По критична инфраструктура! Украински дронове удариха най-големия център за данни в Русия

Украински дронове са атакували най-големия център за обработка на данни в Русия, собственост на Сбербанк. Обектът се намира край град Балаково в Саратовска област, на брега на Волга, а нападението не е довело до прекъсване на работата на банковите и технологичните системи, съобщи Ройтерс.

„Потвърждаваме, че центърът за обработка на данни беше атакуван. В същото време всички системи и услуги на Сбербанк функционират нормално и без прекъсвания“, заяви първият заместник-председател на управителния съвет на банката Александър Ведяхин.

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Обектът трябва да приюти руски суперкомпютър

Центърът за данни заема площ от 55 000 квадратни метра. По информация на руската държавна агенция РИА Новости от 2024 г. той е предназначен да приеме най-мощния суперкомпютър в Русия, чиято експлоатация трябва да започне през 2027 г.

Комплексът е разположен в близост до Балаковската атомна електроцентрала и Саратовската водноелектрическа централа. Засега няма потвърдени данни дали при атаката са нанесени материални щети по изчислителното оборудване или по друга критична инфраструктура.

Атаката следва удари по центрове на Яндекс

Нападението срещу Сбербанк е последвало три атаки през последната седмица срещу центрове за данни на руската технологична компания Яндекс. Нито Яндекс, нито Сбербанк са съобщили дали при тези действия са били повредени суперкомпютри.

Украйна представя ударите срещу подобни обекти като отговор на руски атаки срещу украинска инфраструктура за съхранение и обработка на данни. Ройтерс не посочва данни за прекъсване на услугите на Сбербанк след атаката.

Сбербанк и Яндекс са основните руски разработчици на технологии за изкуствен интелект. Банката развива езиковия модел GigaChat, а Яндекс - YandexGPT. Двете компании са инвестирали значителни средства в развитието на тези системи, но според оценка, цитирана от Ройтерс, изостават с до девет месеца от водещите разработчици в САЩ и Китай.

Сред причините е ограниченият достъп до най-съвременни процесори и друго високопроизводително изчислително оборудване заради западните санкции. Не е съобщено кога ще бъде дадена допълнителна информация за състоянието на центъра или за евентуалните щети.

Източници: news.bg, internazionale.it