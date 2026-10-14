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По критична инфраструктура! Украински дронове удариха най-големия център за данни в Русия
  Тема: Украйна

По критична инфраструктура! Украински дронове удариха най-големия център за данни в Русия

14 Октомври, 2026 13:03 1 841 56

  • украйна-
  • русия-
  • сбербанк-
  • дронове-
  • центрове за данни-
  • ракети

Атакуваният обект на Сбербанк край Балаково трябва да приюти най-мощния руски суперкомпютър през 2027 г.

По критична инфраструктура! Украински дронове удариха най-големия център за данни в Русия - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Украински дронове са атакували най-големия център за обработка на данни в Русия, собственост на Сбербанк. Обектът се намира край град Балаково в Саратовска област, на брега на Волга, а нападението не е довело до прекъсване на работата на банковите и технологичните системи, съобщи Ройтерс.

„Потвърждаваме, че центърът за обработка на данни беше атакуван. В същото време всички системи и услуги на Сбербанк функционират нормално и без прекъсвания“, заяви първият заместник-председател на управителния съвет на банката Александър Ведяхин.

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Обектът трябва да приюти руски суперкомпютър

Центърът за данни заема площ от 55 000 квадратни метра. По информация на руската държавна агенция РИА Новости от 2024 г. той е предназначен да приеме най-мощния суперкомпютър в Русия, чиято експлоатация трябва да започне през 2027 г.

Комплексът е разположен в близост до Балаковската атомна електроцентрала и Саратовската водноелектрическа централа. Засега няма потвърдени данни дали при атаката са нанесени материални щети по изчислителното оборудване или по друга критична инфраструктура.

Атаката следва удари по центрове на Яндекс

Нападението срещу Сбербанк е последвало три атаки през последната седмица срещу центрове за данни на руската технологична компания Яндекс. Нито Яндекс, нито Сбербанк са съобщили дали при тези действия са били повредени суперкомпютри.

Украйна представя ударите срещу подобни обекти като отговор на руски атаки срещу украинска инфраструктура за съхранение и обработка на данни. Ройтерс не посочва данни за прекъсване на услугите на Сбербанк след атаката.

Сбербанк и Яндекс са основните руски разработчици на технологии за изкуствен интелект. Банката развива езиковия модел GigaChat, а Яндекс - YandexGPT. Двете компании са инвестирали значителни средства в развитието на тези системи, но според оценка, цитирана от Ройтерс, изостават с до девет месеца от водещите разработчици в САЩ и Китай.

Сред причините е ограниченият достъп до най-съвременни процесори и друго високопроизводително изчислително оборудване заради западните санкции. Не е съобщено кога ще бъде дадена допълнителна информация за състоянието на центъра или за евентуалните щети.

Източници: news.bg, internazionale.it


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А бе

    51 9 Отговор
    некой дали верва вече на статиите тука

    Коментиран от #8, #18, #41

    13:04 14.10.2026

  • 2 стоян георгиев

    43 12 Отговор
    Опитали! Истината е, че са се опитали! Стига лъжи!

    Коментиран от #36

    13:05 14.10.2026

  • 3 Хихихи

    33 9 Отговор
    А един мармот завоваше шоколада в ...! 😂

    13:06 14.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 404 укра

    41 7 Отговор
    След малко ще ревете що нямате ток

    13:08 14.10.2026

  • 6 ИННА

    13 11 Отговор
    Онзи ден казах тук, че следващата атака на ще бъде срещу Сбербанк.

    Коментиран от #48

    13:09 14.10.2026

  • 7 Ще виете утре пак

    28 7 Отговор
    Като карпатски вълци..... зелени

    13:09 14.10.2026

  • 8 гост

    17 34 Отговор

    До коментар #1 от "А бе":

    Аууу , колко кратка беше радостта на путинолюбците , хахаха !! Както писах , но естествено ме изтриха , Старлинк НИКОГА не е работил на територията на РФ , включително териториалните му води , така че всички досегашни удари на ВСУ там нямат нищо общо с него , следователно ще продължат по същия начин и дори ще се увеличат , защото вече имат УКРАИНСКА балистика !! Хахаха !!

    Коментиран от #9, #12, #14, #17, #24

    13:09 14.10.2026

  • 9 Мдаа

    24 6 Отговор

    До коментар #8 от "гост":

    Имат, бе! От летяща чиния ги изтрелват! Каква технология само 🤭

    Коментиран от #45

    13:11 14.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хахахахха

    23 5 Отговор
    и пак грешно заглавие,това че са искали да го ударят не значи че са успели,и после викат че Русия разпространява дезинформация ...

    Коментиран от #21

    13:13 14.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 АБВ

    26 7 Отговор
    "........Сбербанк и Яндекс са основните руски разработчици на технологии за изкуствен интелект. Банката развива езиковия модел GigaChat, а Яндекс - YandexGPT. Двете компании са инвестирали значителни средства в развитието на тези системи, но според оценка, цитирана от Ройтерс, изостават с до девет месеца от водещите разработчици в САЩ и Китай.........."

    А българите къде сме ? Не само изкуствен, но и естествен интелект липсва тук ! Русия воюва от години, но и развива изкуствен интелект. Може и със закъснение от Китай и САЩ, но го прави. А тукашните евроатлантици само могат да плюят. Нещо за българския изкуствен интелект ?

    Коментиран от #19, #23, #27, #31, #37, #46

    13:15 14.10.2026

  • 16 Евгений Онанегин

    9 17 Отговор
    Сега баба Пу ще хленчи на изкукалият Дони.

    13:16 14.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хахахаха

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "А бе":

    Ако са добри за раша, верваме.

    Коментиран от #22

    13:17 14.10.2026

  • 19 Е как бе

    17 2 Отговор

    До коментар #15 от "АБВ":

    я виж умник гюро и компания,не ти требва повече изкуствен интелект,от тех се лее естествен че даже мирчев удари айкю 350

    13:17 14.10.2026

  • 20 Слава на героите

    12 22 Отговор
    УКРАЙНА — СТОМАНЕНАТА ВОЛЯ, КОЯТО НЕ ПОЗНАВА ПОКЛОН! 🇺🇦
    Има народи, които коленичат пред силата. И има народи, които превръщат самата си съпротива в легенда! Украйна е земята, върху която имперските амбиции се блъснаха в стена от желязна воля. Срещу нея се изправи Русия с огромната си военна машина, а зад руската военна мощ надничат интересите и подкрепата на държави като Северна Корея и Китай. Но украинският дух не се измерва с размерите на противника, а с решимостта да не позволиш на никого да отнеме свободата ти!
    Небето вече не е същото. Земята вече не е същата. Там, където някога са се движили само войници и бронирани машини, днес пълзят стоманени сенки — безпилотни роботи, които доставят боеприпаси, изнасят ранени и поемат задачи, за които човешкият живот е твърде ценен, за да бъде хвърлен безразсъдно в огъня. Технологията се превръща в щит, инженерната мисъл — в оръжие на оцеляването, а всяка спасена минута може да означава още един човек, който ще се върне у дома.
    И докато някои си представяха, че Украйна ще рухне за дни, тя се учеше да воюва в бъдещето. Докато противникът разчиташе на численост и натиск, украинците превръщаха изпитанията в опит, разрушенията — в уроци, а необходимостта — в изобретателност. Сега германски технологии и украински разработки се срещат в обща битка, а хиляди наземни роботи се очертават като следващата глава от войната, в която машините все по-често ще застават там, където вчера е трябвало да върви човекът.
    Това е по

    Коментиран от #47, #56

    13:18 14.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тука нема такива

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахаха":

    има тук таме но със въпросителна,иначе нема европапо

    13:19 14.10.2026

  • 23 Хахахаха

    5 12 Отговор

    До коментар #15 от "АБВ":

    В България липсва естествен интелект, за това много се възхищават на руския прогрес.

    13:19 14.10.2026

  • 24 Как, те нали славните азовци от

    10 8 Отговор

    До коментар #8 от "гост":

    мазетата на Азовстал осъществиха Контранаступ и превзеха Москва?!

    Коментиран от #26, #34

    13:21 14.10.2026

  • 25 Ха ха

    6 9 Отговор
    Айде отиде дигиталната рубла.
    Спират грантовете за руските НПОта и тролове в Бълтария.

    13:22 14.10.2026

  • 26 Не бе

    7 3 Отговор

    До коментар #24 от "Как, те нали славните азовци от":

    Азовците вече загубиха Киев на третия ден

    13:23 14.10.2026

  • 27 Пруграмис

    6 9 Отговор

    До коментар #15 от "АБВ":

    Тук си имаме интелекта на Радев, на Костадинов и на Волгин. Друг интелект не ни трябва.

    13:24 14.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Раковски

    7 11 Отговор

    До коментар #29 от "Раковски":

    И нека над украинската земя отново изгрее мирно слънце — не като милост, подарена от силните, а като заслужена зора на един народ, който отказа да изчезне от картата на свободните!

    Коментиран от #53

    13:26 14.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Аха

    12 5 Отговор
    Ударили центъра,но той не спрял работа. Сигурно са счупили някое друго стъкло.

    Коментиран от #38, #44

    13:27 14.10.2026

  • 33 Факти

    10 11 Отговор
    Русия е единствената държава в света, която ще направи суперкомпютър преди да направи компютър.

    13:27 14.10.2026

  • 34 Хахахаха

    8 11 Отговор

    До коментар #24 от "Как, те нали славните азовци от":

    За 5 години рашистка война, разбрах че най-безбройната армия в света е отряда Азов, а най-голямата територия, която съществува е Донбас. Защото след 5 години война рашите още убиват Азов и още окупират Донбас и то след всичките 5 години напредък на фронта.

    13:29 14.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Нищо,

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    следващия път. :)

    13:30 14.10.2026

  • 37 Факти

    7 9 Отговор

    До коментар #15 от "АБВ":

    Българите не умираме за кефа на някакъв диктатор и всеки втори човек няма близък, роднина или приятел, загинал или осакатен във война. Да ти кажа безкрайно по-добре сме от руснаците с техния изкуствен интелект. Имаме и много други по-важни неща като бензин, свобода на словото и т.н.

    Коментиран от #49, #50

    13:31 14.10.2026

  • 38 гост

    3 7 Отговор

    До коментар #32 от "Аха":

    А ти май си въобразяваш , че като са го ударили веднъж няма да има втори , трети и десети , ако трябва ??? Хахахахах , въобразявай си !!

    13:37 14.10.2026

  • 39 Тавариши и Таварашутки

    6 6 Отговор
    Къде се дянаха Ботовете ?

    Питам за Една Купейка .

    Коментиран от #42

    13:38 14.10.2026

  • 40 зле

    1 1 Отговор
    а аз се чудя що се кротнаха троловете с палестинските знамена

    13:47 14.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 зле

    2 4 Отговор

    До коментар #39 от "Тавариши и Таварашутки":

    провери в комплекс камчия от там бълват троловете на възраждане

    13:48 14.10.2026

  • 43 Гошо

    4 1 Отговор
    Атака е имало поражения е нямало Всичко си работи така като преди

    13:49 14.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 гост

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "Мдаа":

    Ми не ,не от летяща чиния , примерно от руски сим карти , евтино и сигурно , а има и мнооого по-независими и сигурни начини ,ама няма да те отварям , ххахахаха !!

    Коментиран от #51

    13:50 14.10.2026

  • 46 А бе

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "АБВ":

    Явно ти ли писва,щом толкова си се загрижил за него. Зеленски ще направи всичко необходимо за да го няма.

    13:53 14.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "ИННА":

    Украинците нямат тестови полигони,но имат не малко материал за тестване

    13:56 14.10.2026

  • 49 АБВ

    6 2 Отговор

    До коментар #37 от "Факти":

    Имаш бензин, ама плащаш два - три пъти по-скъпо от руснаците. За свободата на словото - друг път. Виж този сайт - тотална цензура над мнения, които напълно отговарат на изискванията, само защото някой ги е докладвал като нередни. И това за да се харесаме на Галя.

    Коментиран от #52

    13:57 14.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 гост

    0 4 Отговор

    До коментар #49 от "АБВ":

    Ама отивайте най-после при тоя евтин бензин , бе , какво чакате , вожда сто пъти ви повика , чакате лично ли да дойде да ви покани ?? Чакате ама нанай , а е стъпил , а право в Хага , хахаха !! Нас не ни мисли , ще минем и с нашия си бензин и даже и още по-скъп ще го плащаме , само руската чума да си стои в блатото !! И за твое сведение в Раша кола има един на 15 (ПЕТНАДЕСЕТ) човека, а пенсионерите като теб един на 50 !!!!!! Така че бензина е последното , което ги интересува !!!

    Коментиран от #55

    14:08 14.10.2026

  • 53 Не бой се...

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Раковски":

    ...ако така продължавате да дразните руснаците ще изгрее не едно , а някъде към 7050 слънца и лошото е , че отсреща ще изгреят 6790 от през Атлантика ...и като рузултат на т.ъ:.По.ти.я.т.а ви ще изчезнем всички .

    14:13 14.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 м даааа

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "гост":

    с твоето остроумие освен да ти изпадат зъбките не виждам какво друго ще постигнеш

    14:24 14.10.2026

  • 56 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Слава на героите":

    долу украйна и всички които я подкрепят,никаква милост!

    14:28 14.10.2026

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