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Лошото момче на Кремъл: Доналд Тръмп никога няма да прости на Зеленски
  Тема: Украйна

Лошото момче на Кремъл: Доналд Тръмп никога няма да прости на Зеленски

16 Октомври, 2026 15:45 2 436 59

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Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия свърза украинския президент с евентуално поражение на републиканците на междинните избори в САЩ

Лошото момче на Кремъл: Доналд Тръмп никога няма да прости на Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп няма да прости на украинския лидер Володимир Зеленски това, което руският представител определи като негова роля за евентуално поражение на републиканците на предстоящите междинни избори за Конгреса на САЩ.

„Чичо Изтребител е отмъстителен и няма да прости на съществото, което се превърна в една от основните причини за изборното му поражение“, написа Медведев в Telegram.

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Поводът е нова критика на Тръмп към Зеленски

Изявлението последва поредна публична критика на Тръмп към украинския президент. Американският държавен глава обвини Зеленски, че възпрепятства постигането на мирно споразумение.

„Той не иска да постигне споразумение. Казва, че иска, но не го иска... Те унищожиха тази страна“, заяви Тръмп.

В отделно интервю Тръмп каза, че конфликтът в Украйна може да бъде разрешен без Зеленски, тъй като според него украинският президент не желае уреждане на конфликта. Той добави, че му е по-трудно да работи със Зеленски, отколкото с руския президент Владимир Путин.

Медведев намеси и европейските лидери

Медведев заяви още, че европейските лидери призовават Киев да прояви търпение и да не ядосва Тръмп, докато очаква републиканците да загубят изборите.

Това твърдение е оценка на руския представител. В публикацията си той не посочи конкретни европейски лидери или официални изявления, с които да подкрепи думите си.

Медведев не представи доказателства, че Зеленски е причина за евентуално бъдещо изборно поражение на републиканците. Твърдението му беше направено на фона на задълбочаващите се публични разногласия между Тръмп и Зеленски за условията за прекратяване на войната в Украйна и ролята на Киев в преговорите.

Източници: news.bg


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пламен

    35 41 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Сега на рижия перчем ли ще се надат

    Коментиран от #20

    15:50 16.10.2026

  • 2 Горски

    44 26 Отговор
    украйна не е страна членка, но я третират като такава. Лицемери. Европа може да си вземе едно трикрако столче и да гледа само в ъгъла как се договарят големите. Още може, дъното няма предел за Урсулиците, но скоро ще дойде видов ден и ще получат сметката. Изборите били незаконни, а изборите в Косово законни ли са. Брюкселските откаченяци са тотално изперкали. "ЕС санкционира 826 руски дружества и 743 техни изпълнителни директори". Но най-вече ЕС санкционира 450-те си милиона жители. Ес стана колония на украйна, която не спира да смуче милиарди. А началниците станаха роби на зеления, все едно са украински слуги. Вместо да работят за страни членки, обслужват украйна.

    Коментиран от #11, #29, #33, #40

    15:50 16.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Е нали

    35 32 Отговор
    уж сте най-великите, а все се молите на чичо Доналд да спре Зеленски.

    15:52 16.10.2026

  • 6 Мечока

    18 14 Отговор
    колко попържваше Дони,докато се разбираше със Зеленски!

    15:53 16.10.2026

  • 7 Медведь

    17 26 Отговор
    За шотче водка прощавам на всеки!

    Коментиран от #14

    15:55 16.10.2026

  • 8 Електра

    27 22 Отговор
    Само дето това пияно ланце не си прави сметка, че на палячото Тръмп, ще му изтече мандата...

    15:55 16.10.2026

  • 9 И дрегера

    17 19 Отговор
    заби в червения край!

    15:55 16.10.2026

  • 10 Хаха

    22 26 Отговор
    Малкото медведче пак е намерило бутлчица и плаче, пък те ме бият....

    Коментиран от #21

    15:55 16.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Казал

    18 18 Отговор
    на колко водки?

    15:57 16.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мирен гражданин

    19 19 Отговор
    Най-хубавото е, че след два-три месеца ръмпи ще бъде никой!

    16:01 16.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Не внушавайте

    16 16 Отговор
    че Путин е добро!

    16:03 16.10.2026

  • 18 Много стриктно

    6 6 Отговор
    се редуват с лошото момиче!?

    16:05 16.10.2026

  • 19 гост

    21 9 Отговор
    Ядреният Дима тук е прав.Клоуна се кълне в тази сделка за нафтата с Русия и Зеленски пречи.Ако паднат републиканците на изборите.....а те ще паднат.....Перчема наистина никога няма да прости на Зеленски, макар че цялата вина е на Тръмпоча,ама трябва някой друг да обере парсата...

    16:08 16.10.2026

  • 20 плами мила

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пламен":

    тази вечер направи една хубава вечеря за мъжката ти половинка не мисли за политика не ставаш розав пингвин

    Коментиран от #36

    16:08 16.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Зеленски

    18 12 Отговор
    ги направи сами да си говорят!

    16:12 16.10.2026

  • 23 Пияна наглост

    19 13 Отговор
    Зеленски не ви е пуделче. Каквито имате в България по много, за жалост.

    Коментиран от #35

    16:13 16.10.2026

  • 24 Много

    3 1 Отговор
    Тттттуъпа статия, поздравявам писателя, надявам се да е робот.

    16:14 16.10.2026

  • 25 Реалист

    13 13 Отговор
    Другарки и другари, учете руски и китайски! Много ще ви трябват.

    16:16 16.10.2026

  • 26 Пияна наглост

    14 5 Отговор
    Тръмп, ще си отиде като един провален циркаджия от американската история. Такъв какъвто е и Путин. Както и други европейски политици. Но пък българските действащи политици, не стават и за шутове.

    16:16 16.10.2026

  • 27 оня с коня

    11 0 Отговор
    Нормално и очаквано е от Руското Лошо момче да говори и лоши неща.Стескат си десните ръце Тръмп и Путин при това с Усмивки 24 карата?Така е,но и двамата в криещите зад гърба си Леви ръце стискат Нож,защото отлично знаят че Държавите им са със различни Кръвни групи и е ИЗКЛЮЧЕНО да "мелят брашно" заедно.Нейсе - ще минат Изборите в Америка,тогава вече ще стане ясно "Кой - Кум,Кой- Сват,Кой на Булката Брат".

    16:16 16.10.2026

  • 28 Хенри Рокфелер

    0 11 Отговор
    Залозите са върху Тръмп.
    Демократите са корумпирани и безсилни

    16:16 16.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Каца

    0 0 Отговор
    без дъно....

    16:18 16.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Пасьола

    2 1 Отговор
    какво работят?Слагат лайкове на коментари!

    16:20 16.10.2026

  • 33 За ЕС

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Горски":

    Европейският съюз не е компрометиран никак даже. Но и да има разминавания съществуват необходимите преговорни рамки за да се изглаждат тези различия и по този начин всяка държава да защитава и своите интереси. Българската азбука е на образа на европейските пари, използвани пряко или косвено от над 500 милиона души по света. Българската азбука, която е една трите официално признати богослужебни езици, буквите и са напечатани на европейските банкноти и монети, редом до латинската и гръцката. Мадарския конник ще препуска през Европата и по света! България е Европа.

    Коментиран от #56

    16:21 16.10.2026

  • 34 Преди Петков

    0 0 Отговор
    за Митя слагаха по 70 лайка!

    16:22 16.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Васил

    8 4 Отговор
    Пияното момче на Кремъл живее в някакъв измислен свят на Тръмп не може да се разчита едно говори вечерта а друго на сутринта.

    16:24 16.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Абе клавиатурник

    7 4 Отговор

    До коментар #35 от "точно описание пудел на":

    Зеленски с едно изказване бута акциите на великите американски компании и качва тези на други. Подиграва се с американските потилици, санкционира руските компании и рафинерии по военен начин. Такъв политик, ама български, България не е виждала в наше време. Защото само целувате подметки!

    Коментиран от #43, #49

    16:25 16.10.2026

  • 40 Горянин

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Горски":

    Роби има само в руското крепостно блато.Имат си несменяем батюшка-цар.
    Как хорошо да те управлява един и същи диктатор над 27г.

    Коментиран от #46

    16:26 16.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ха ха

    3 1 Отговор
    Какво лошо бе ?Пияницата на Кремъл

    16:30 16.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ами

    5 3 Отговор
    След около месец по покана на Cи Дзинпин в
    китайският град Шънджън се събират тримата големи.
    Путин и Тръмп вече са потвърдили участие.
    Зеленски вече няма никакво значение, както и кликата на мераклиите.
    За съжаление като цяло пак се оказахме от грешната страна,
    въпреки че все още има много голям шанс да се измъкнем.

    16:31 16.10.2026

  • 45 Я у лево бре

    2 1 Отговор
    В Кремъл лоши момчета НЯМА! Всички са добри и благородни ...ааа

    Коментиран от #47

    16:32 16.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Соваж бейби

    4 2 Отговор
    За Тръмп нямам идея и все тая ,истината е че украинският народ никога няма да прости на клоуна че ги предаде .

    Коментиран от #58

    16:35 16.10.2026

  • 49 спри фентанила наркоман

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Абе клавиатурник":

    хормоните за смяна на пола не можеш поне наркотиците

    16:35 16.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Кирпича

    2 4 Отговор
    Лошите дъртаци на Кремъл са двама, ботокса и оранжевата глава.

    Коментиран от #52, #53

    16:37 16.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Ханс

    5 0 Отговор
    Ако ще да му прощава , той скоро ще си ходи...

    16:49 16.10.2026

  • 55 Шерлок

    6 2 Отговор
    Всъщност Дончо е казал на Зеленски да удря мощно по фашистките НПЗ , а пред медиите двамата ще се мразят .😂
    Алкохоликът на Кремъл изобщо не е наясно .

    16:52 16.10.2026

  • 56 Демокрация ли?

    1 6 Отговор

    До коментар #33 от "За ЕС":

    Като влезе Крайна в Е С ще се окаже, че българска азбука няма, щото е украинска.

    16:52 16.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 мефистофел

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "Соваж бейби":

    украински народ не същества . това са едни руснаци насъскани срещу дрги руснаци.

    Коментиран от #59

    16:59 16.10.2026

  • 59 Историческа истина

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "мефистофел":

    Руснаци няма и никога не е имало.
    На територията на РФ живеят татари, чеченци, башкири, чуваши, аварци, арменци, украинци, даргинци, казахстанци, ингуши, кумици, таджики, лезгинци, узбеци, осетинци, кабардинци, буряти, якути, балкарци, карачаевци, марийци, удмурти, калмики, коми, мордовци, тувинци, ногайци, черкези, хакаси, алтайци, ненци, евенки, чукчи, карелци, ханти, манси, коряки.

    17:03 16.10.2026

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