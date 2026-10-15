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„Азов“: Руските твърдения и фантазии за украински поражения помогнаха за операция „Вивалди“
  Тема: Украйна

„Азов“: Руските твърдения и фантазии за украински поражения помогнаха за операция „Вивалди“

15 Октомври, 2026 15:10 1 916 88

  • украйна-
  • операция вивалди-
  • азов-
  • донецка област-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • михайло драпати

Олександър Бородин посочи координацията и оперативното мълчание като ключови фактори за действията на украинските сили

„Азов“: Руските твърдения и фантазии за украински поражения помогнаха за операция „Вивалди“ - 1
Снимка: БГНЕС
УНИАН УНИАН

Руските твърдения за собствените им поражения са помогнали на украинските сили при операция „Вивалди“, заяви Олександър Бородин, говорител на Трети армейски корпус „Азов“. Той коментира операцията в ефира на телевизионния канал „Киев 24“.

По думите му най-трудната част от действията е била свързана със синхронизацията и координацията между всички подразделения.

„Основното предизвикателство при „Вивалди“ бяха синхронизацията и координацията“, заяви Бородин.

Говорителят посочи, че настъпателна операция без тежки загуби изисква качествено разузнаване, прецизно планиране и взаимодействие между всички служби, които подпомагат настъплението. Бородин уточни, че това предизвикателство е съществувало „всеки път, на всеки етап“.

Оперативното мълчание е запазено месеци

Операция „Вивалди“ е започнала през май, но е останала извън публичното пространство до началото на септември. Според Бородин запазването на оперативна тишина е било решаващо, тъй като е позволило на украинските сили да се възползват от слабости на руската страна.

Операцията е свързана с настъпателни действия на украинските сили в северната част на Донецка област. По-ранна информация за „Вивалди“ свърза действията с Трети армейски корпус „Азов“ и Лиманското направление.

Изкривена информация за фронта

Бородин твърди, че руското командване е отказвало да признава пораженията си на различни нива. Според него това е довело до натрупване на погрешна представа за случващото се по линията на съприкосновение.

„До момента, в който информацията достигне до офицерите, които реално са в позиция да вземат решения, тяхната представа за ситуацията по линията на съприкосновение е напълно откъсната от реалността“, каза говорителят.

Той не посочи допълнителни подробности за следващите етапи на операцията. От изказването му става ясно, че украинското командване е разчитало едновременно на подготовката между подразделенията, разузнаването и ограничаването на публичната информация за действията на фронта.

Източници: news.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Що за

    62 14 Отговор
    простотия каза този.

    Коментиран от #87

    15:12 15.10.2026

  • 2 Руските Фантазии са Необятно като Русия

    18 59 Отговор
    Но това не помага на Фронта

    Там митичните Лопати служат само за полагане в почвата на падналите Братушки

    Коментиран от #10, #23

    15:12 15.10.2026

  • 3 Факт

    4 23 Отговор
    И за ,,Армагедон,,..

    15:12 15.10.2026

  • 4 ФАНТАЗЬОРИ

    49 8 Отговор
    Ла ла ла Вивалди ла ла ла... 😉

    15:12 15.10.2026

  • 5 Ахаха

    50 8 Отговор
    Възхваляват провала си, ясно... Чувала в вързан, почва "Зачистването 3" - Харков няма стратегическо значение

    15:13 15.10.2026

  • 6 Някой

    58 9 Отговор
    Медийна победа. Реалността е друга. Укрите са силни само в този вид война - медийната.
    През това време Русия удря централи, петролни депа, складове, ЖП линии и локомотиви, военни подразделения, кораби с товари, пристанища, летища и др. Превзема лека полека украински територии.

    15:14 15.10.2026

  • 7 Влезнаха ли

    44 6 Отговор
    в Москва!? Зеленски в кремля ли е!?

    Коментиран от #13

    15:14 15.10.2026

  • 8 Путин Фантазира за не съществуващи-

    10 34 Отговор
    Настъпления подхранван от AI клипчета на неговата несъществуваща армия

    15:14 15.10.2026

  • 9 Фукните на копейците са безкрайни

    11 34 Отговор
    като собствената им глупост.

    15:14 15.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 България

    15 15 Отговор
    Не говорете много, и като сте тръгнали. Да минете и през операция Моцарт, Бетовен, Щаус. И да освободите окупираните земи, че нацистите са забранили българския език.

    Коментиран от #27

    15:16 15.10.2026

  • 12 Путин звъни на Тръмп

    7 29 Отговор
    Ало Доналд

    Да Влодя

    Напиши ми число и ще ти го преведа в офшорката( без значение какво)

    Добре Володя

    Но по Бързо че Идат Украинците

    Коментиран от #28, #85

    15:16 15.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 В алибаба продават надгробни плочи с

    5 27 Отговор
    Руски войни

    Само си попълваш датичката и готово

    Китай мисли за всичко когато има търсене

    Коментиран от #69

    15:19 15.10.2026

  • 17 Всички

    16 4 Отговор
    Ама вдичкиииии ви повярваха,даааа! Смях!

    15:19 15.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пич

    29 5 Отговор
    Това е някакво четиво за хора със специални потребности!!!

    Коментиран от #21

    15:19 15.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Това е безспорен

    1 12 Отговор

    До коментар #15 от "За жалост трябва да признаем че Украйна":

    Факт.

    15:22 15.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Смех с ватенки

    3 20 Отговор
    Загубили са кокалите на Дмитрий Донски.🤣

    15:24 15.10.2026

  • 25 Не се трае от скъпотия!

    22 2 Отговор
    Махайте я тая крайна, да стане добре, както беше преди!

    15:24 15.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 опа хопа

    3 18 Отговор

    До коментар #11 от "България":

    руски боклук

    Коментиран от #73

    15:24 15.10.2026

  • 28 си пън

    17 2 Отговор

    До коментар #12 от "Путин звъни на Тръмп":

    идат ама незнайно що минават през запада,сигур без старлинк са объркали посоката

    15:24 15.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Вещо лице

    8 19 Отговор
    Същото е и с БГ копейките. Понякога влизам в техни Фб групи за да се посмея. Пълно е с генерирани AI карти, снимки и видеа на чутовни руски победи, които никога не да се случили. Но поне си обясних защо копейките твърдят, че Украйна вече не съществувала

    Коментиран от #56

    15:25 15.10.2026

  • 31 Примати

    6 21 Отговор
    Освен 6 самолета СУ 34 от които 4 са напълно унищожени , също е унищожена системата за управление на полетите и цялото летище е извадено от строя. Украйна вече използва няколко вида ракети за удари срещу Русия , както и почти 450 средно на ден далекобойни дрона. С предстоящите удари и натрупаните руски загуби до сега ще са натрупа такова количество унищожена руска техника и логистика , че няма как фронта са не рухне по всичките му направления. Фронта в Херсон вече е рухнал но там Днепър пречи на украинската армия да напредва

    Коментиран от #47

    15:26 15.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Механик

    23 1 Отговор
    Аз па да попитам- Абе, чей Крим? Чей Курск, Чей Мариупол, Бахмут... Как върви вивалдито и пролетната перемога с контранаступа от 23-та?
    п.п.
    Абе почна ли тоя контранаступ?

    Коментиран от #45

    15:27 15.10.2026

  • 35 Скандално!

    19 1 Отговор
    Дизел в Европа 2,50€, а беше 0,80€ преди да се скараме с Русия. Картофи 8,50€ чувалче в АЛДИ! Страшна скъпотия!

    15:28 15.10.2026

  • 36 ЗАДАЛИ СА ТИ ОПОРКИ

    1 5 Отговор

    До коментар #26 от "Цеко":

    Не можеш да се справиш!

    Коментиран от #40

    15:28 15.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Тояга

    20 4 Отговор
    Не знам за Вивалди и Шопен обаче укрофашистите разчитат замо на пропагандата и затова са вече само в западната крайнина.

    15:29 15.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Някой

    20 2 Отговор
    Грубите факти:
    Нео-наци АЗОВ батальон (така по държавни документи на САЩ) е образуван 2013г от крайно десни и фракции футболни хулигани като с име Бял чук. На емблемата си имат 2 наци символа - наци черно слънце и завъртян наци вълчи капан. Един бил се с тях в Крайстчърч Нова Зеландия избива 51 мюсюлмани, докато носи символа наци черно слънце. Покрай това в конгреса на САЩ е предлагано АЗОВ да бъде обявена за терористична организация, но само им намаляват давано оръжие.
    Ето заради такива започна войната! Какво са очаквали като викаха, че руснаците трябва да се избият? А там всъщност ас викали, че те са руснаците, а другите наричали москали - по Москва.

    Коментиран от #50

    15:31 15.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ИННА

    2 16 Отговор
    ИННА
    5
    35
    Отговор
    Ако Краснов не подкрепяше Путин в решителни моменти, войната отдавна да е свършила!

    Всеки път, когато Украйна започне да взима превес в някоя област, както днес в Лиман и Купянск, в унищожаването на руската енергийна система и т.н, Краснов се намесва в пола на приятелчето си Путин.

    Коментиран от #52

    15:32 15.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Димитър Георгиев- ДиДи

    14 2 Отговор

    До коментар #31 от "Примати":

    Защо непрекъснато ни посочваш родата си ?Освен теб никой друг не се интересува от тях 😂😂😂

    15:35 15.10.2026

  • 48 Реалист

    14 3 Отговор
    Леле леле колко са интересни ОПЕРАЦИЯ ВИВАЛДИ тая фашистка гн.яс ниско образована па.плач едва ли знаят кой и с какво се е занимавал Вивалди.

    15:35 15.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Анонимен

    12 3 Отговор
    Че какво направи "Вивалди"? Нищо, ама качествено!

    15:37 15.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Иванов

    7 1 Отговор
    Следете операцията на Тръмп "Залезът на боговете" и погребението на Зигфрид!

    15:38 15.10.2026

  • 54 Как само скачаха на майдана!

    15 3 Отговор
    Сега се завират по разни дупки, като мишки!

    Коментиран от #60

    15:39 15.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Софиянец

    17 1 Отговор
    А що са се кръстили на руски море тия 😂 Не е ли малко срамно символа им да е собственост на Русия и това не противоречи ли на жалките им твърдения за успех, хахахах

    15:43 15.10.2026

  • 58 Цеко

    14 5 Отговор

    До коментар #55 от "Хахаха хахаха":

    Не само деца. Отдавна изпращат на фронта жени и старци. Така му е наредено на зеленото фюрерче. До последния украинец.

    15:45 15.10.2026

  • 59 Потни ватенки

    5 11 Отговор

    До коментар #26 от "Цеко":

    Цеко леко че стигнахте Лисабон.....опсс 15 км от бахмут... китайците не смогват чували да ви пращат

    Коментиран от #61, #62, #63, #75, #86

    15:45 15.10.2026

  • 60 Кастрюля

    9 3 Отговор

    До коментар #54 от "Как само скачаха на майдана!":

    В метрото е студено и става течение. Но поне не вали дъжд и сняг. Слънце също не пече, много е добре. Чака-рака-де...

    15:47 15.10.2026

  • 61 Как бе

    2 6 Отговор

    До коментар #59 от "Потни ватенки":

    Нали натуту не работи. Вече са на брега на британците с някакви лодки.

    Коментиран от #64

    15:48 15.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 батСали

    13 1 Отговор
    Българската неонацистка банда от утайки е БОЕЦ!
    Те са рожба и филиал на Азов тук!
    Чували ли сте някога да говорят срещу Ивайло Мирчев?
    Няма и да чуете. Имат общ създател, спонсор и господар!

    15:55 15.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Е да ама

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "В алибаба продават надгробни плочи с":

    Китайците за дребни поръчки не работят .
    За 300 ,400 бройки няма сметка .
    Виж поръчките за Украйна не са за изпускане
    по 30 000 , 40 000 бройки на месец си е далавера .

    15:59 15.10.2026

  • 70 Беше тръгнал

    3 0 Отговор

    До коментар #65 от "Копейки,":

    Ама някой го потопи !!!

    16:00 15.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Мууу

    3 1 Отговор

    До коментар #64 от "Ко речи, онкоболен?":

    Натуту работи ли, викнахте ли си английску такси да ви закара на Бъкингам Уолстрийт.

    16:02 15.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Паааллайч

    3 1 Отговор
    Трябва да е луд някой да твърди такова нещо !

    16:05 15.10.2026

  • 75 ТЦкалашник

    5 3 Отговор

    До коментар #59 от "Потни ватенки":

    Абе те са за вас тия чували .
    Нали на границата стоят десет хладилни композиции пълни до пръсване и Зелко не иска да ги взема .
    У Киев ги ловим живи , после Путин ни ги праща у чували .
    Е за какво са ни ?
    Да заемат на ,,Блек Рок ,, купената земя ли ?

    Коментиран от #77

    16:05 15.10.2026

  • 76 У ДРИ БАЦЕЕ

    3 4 Отговор
    У ДРИ ИИ ТАА МОНГОЛЬЯК ФАШИСТКА ГНЯС.МУ Й ..ЗА У ЙЛО

    16:10 15.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Баш си е

    4 2 Отговор
    Виновен Путин, че им подари живота на азовците. Втори път няма да им се случи.

    Коментиран от #82

    16:14 15.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Тва го знае цел Свет

    2 1 Отговор

    До коментар #79 от "Сатана Z":

    2 дня у Киев и седмица у Лиса бон?
    Еееееееехехе

    16:21 15.10.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 ПКП

    0 0 Отговор
    Вивалди -> Чувалди -> Посралди

    16:25 15.10.2026

  • 85 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Путин звъни на Тръмп":

    Кво изтропа?Ходи си пий хапчетата.

    16:35 15.10.2026

  • 86 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Потни ватенки":

    Затова сменят над 500 украински трупа за двайсетина руски.
    Русия има пълно количествено и качествено превъзходство над Украйна при всички видове оръжия. Оръжията са това, което убива.

    16:35 15.10.2026

  • 87 имат проблем

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Що за":

    с пиара...
    хората не се интересуват от операция Вивалди, а от картофи Пикасо..

    16:36 15.10.2026

  • 88 Йовчев

    0 0 Отговор
    Страшна координация,30 000 жертви на месец!

    16:49 15.10.2026

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