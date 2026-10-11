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Унгария ще намалява руския петрол и газ, но не веднага
  Тема: Енергийна трансформация

Унгария ще намалява руския петрол и газ, но не веднага

11 Октомври, 2026 21:38 482 5

  • петер мадяр-
  • унгария-
  • руски петрол-
  • руски газ-
  • енергийна зависимост

Премиерът Петер Мадяр заяви, че Будапеща търси алтернативни източници и маршрути, но не може да прекрати зависимостта си от Москва за една нощ

Унгария ще намалява руския петрол и газ, но не веднага - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Унгария ще работи за намаляване на зависимостта си от руски петрол и природен газ, но не може да прекрати доставките в кратък срок. Това заяви премиерът Петер Мадяр в интервю за финландския вестник Helsingin Sanomat.

„От енергийната зависимост обаче не можем да се освободим от днес за утре“, каза Мадяр. По думите му правителството трябва да прекрати тази зависимост, но процесът ще изисква време и намиране на нови източници.

Будапеща търси алтернативни маршрути

Мадяр посочи, че Унгария продължава да търси алтернативни на руските източници и маршрути за доставки на енергоносители. В същото време той призна, че страната не може да се откаже незабавно от съществуващата система, на която разчита за снабдяването си с петрол и газ.

Изявлението очертава постепенен, а не рязък преход. Правителството в Будапеща ще трябва едновременно да запази сигурността на доставките и да изгради достъп до други пазари и транспортни връзки. Конкретен срок за пълното прекратяване на руските енергийни доставки не беше посочен.

Промяна след края на управлението на Орбан

Петер Мадяр пое премиерския пост на 9 май 2026 г., след като неговата партия „Тиса“ спечели парламентарните избори и сложи край на 16-годишното управление на Виктор Орбан. Новото правителство заяви намерение да промени отношенията на страната с Европейския съюз и да намали зависимостта от Москва.

Енергийната политика обаче остава област, в която бърз обрат е труден. Унгария наследи дългосрочни договори и инфраструктура, свързани с руски доставки, което ограничава възможността за незабавно прекъсване на вноса.

Затова заявката на Мадяр е за постепенно намаляване на руското участие в енергийния сектор, докато бъдат осигурени достатъчно надеждни алтернативи. Засега Будапеща не се отказва от съществуващите доставки, но поставя диверсификацията сред приоритетите на новото правителство.

Източници: hs.fi, economx.hu


Унгария
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    12 1 Отговор
    Ослушва се унгарски заек в европейски трънки...И накрая пак гулаш.

    21:41 11.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    8 2 Отговор
    Тоя па неадекватник...!!!
    Нали САЩ точно това ви продава бе, какво ще намаляваш ти, като нямаш петрол...?!

    21:52 11.10.2026

  • 5 ОНЯ СИЯРТО

    1 1 Отговор
    Къде се Изгуби?

    КАТЪРА КАЛАНТАРЯН май
    Спря да му звъни ?

    21:57 11.10.2026

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