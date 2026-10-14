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Великобритания проведе учения за връщане на Фолклендските острови на фона на нарастващо напрежение с Аржентина

Великобритания проведе учения за връщане на Фолклендските острови на фона на нарастващо напрежение с Аржентина

14 Октомври, 2026 15:48 489 9

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  • аржентина

Според „Таймс“ британските военни са симулирали десантна операция за възстановяване на контрола над архипелага за първи път от години. Маневрите идват след изявленията на президента Хавиер Милей за връщането на островите под аржентински контрол.

Великобритания проведе учения за връщане на Фолклендските острови на фона на нарастващо напрежение с Аржентина - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Напрежението между Великобритания и Аржентина за Фолклендските острови се засилва, а рискът от нов военен конфликт нараства, съобщава британският вестник „Таймс“, предава News.bg.

Според изданието британските въоръжени сили са провели за първи път от много години учения, симулиращи десантна операция за възстановяване на контрола над архипелага. Маневрите са в отговор на публичните изявления на аржентинския президент Хавиер Милей, който заяви намерението си островите да бъдат върнати под управлението на Аржентина.

Ученията са включвали сценарии, сходни с тези от войната през 1982 г. Военнослужещите са тренирали десантни действия, нощен преход на около 32 километра и близък бой в планински терен.

Фолклендските острови са отдалечен архипелаг в Южния Атлантик със стратегическо значение заради географското си положение и морските ресурси. Териториалният спор между Аржентина и Великобритания датира от XIX век.

На 2 април 1982 г. аржентински войски извършват десант на островите и установяват контрол над столицата Стенли, след като британският гарнизон се предава. Впоследствие Великобритания изпраща военни сили, а на 14 юни същата година аржентинските войски капитулират и Лондон възстановява контрола си над архипелага.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 матю хари

    1 7 Отговор
    Украйна проведе учения за връщане на Крим

    Коментиран от #8

    15:53 14.10.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    8 0 Отговор
    За връщане ?!!
    Абе ние що не си върнем тогава македония... и беломорието... и добруджа?
    Като ще се връщат неща да си върнем нашите?!

    Коментиран от #7

    15:53 14.10.2026

  • 5 Колонизаторите

    11 0 Отговор
    приключиха. Вече те са колонизирани.

    15:53 14.10.2026

  • 6 Днес 11.48ч факти бг

    8 0 Отговор
    На Острова! 48% от британците не биха се сражавали за страната си

    15:53 14.10.2026

  • 7 Стенли

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Да бе забравяме и така наречените западни покрайнини , между другото България е единствената държава на Балканския полуостров , граничеща навсякъде със себе си 😮‍💨🇧🇬

    15:59 14.10.2026

  • 8 Чети русофиле

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "матю хари":

    Историята показва че силният не винаги е силен и натрапеното със сила е бумеранг.

    16:01 14.10.2026

  • 9 Овчар

    5 0 Отговор
    Тази медия се разпада видимо..!

    16:02 14.10.2026

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