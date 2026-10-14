Марко Рубио ще посети Узбекистан и Индия

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще посети Самарканд в Узбекистан, както и Мумбай и Джамнагар в Индия между 17 и 22 октомври. Планът за пътуването беше обявен от Държавния департамент на САЩ.

В Самарканд Рубио ще участва в среща на външните министри във формата C5+1. Той обединява Съединените щати и петте държави от Централна Азия – Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Според Държавния департамент американският държавен секретар ще проведе и двустранни разговори с висши представители на петте страни. В съобщението се посочва, че целта е да бъде подчертана ролята на стратегическото сътрудничество за „по-мирно и проспериращо бъдеще“ за САЩ и държавите от Централна Азия.

Рубио ще бъде придружаван от американска търговска делегация, в която ще участват повече от 200 бизнес лидери. Разговорите ще са насочени към разширяване на търговските връзки и инвестиционното сътрудничество в региона.

Енергетиката е сред акцентите в Индия

След Узбекистан Рубио ще отпътува за Индия, където ще посети Мумбай и Джамнагар. Той ще разговаря с висши представители на индийското правителство за стратегическото партньорство между Вашингтон и Ню Делхи, както и за регионални и глобални въпроси.

„Той ще се срещне с висши правителствени представители, за да укрепи стратегическото партньорство между САЩ и Индия, да обмени виждания за регионалната и глобалната динамика и да обсъди перспективите за разширено енергийно сътрудничество“, заяви Държавният департамент.

В програмата са включени и срещи с представители на бизнеса. Очаква се да бъдат обсъдени възможности за търговски инвестиции и икономическо сътрудничество между двете страни.

Посещението ще бъде второто на Рубио в Индия през 2026 г. През май той участва в среща на външните министри на страните от Четворката за сигурност в Индо-Тихоокеанския регион, домакин на която беше индийският външен министър Субрахманям Джайшанкар.

Източници: apnews.com, investing.com