Лошото момче на Кремъл: Доналд Тръмп никога няма да прости на Зеленски

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп няма да прости на украинския лидер Володимир Зеленски това, което руският представител определи като негова роля за евентуално поражение на републиканците на предстоящите междинни избори за Конгреса на САЩ.
„Чичо Изтребител е отмъстителен и няма да прости на съществото, което се превърна в една от основните причини за изборното му поражение“, написа Медведев в Telegram.
Поводът е нова критика на Тръмп към Зеленски
Изявлението последва поредна публична критика на Тръмп към украинския президент. Американският държавен глава обвини Зеленски, че възпрепятства постигането на мирно споразумение.
В отделно интервю Тръмп каза, че конфликтът в Украйна може да бъде разрешен без Зеленски, тъй като според него украинският президент не желае уреждане на конфликта. Той добави, че му е по-трудно да работи със Зеленски, отколкото с руския президент Владимир Путин.
Медведев намеси и европейските лидери
Медведев заяви още, че европейските лидери призовават Киев да прояви търпение и да не ядосва Тръмп, докато очаква републиканците да загубят изборите.
Това твърдение е оценка на руския представител. В публикацията си той не посочи конкретни европейски лидери или официални изявления, с които да подкрепи думите си.
Медведев не представи доказателства, че Зеленски е причина за евентуално бъдещо изборно поражение на републиканците. Твърдението му беше направено на фона на задълбочаващите се публични разногласия между Тръмп и Зеленски за условията за прекратяване на войната в Украйна и ролята на Киев в преговорите.
Източници: news.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пламен
Сега на рижия перчем ли ще се надат
Коментиран от #20
15:50 16.10.2026
2 Горски
Коментиран от #11, #29, #33, #40
15:50 16.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Е нали
15:52 16.10.2026
6 Мечока
15:53 16.10.2026
7 Медведь
Коментиран от #14
15:55 16.10.2026
8 Електра
15:55 16.10.2026
9 И дрегера
15:55 16.10.2026
10 Хаха
Коментиран от #21
15:55 16.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Казал
15:57 16.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мирен гражданин
16:01 16.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Не внушавайте
16:03 16.10.2026
18 Много стриктно
16:05 16.10.2026
19 гост
16:08 16.10.2026
20 плами мила
До коментар #1 от "Пламен":тази вечер направи една хубава вечеря за мъжката ти половинка не мисли за политика не ставаш розав пингвин
Коментиран от #36
16:08 16.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Зеленски
16:12 16.10.2026
23 Пияна наглост
Коментиран от #35
16:13 16.10.2026
24 Много
16:14 16.10.2026
25 Реалист
16:16 16.10.2026
26 Пияна наглост
16:16 16.10.2026
27 оня с коня
16:16 16.10.2026
28 Хенри Рокфелер
Демократите са корумпирани и безсилни
16:16 16.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Каца
16:18 16.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Пасьола
16:20 16.10.2026
33 За ЕС
До коментар #2 от "Горски":Европейският съюз не е компрометиран никак даже. Но и да има разминавания съществуват необходимите преговорни рамки за да се изглаждат тези различия и по този начин всяка държава да защитава и своите интереси. Българската азбука е на образа на европейските пари, използвани пряко или косвено от над 500 милиона души по света. Българската азбука, която е една трите официално признати богослужебни езици, буквите и са напечатани на европейските банкноти и монети, редом до латинската и гръцката. Мадарския конник ще препуска през Европата и по света! България е Европа.
Коментиран от #56
16:21 16.10.2026
34 Преди Петков
16:22 16.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Васил
16:24 16.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Абе клавиатурник
До коментар #35 от "точно описание пудел на":Зеленски с едно изказване бута акциите на великите американски компании и качва тези на други. Подиграва се с американските потилици, санкционира руските компании и рафинерии по военен начин. Такъв политик, ама български, България не е виждала в наше време. Защото само целувате подметки!
Коментиран от #43, #49
16:25 16.10.2026
40 Горянин
До коментар #2 от "Горски":Роби има само в руското крепостно блато.Имат си несменяем батюшка-цар.
Как хорошо да те управлява един и същи диктатор над 27г.
Коментиран от #46
16:26 16.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ха ха
16:30 16.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ами
китайският град Шънджън се събират тримата големи.
Путин и Тръмп вече са потвърдили участие.
Зеленски вече няма никакво значение, както и кликата на мераклиите.
За съжаление като цяло пак се оказахме от грешната страна,
въпреки че все още има много голям шанс да се измъкнем.
16:31 16.10.2026
45 Я у лево бре
Коментиран от #47
16:32 16.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Соваж бейби
Коментиран от #58
16:35 16.10.2026
49 спри фентанила наркоман
До коментар #39 от "Абе клавиатурник":хормоните за смяна на пола не можеш поне наркотиците
16:35 16.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Кирпича
Коментиран от #52, #53
16:37 16.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Ханс
16:49 16.10.2026
55 Шерлок
Алкохоликът на Кремъл изобщо не е наясно .
16:52 16.10.2026
56 Демокрация ли?
До коментар #33 от "За ЕС":Като влезе Крайна в Е С ще се окаже, че българска азбука няма, щото е украинска.
16:52 16.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 мефистофел
До коментар #48 от "Соваж бейби":украински народ не същества . това са едни руснаци насъскани срещу дрги руснаци.
Коментиран от #59
16:59 16.10.2026
59 Историческа истина
До коментар #58 от "мефистофел":Руснаци няма и никога не е имало.
На територията на РФ живеят татари, чеченци, башкири, чуваши, аварци, арменци, украинци, даргинци, казахстанци, ингуши, кумици, таджики, лезгинци, узбеци, осетинци, кабардинци, буряти, якути, балкарци, карачаевци, марийци, удмурти, калмики, коми, мордовци, тувинци, ногайци, черкези, хакаси, алтайци, ненци, евенки, чукчи, карелци, ханти, манси, коряки.
17:03 16.10.2026