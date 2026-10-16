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Великобритания обмисля такса за гледане на YouTube и Netflix

Великобритания обмисля такса за гледане на YouTube и Netflix

16 Октомври, 2026 07:00, обновена 16 Октомври, 2026 07:03 664 6

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Правителството обсъжда разширяване на телевизионния лиценз към стрийминг платформите. Решението трябва да бъде взето преди началото на новата кралска харта на BBC през 2028 г

Великобритания обмисля такса за гледане на YouTube и Netflix - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Великобритания обмисля разширяване на телевизионната лицензна такса към стрийминг платформите, включително YouTube, Netflix, Amazon Prime Video и Disney+. Идеята е неофициално наричана „данък върху YouTube“, но става дума за промяна на действащия модел за финансиране на BBC, а не за въведен нов данък.

Настоящата цветна телевизионна лицензна такса е 180 паунда годишно. Тя е задължителна за гледане или записване на телевизия на живо, независимо от платформата, както и за използване на съдържание в BBC iPlayer. Обикновеното гледане на видеоклипове в YouTube по заявка, както и използването на Netflix и Disney+, по действащите правила не изискват лиценз.

Промяната е свързана с намаляващия брой лицензи

Според информация на The Independent обсъжданият модел би разширил обхвата на таксата към онлайн услугите и към стрийминг съдържанието. Аргументът на поддръжниците е, че зрителите все по-често използват телефони, таблети и компютри, за да гледат видео, вместо телевизори, и така могат да избегнат сегашното изискване.

Броят на действащите телевизионни лицензи във Великобритания е намалял с около 539 000 през годината до 31 март 2026 г. За пет години спадът е приблизително 2 милиона. В същото време лицензната такса е донесла на BBC около 3,8 млрд. паунда през финансовата 2024/25 г.

При евентуално разширяване на обхвата между 3 и 4 милиона допълнителни домакинства могат да бъдат включени в системата. В информацията не се посочва дали те ще плащат същите 180 паунда годишно или ще бъде създадена различна тарифа за потребителите на онлайн услуги.

Окончателното решение предстои

Предложенията се обсъждат в рамките на прегледа на кралската харта на BBC. Очаква се правителството да публикува документ с политическите си решения до края на 2026 г., а новата харта трябва да започне да действа през януари 2028 г.

Британското министерство на културата, медиите и спорта заявява, че BBC трябва да бъде финансирана от „модел, който е устойчив и справедлив за всички, които го плащат“. От ведомството уточняват, че при прегледа се разглеждат различни варианти за реформа на лицензната такса и че окончателни решения още не са взети.

Правителствените документи посочват, че сред обсъжданите възможности са промени в обхвата на лиценза, различни ставки за отделни категории потребители, актуализирани облекчения и по-големи търговски приходи за BBC. В по-ранната консултация е записано, че не се разглежда замяна на лицензната такса с общ данък върху домакинствата или с налoг върху приходите на стрийминг платформите.

Така предложението за „данък върху YouTube“ остава част от продължаващия дебат за бъдещото финансиране на британската обществена медия, а не действащо изискване към потребителите.

Източници: the-independent.com, commonslibrary.parliament.uk


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня

    19 1 Отговор
    И тия свършиха кинтите! Империя ли кво беше там?

    07:08 16.10.2026

  • 2 мишо

    10 1 Отговор
    ми тия пари за зелето откъде да ги вземат бухай такси на всичко и данъци та да има за укр

    07:18 16.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Уффф

    8 0 Отговор
    Утре ще наложат и такса за въздуха!

    Коментиран от #5, #6

    07:33 16.10.2026

  • 5 ои8уйхътгрф

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Уффф":

    А ти какво мислиш е ДДС-то? Точно "такса въздух" е...

    07:41 16.10.2026

  • 6 Такса въздух

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Уффф":

    Квотите за въглеродни емисии, какво мислиш че са..

    07:42 16.10.2026

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