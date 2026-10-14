По критична инфраструктура! Украински дронове удариха най-големия център за данни в Русия

Украински дронове са атакували най-големия център за обработка на данни в Русия, собственост на Сбербанк. Обектът се намира край град Балаково в Саратовска област, на брега на Волга, а нападението не е довело до прекъсване на работата на банковите и технологичните системи, съобщи Ройтерс.
„Потвърждаваме, че центърът за обработка на данни беше атакуван. В същото време всички системи и услуги на Сбербанк функционират нормално и без прекъсвания“, заяви първият заместник-председател на управителния съвет на банката Александър Ведяхин.
Обектът трябва да приюти руски суперкомпютър
Центърът за данни заема площ от 55 000 квадратни метра. По информация на руската държавна агенция РИА Новости от 2024 г. той е предназначен да приеме най-мощния суперкомпютър в Русия, чиято експлоатация трябва да започне през 2027 г.
Комплексът е разположен в близост до Балаковската атомна електроцентрала и Саратовската водноелектрическа централа. Засега няма потвърдени данни дали при атаката са нанесени материални щети по изчислителното оборудване или по друга критична инфраструктура.
Атаката следва удари по центрове на Яндекс
Нападението срещу Сбербанк е последвало три атаки през последната седмица срещу центрове за данни на руската технологична компания Яндекс. Нито Яндекс, нито Сбербанк са съобщили дали при тези действия са били повредени суперкомпютри.
Украйна представя ударите срещу подобни обекти като отговор на руски атаки срещу украинска инфраструктура за съхранение и обработка на данни. Ройтерс не посочва данни за прекъсване на услугите на Сбербанк след атаката.
Сбербанк и Яндекс са основните руски разработчици на технологии за изкуствен интелект. Банката развива езиковия модел GigaChat, а Яндекс - YandexGPT. Двете компании са инвестирали значителни средства в развитието на тези системи, но според оценка, цитирана от Ройтерс, изостават с до девет месеца от водещите разработчици в САЩ и Китай.
Сред причините е ограниченият достъп до най-съвременни процесори и друго високопроизводително изчислително оборудване заради западните санкции. Не е съобщено кога ще бъде дадена допълнителна информация за състоянието на центъра или за евентуалните щети.
Източници: news.bg, internazionale.it
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А бе
Коментиран от #8, #18, #41
13:04 14.10.2026
2 стоян георгиев
Коментиран от #36
13:05 14.10.2026
3 Хихихи
13:06 14.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 404 укра
13:08 14.10.2026
6 ИННА
Коментиран от #48
13:09 14.10.2026
7 Ще виете утре пак
13:09 14.10.2026
8 гост
До коментар #1 от "А бе":Аууу , колко кратка беше радостта на путинолюбците , хахаха !! Както писах , но естествено ме изтриха , Старлинк НИКОГА не е работил на територията на РФ , включително териториалните му води , така че всички досегашни удари на ВСУ там нямат нищо общо с него , следователно ще продължат по същия начин и дори ще се увеличат , защото вече имат УКРАИНСКА балистика !! Хахаха !!
Коментиран от #9, #12, #14, #17, #24
13:09 14.10.2026
9 Мдаа
До коментар #8 от "гост":Имат, бе! От летяща чиния ги изтрелват! Каква технология само 🤭
Коментиран от #45
13:11 14.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 хахахахха
Коментиран от #21
13:13 14.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 АБВ
А българите къде сме ? Не само изкуствен, но и естествен интелект липсва тук ! Русия воюва от години, но и развива изкуствен интелект. Може и със закъснение от Китай и САЩ, но го прави. А тукашните евроатлантици само могат да плюят. Нещо за българския изкуствен интелект ?
Коментиран от #19, #23, #27, #31, #37, #46
13:15 14.10.2026
16 Евгений Онанегин
13:16 14.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хахахаха
До коментар #1 от "А бе":Ако са добри за раша, верваме.
Коментиран от #22
13:17 14.10.2026
19 Е как бе
До коментар #15 от "АБВ":я виж умник гюро и компания,не ти требва повече изкуствен интелект,от тех се лее естествен че даже мирчев удари айкю 350
13:17 14.10.2026
20 Слава на героите
Има народи, които коленичат пред силата. И има народи, които превръщат самата си съпротива в легенда! Украйна е земята, върху която имперските амбиции се блъснаха в стена от желязна воля. Срещу нея се изправи Русия с огромната си военна машина, а зад руската военна мощ надничат интересите и подкрепата на държави като Северна Корея и Китай. Но украинският дух не се измерва с размерите на противника, а с решимостта да не позволиш на никого да отнеме свободата ти!
Небето вече не е същото. Земята вече не е същата. Там, където някога са се движили само войници и бронирани машини, днес пълзят стоманени сенки — безпилотни роботи, които доставят боеприпаси, изнасят ранени и поемат задачи, за които човешкият живот е твърде ценен, за да бъде хвърлен безразсъдно в огъня. Технологията се превръща в щит, инженерната мисъл — в оръжие на оцеляването, а всяка спасена минута може да означава още един човек, който ще се върне у дома.
И докато някои си представяха, че Украйна ще рухне за дни, тя се учеше да воюва в бъдещето. Докато противникът разчиташе на численост и натиск, украинците превръщаха изпитанията в опит, разрушенията — в уроци, а необходимостта — в изобретателност. Сега германски технологии и украински разработки се срещат в обща битка, а хиляди наземни роботи се очертават като следващата глава от войната, в която машините все по-често ще застават там, където вчера е трябвало да върви човекът.
Това е по
Коментиран от #47, #56
13:18 14.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тука нема такива
До коментар #18 от "Хахахаха":има тук таме но със въпросителна,иначе нема европапо
13:19 14.10.2026
23 Хахахаха
До коментар #15 от "АБВ":В България липсва естествен интелект, за това много се възхищават на руския прогрес.
13:19 14.10.2026
24 Как, те нали славните азовци от
До коментар #8 от "гост":мазетата на Азовстал осъществиха Контранаступ и превзеха Москва?!
Коментиран от #26, #34
13:21 14.10.2026
25 Ха ха
Спират грантовете за руските НПОта и тролове в Бълтария.
13:22 14.10.2026
26 Не бе
До коментар #24 от "Как, те нали славните азовци от":Азовците вече загубиха Киев на третия ден
13:23 14.10.2026
27 Пруграмис
До коментар #15 от "АБВ":Тук си имаме интелекта на Радев, на Костадинов и на Волгин. Друг интелект не ни трябва.
13:24 14.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Раковски
До коментар #29 от "Раковски":И нека над украинската земя отново изгрее мирно слънце — не като милост, подарена от силните, а като заслужена зора на един народ, който отказа да изчезне от картата на свободните!
Коментиран от #53
13:26 14.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Аха
Коментиран от #38, #44
13:27 14.10.2026
33 Факти
13:27 14.10.2026
34 Хахахаха
До коментар #24 от "Как, те нали славните азовци от":За 5 години рашистка война, разбрах че най-безбройната армия в света е отряда Азов, а най-голямата територия, която съществува е Донбас. Защото след 5 години война рашите още убиват Азов и още окупират Донбас и то след всичките 5 години напредък на фронта.
13:29 14.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Нищо,
До коментар #2 от "стоян георгиев":следващия път. :)
13:30 14.10.2026
37 Факти
До коментар #15 от "АБВ":Българите не умираме за кефа на някакъв диктатор и всеки втори човек няма близък, роднина или приятел, загинал или осакатен във война. Да ти кажа безкрайно по-добре сме от руснаците с техния изкуствен интелект. Имаме и много други по-важни неща като бензин, свобода на словото и т.н.
Коментиран от #49, #50
13:31 14.10.2026
38 гост
До коментар #32 от "Аха":А ти май си въобразяваш , че като са го ударили веднъж няма да има втори , трети и десети , ако трябва ??? Хахахахах , въобразявай си !!
13:37 14.10.2026
39 Тавариши и Таварашутки
Питам за Една Купейка .
Коментиран от #42
13:38 14.10.2026
40 зле
13:47 14.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 зле
До коментар #39 от "Тавариши и Таварашутки":провери в комплекс камчия от там бълват троловете на възраждане
13:48 14.10.2026
43 Гошо
13:49 14.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 гост
До коментар #9 от "Мдаа":Ми не ,не от летяща чиния , примерно от руски сим карти , евтино и сигурно , а има и мнооого по-независими и сигурни начини ,ама няма да те отварям , ххахахаха !!
Коментиран от #51
13:50 14.10.2026
46 А бе
До коментар #15 от "АБВ":Явно ти ли писва,щом толкова си се загрижил за него. Зеленски ще направи всичко необходимо за да го няма.
13:53 14.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Така е
До коментар #6 от "ИННА":Украинците нямат тестови полигони,но имат не малко материал за тестване
13:56 14.10.2026
49 АБВ
До коментар #37 от "Факти":Имаш бензин, ама плащаш два - три пъти по-скъпо от руснаците. За свободата на словото - друг път. Виж този сайт - тотална цензура над мнения, които напълно отговарат на изискванията, само защото някой ги е докладвал като нередни. И това за да се харесаме на Галя.
Коментиран от #52
13:57 14.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 гост
До коментар #49 от "АБВ":Ама отивайте най-после при тоя евтин бензин , бе , какво чакате , вожда сто пъти ви повика , чакате лично ли да дойде да ви покани ?? Чакате ама нанай , а е стъпил , а право в Хага , хахаха !! Нас не ни мисли , ще минем и с нашия си бензин и даже и още по-скъп ще го плащаме , само руската чума да си стои в блатото !! И за твое сведение в Раша кола има един на 15 (ПЕТНАДЕСЕТ) човека, а пенсионерите като теб един на 50 !!!!!! Така че бензина е последното , което ги интересува !!!
Коментиран от #55
14:08 14.10.2026
53 Не бой се...
До коментар #30 от "Раковски":...ако така продължавате да дразните руснаците ще изгрее не едно , а някъде към 7050 слънца и лошото е , че отсреща ще изгреят 6790 от през Атлантика ...и като рузултат на т.ъ:.По.ти.я.т.а ви ще изчезнем всички .
14:13 14.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 м даааа
До коментар #52 от "гост":с твоето остроумие освен да ти изпадат зъбките не виждам какво друго ще постигнеш
14:24 14.10.2026
56 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ
До коментар #20 от "Слава на героите":долу украйна и всички които я подкрепят,никаква милост!
14:28 14.10.2026