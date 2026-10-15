САЩ натискат Испания с такси за кораби и вносни ограничения

САЩ предложиха такса от 200 000 долара за всяко влизане на испански кораб в американско пристанище, както и ограничения върху вноса на няколко групи испански стоки. Мерките са реакция на отказа на Испания да допусне американски кораби до свои пристанища, когато са превозвали товари към или от Израел.

Предложението на Федералната морска комисия все още не е в сила. То предвижда 60-дневен период за обществени становища, след който може да бъде променено или окончателно прието. Таксата ще се отнася до плавателни съдове, регистрирани под испански флаг, при всяко влизане от чуждо пристанище в САЩ.

Спорът започна с достъпа до испански пристанища

Американската комисия твърди, че Испания е отказала достъп до свои пристанища на най-малко три американски кораба. Според Вашингтон това е създало неблагоприятни условия за американското корабоплаване. В резултат част от търговските линии са пренасочили операции от испанското пристанище Алхесирас към Танжер в Мароко.

Испанските власти поддържат, че са действали според испанското, европейското и международното право, приложимо към отбранителни и стоки с двойна употреба. Правителството в Мадрид заяви, че анализира американското предложение и ще защити интересите на страната и испанските компании в координация с Европейската комисия и останалите държави членки.

Зехтинът и козметиката са сред засегнатите стоки

Ограниченията за внос обхващат парфюмерия и козметика, масла и мазнини, керамика, изделия от камък, захар и сладкарски изделия. Сред най-значимите категории е зехтинът. По данни на американската комисия вносът на масла и мазнини от Испания през 2025 г. е бил на стойност 1,15 млрд. долара, като 836,9 млн. долара са били от зехтин и негови производни.

Предложените мерки се появяват в момент, когато испанската икономика вече е под натиск от енергийните цени. Националният статистически институт отчете годишна инфлация от 4,9% през септември - най-високото равнище от февруари 2023 г.

Дизелът е поскъпнал с 34% за година, а бензинът - с 27,5%. Поскъпването е свързано с енергийните сътресения около конфликта в Иран, както и с базов ефект, тъй като през септември 2025 г. горивата са поевтинели. Министърът на икономиката Карлос Куерпо заяви: „Този показател е определен от отражението на войната в Иран“.

Правителството на Испания запазва за ноември отстъпката от 20 цента на литър за бензина и дизела. Мярката цели да ограничи прехвърлянето на енергийните разходи към транспорта и цените на останалите стоки. Инфлацията при храните и безалкохолните напитки през септември е 2,7% на годишна база.

Източници: bnrnews.bg, investing.com