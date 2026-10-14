Великобритания проведе учения за връщане на Фолклендските острови на фона на нарастващо напрежение с Аржентина

Напрежението между Великобритания и Аржентина за Фолклендските острови се засилва, а рискът от нов военен конфликт нараства, съобщава британският вестник „Таймс“, предава News.bg.

Според изданието британските въоръжени сили са провели за първи път от много години учения, симулиращи десантна операция за възстановяване на контрола над архипелага. Маневрите са в отговор на публичните изявления на аржентинския президент Хавиер Милей, който заяви намерението си островите да бъдат върнати под управлението на Аржентина.

Ученията са включвали сценарии, сходни с тези от войната през 1982 г. Военнослужещите са тренирали десантни действия, нощен преход на около 32 километра и близък бой в планински терен.

Фолклендските острови са отдалечен архипелаг в Южния Атлантик със стратегическо значение заради географското си положение и морските ресурси. Териториалният спор между Аржентина и Великобритания датира от XIX век.

На 2 април 1982 г. аржентински войски извършват десант на островите и установяват контрол над столицата Стенли, след като британският гарнизон се предава. Впоследствие Великобритания изпраща военни сили, а на 14 юни същата година аржентинските войски капитулират и Лондон възстановява контрола си над архипелага.