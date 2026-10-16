САЩ предупредиха за нови протести и риск от насилие в Албания

Посолството на САЩ в Тирана издаде ново предупреждение за сигурността в Албания след няколко дни на протести, прераснали в насилие, съобщава Албанската телеграфна агенция (АТА), предава БТА.

По данни на дипломатическата мисия демонстранти са използвали запалителни средства, хвърляли са камъни и са повреждали обществено и частно имущество. Очакват се нови прояви през следващите дни, като на служителите на посолството е наредено да избягват районите на протестите.

Предупреждението обхваща Тирана, Шкодра, Дуръс, Вльора, Корча, Кукъс и Елбасан, особено централните части и зоните около правителствени сгради. Възможни са и ограничения на обществените услуги, транспорта, работата на държавните учреждения и училищата. Американските граждани са призовани да бъдат бдителни и да следят местните медии.

Протестите в Тирана започнаха на 13 октомври заради лошите условия в университетите, високите такси за висше образование, недостатъчната финансова подкрепа и слабите перспективи за работа след дипломиране. Студенти и ученици бойкотираха занятията, а сред исканията се появиха призиви за оставката на премиера Еди Рама и създаване на техническо правителство.

През последните три дни в столицата имаше палежи и разрушения, засегнали институции, театри, музеи, банки и бизнеси. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия около парламента и кабинета на премиера и задържа десетки участници. Демонстрации се проведоха и в други градове.

Еди Рама заяви пред Ройтерс, че няма да подаде оставка под натиска на протестите и няма да позволи насилието да отклони страната от европейския ѝ път. Той обвини опозицията за ескалацията, но изрази готовност за диалог с демонстрантите.