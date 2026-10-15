„Азов“: Руските твърдения и фантазии за украински поражения помогнаха за операция „Вивалди“

Руските твърдения за собствените им поражения са помогнали на украинските сили при операция „Вивалди“, заяви Олександър Бородин, говорител на Трети армейски корпус „Азов“. Той коментира операцията в ефира на телевизионния канал „Киев 24“.
По думите му най-трудната част от действията е била свързана със синхронизацията и координацията между всички подразделения.„Основното предизвикателство при „Вивалди“ бяха синхронизацията и координацията“, заяви Бородин.
Говорителят посочи, че настъпателна операция без тежки загуби изисква качествено разузнаване, прецизно планиране и взаимодействие между всички служби, които подпомагат настъплението. Бородин уточни, че това предизвикателство е съществувало „всеки път, на всеки етап“.
Оперативното мълчание е запазено месеци
Операция „Вивалди“ е започнала през май, но е останала извън публичното пространство до началото на септември. Според Бородин запазването на оперативна тишина е било решаващо, тъй като е позволило на украинските сили да се възползват от слабости на руската страна.
Операцията е свързана с настъпателни действия на украинските сили в северната част на Донецка област. По-ранна информация за „Вивалди“ свърза действията с Трети армейски корпус „Азов“ и Лиманското направление.
Изкривена информация за фронта
Бородин твърди, че руското командване е отказвало да признава пораженията си на различни нива. Според него това е довело до натрупване на погрешна представа за случващото се по линията на съприкосновение.
„До момента, в който информацията достигне до офицерите, които реално са в позиция да вземат решения, тяхната представа за ситуацията по линията на съприкосновение е напълно откъсната от реалността“, каза говорителят.
Той не посочи допълнителни подробности за следващите етапи на операцията. От изказването му става ясно, че украинското командване е разчитало едновременно на подготовката между подразделенията, разузнаването и ограничаването на публичната информация за действията на фронта.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Що за
Коментиран от #87
15:12 15.10.2026
2 Руските Фантазии са Необятно като Русия
Там митичните Лопати служат само за полагане в почвата на падналите Братушки
Коментиран от #10, #23
15:12 15.10.2026
3 Факт
15:12 15.10.2026
4 ФАНТАЗЬОРИ
15:12 15.10.2026
5 Ахаха
15:13 15.10.2026
6 Някой
През това време Русия удря централи, петролни депа, складове, ЖП линии и локомотиви, военни подразделения, кораби с товари, пристанища, летища и др. Превзема лека полека украински територии.
15:14 15.10.2026
7 Влезнаха ли
Коментиран от #13
15:14 15.10.2026
8 Путин Фантазира за не съществуващи-
15:14 15.10.2026
9 Фукните на копейците са безкрайни
15:14 15.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 България
Коментиран от #27
15:16 15.10.2026
12 Путин звъни на Тръмп
Да Влодя
Напиши ми число и ще ти го преведа в офшорката( без значение какво)
Добре Володя
Но по Бързо че Идат Украинците
Коментиран от #28, #85
15:16 15.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 В алибаба продават надгробни плочи с
Само си попълваш датичката и готово
Китай мисли за всичко когато има търсене
Коментиран от #69
15:19 15.10.2026
17 Всички
15:19 15.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Пич
Коментиран от #21
15:19 15.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Това е безспорен
До коментар #15 от "За жалост трябва да признаем че Украйна":Факт.
15:22 15.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Смех с ватенки
15:24 15.10.2026
25 Не се трае от скъпотия!
15:24 15.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 опа хопа
До коментар #11 от "България":руски боклук
Коментиран от #73
15:24 15.10.2026
28 си пън
До коментар #12 от "Путин звъни на Тръмп":идат ама незнайно що минават през запада,сигур без старлинк са объркали посоката
15:24 15.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Вещо лице
Коментиран от #56
15:25 15.10.2026
31 Примати
Коментиран от #47
15:26 15.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Механик
п.п.
Абе почна ли тоя контранаступ?
Коментиран от #45
15:27 15.10.2026
35 Скандално!
15:28 15.10.2026
36 ЗАДАЛИ СА ТИ ОПОРКИ
До коментар #26 от "Цеко":Не можеш да се справиш!
Коментиран от #40
15:28 15.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Тояга
15:29 15.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Някой
Нео-наци АЗОВ батальон (така по държавни документи на САЩ) е образуван 2013г от крайно десни и фракции футболни хулигани като с име Бял чук. На емблемата си имат 2 наци символа - наци черно слънце и завъртян наци вълчи капан. Един бил се с тях в Крайстчърч Нова Зеландия избива 51 мюсюлмани, докато носи символа наци черно слънце. Покрай това в конгреса на САЩ е предлагано АЗОВ да бъде обявена за терористична организация, но само им намаляват давано оръжие.
Ето заради такива започна войната! Какво са очаквали като викаха, че руснаците трябва да се избият? А там всъщност ас викали, че те са руснаците, а другите наричали москали - по Москва.
Коментиран от #50
15:31 15.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 ИННА
5
35
Отговор
Ако Краснов не подкрепяше Путин в решителни моменти, войната отдавна да е свършила!
Всеки път, когато Украйна започне да взима превес в някоя област, както днес в Лиман и Купянск, в унищожаването на руската енергийна система и т.н, Краснов се намесва в пола на приятелчето си Путин.
Коментиран от #52
15:32 15.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #31 от "Примати":Защо непрекъснато ни посочваш родата си ?Освен теб никой друг не се интересува от тях 😂😂😂
15:35 15.10.2026
48 Реалист
15:35 15.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Анонимен
15:37 15.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Иванов
15:38 15.10.2026
54 Как само скачаха на майдана!
Коментиран от #60
15:39 15.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Софиянец
15:43 15.10.2026
58 Цеко
До коментар #55 от "Хахаха хахаха":Не само деца. Отдавна изпращат на фронта жени и старци. Така му е наредено на зеленото фюрерче. До последния украинец.
15:45 15.10.2026
59 Потни ватенки
До коментар #26 от "Цеко":Цеко леко че стигнахте Лисабон.....опсс 15 км от бахмут... китайците не смогват чували да ви пращат
Коментиран от #61, #62, #63, #75, #86
15:45 15.10.2026
60 Кастрюля
До коментар #54 от "Как само скачаха на майдана!":В метрото е студено и става течение. Но поне не вали дъжд и сняг. Слънце също не пече, много е добре. Чака-рака-де...
15:47 15.10.2026
61 Как бе
До коментар #59 от "Потни ватенки":Нали натуту не работи. Вече са на брега на британците с някакви лодки.
Коментиран от #64
15:48 15.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
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64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 батСали
Те са рожба и филиал на Азов тук!
Чували ли сте някога да говорят срещу Ивайло Мирчев?
Няма и да чуете. Имат общ създател, спонсор и господар!
15:55 15.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Е да ама
До коментар #16 от "В алибаба продават надгробни плочи с":Китайците за дребни поръчки не работят .
За 300 ,400 бройки няма сметка .
Виж поръчките за Украйна не са за изпускане
по 30 000 , 40 000 бройки на месец си е далавера .
15:59 15.10.2026
70 Беше тръгнал
До коментар #65 от "Копейки,":Ама някой го потопи !!!
16:00 15.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Мууу
До коментар #64 от "Ко речи, онкоболен?":Натуту работи ли, викнахте ли си английску такси да ви закара на Бъкингам Уолстрийт.
16:02 15.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Паааллайч
16:05 15.10.2026
75 ТЦкалашник
До коментар #59 от "Потни ватенки":Абе те са за вас тия чували .
Нали на границата стоят десет хладилни композиции пълни до пръсване и Зелко не иска да ги взема .
У Киев ги ловим живи , после Путин ни ги праща у чували .
Е за какво са ни ?
Да заемат на ,,Блек Рок ,, купената земя ли ?
Коментиран от #77
16:05 15.10.2026
76 У ДРИ БАЦЕЕ
16:10 15.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Баш си е
Коментиран от #82
16:14 15.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Тва го знае цел Свет
До коментар #79 от "Сатана Z":2 дня у Киев и седмица у Лиса бон?
Еееееееехехе
16:21 15.10.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 ПКП
16:25 15.10.2026
85 Ха ха
До коментар #12 от "Путин звъни на Тръмп":Кво изтропа?Ходи си пий хапчетата.
16:35 15.10.2026
86 Мишел
До коментар #59 от "Потни ватенки":Затова сменят над 500 украински трупа за двайсетина руски.
Русия има пълно количествено и качествено превъзходство над Украйна при всички видове оръжия. Оръжията са това, което убива.
16:35 15.10.2026
87 имат проблем
До коментар #1 от "Що за":с пиара...
хората не се интересуват от операция Вивалди, а от картофи Пикасо..
16:36 15.10.2026
88 Йовчев
16:49 15.10.2026