Руските твърдения за собствените им поражения са помогнали на украинските сили при операция „Вивалди“, заяви Олександър Бородин, говорител на Трети армейски корпус „Азов“. Той коментира операцията в ефира на телевизионния канал „Киев 24“.

По думите му най-трудната част от действията е била свързана със синхронизацията и координацията между всички подразделения.

„Основното предизвикателство при „Вивалди“ бяха синхронизацията и координацията“, заяви Бородин.

Говорителят посочи, че настъпателна операция без тежки загуби изисква качествено разузнаване, прецизно планиране и взаимодействие между всички служби, които подпомагат настъплението. Бородин уточни, че това предизвикателство е съществувало „всеки път, на всеки етап“.

Оперативното мълчание е запазено месеци

Операция „Вивалди“ е започнала през май, но е останала извън публичното пространство до началото на септември. Според Бородин запазването на оперативна тишина е било решаващо, тъй като е позволило на украинските сили да се възползват от слабости на руската страна.

Операцията е свързана с настъпателни действия на украинските сили в северната част на Донецка област. По-ранна информация за „Вивалди“ свърза действията с Трети армейски корпус „Азов“ и Лиманското направление.

Изкривена информация за фронта

Бородин твърди, че руското командване е отказвало да признава пораженията си на различни нива. Според него това е довело до натрупване на погрешна представа за случващото се по линията на съприкосновение.

„До момента, в който информацията достигне до офицерите, които реално са в позиция да вземат решения, тяхната представа за ситуацията по линията на съприкосновение е напълно откъсната от реалността“, каза говорителят.

Той не посочи допълнителни подробности за следващите етапи на операцията. От изказването му става ясно, че украинското командване е разчитало едновременно на подготовката между подразделенията, разузнаването и ограничаването на публичната информация за действията на фронта.

Източници: news.bg