Лошото момче на Кремъл: Доналд Тръмп никога няма да прости на Зеленски

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп няма да прости на украинския лидер Володимир Зеленски това, което руският представител определи като негова роля за евентуално поражение на републиканците на предстоящите междинни избори за Конгреса на САЩ.

„Чичо Изтребител е отмъстителен и няма да прости на съществото, което се превърна в една от основните причини за изборното му поражение“, написа Медведев в Telegram.

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Поводът е нова критика на Тръмп към Зеленски

Изявлението последва поредна публична критика на Тръмп към украинския президент. Американският държавен глава обвини Зеленски, че възпрепятства постигането на мирно споразумение.

„Той не иска да постигне споразумение. Казва, че иска, но не го иска... Те унищожиха тази страна“, заяви Тръмп.

В отделно интервю Тръмп каза, че конфликтът в Украйна може да бъде разрешен без Зеленски, тъй като според него украинският президент не желае уреждане на конфликта. Той добави, че му е по-трудно да работи със Зеленски, отколкото с руския президент Владимир Путин.

Медведев намеси и европейските лидери

Медведев заяви още, че европейските лидери призовават Киев да прояви търпение и да не ядосва Тръмп, докато очаква републиканците да загубят изборите.

Това твърдение е оценка на руския представител. В публикацията си той не посочи конкретни европейски лидери или официални изявления, с които да подкрепи думите си.

Медведев не представи доказателства, че Зеленски е причина за евентуално бъдещо изборно поражение на републиканците. Твърдението му беше направено на фона на задълбочаващите се публични разногласия между Тръмп и Зеленски за условията за прекратяване на войната в Украйна и ролята на Киев в преговорите.

Източници: news.bg