руските източници и маршрути за доставки на енергоносители. В същото време той призна, че страната не може да се откаже незабавно от съществуващата система, на която разчита за снабдяването си с петрол и газ.

Изявлението очертава постепенен, а не рязък преход. Правителството в Будапеща ще трябва едновременно да запази сигурността на доставките и да изгради достъп до други пазари и транспортни връзки. Конкретен срок за пълното прекратяване на руските енергийни доставки не беше посочен.

Промяна след края на управлението на Орбан

Петер Мадяр пое премиерския пост на 9 май 2026 г., след като неговата партия „Тиса“ спечели парламентарните избори и сложи край на 16-годишното управление на Виктор Орбан. Новото правителство заяви намерение да промени отношенията на страната с Европейския съюз и да намали зависимостта от Москва.

Енергийната политика обаче остава област, в която бърз обрат е труден. Унгария наследи дългосрочни договори и инфраструктура, свързани с руски доставки, което ограничава възможността за незабавно прекъсване на вноса.

Затова заявката на Мадяр е за постепенно намаляване на руското участие в енергийния сектор, докато бъдат осигурени достатъчно надеждни алтернативи. Засега Будапеща не се отказва от съществуващите доставки, но поставя диверсификацията сред приоритетите на новото правителство.

Източници: hs.fi, economx.hu