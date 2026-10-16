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САЩ предупредиха за нови протести и риск от насилие в Албания

САЩ предупредиха за нови протести и риск от насилие в Албания

16 Октомври, 2026 09:46 899 6

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  • протести

Демонстрациите обхванаха Тирана и други градове, а американското посолство призова гражданите си да избягват протестните райони.

САЩ предупредиха за нови протести и риск от насилие в Албания - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Посолството на САЩ в Тирана издаде ново предупреждение за сигурността в Албания след няколко дни на протести, прераснали в насилие, съобщава Албанската телеграфна агенция (АТА), предава БТА.

По данни на дипломатическата мисия демонстранти са използвали запалителни средства, хвърляли са камъни и са повреждали обществено и частно имущество. Очакват се нови прояви през следващите дни, като на служителите на посолството е наредено да избягват районите на протестите.

Предупреждението обхваща Тирана, Шкодра, Дуръс, Вльора, Корча, Кукъс и Елбасан, особено централните части и зоните около правителствени сгради. Възможни са и ограничения на обществените услуги, транспорта, работата на държавните учреждения и училищата. Американските граждани са призовани да бъдат бдителни и да следят местните медии.

Протестите в Тирана започнаха на 13 октомври заради лошите условия в университетите, високите такси за висше образование, недостатъчната финансова подкрепа и слабите перспективи за работа след дипломиране. Студенти и ученици бойкотираха занятията, а сред исканията се появиха призиви за оставката на премиера Еди Рама и създаване на техническо правителство.

През последните три дни в столицата имаше палежи и разрушения, засегнали институции, театри, музеи, банки и бизнеси. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия около парламента и кабинета на премиера и задържа десетки участници. Демонстрации се проведоха и в други градове.

Еди Рама заяви пред Ройтерс, че няма да подаде оставка под натиска на протестите и няма да позволи насилието да отклони страната от европейския ѝ път. Той обвини опозицията за ескалацията, но изрази готовност за диалог с демонстрантите.


Албания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 КОТсРАК

    10 0 Отговор
    Американосите ще подпалят целия свят.

    Коментиран от #3

    09:51 16.10.2026

  • 3 Путинистът Тръмп

    0 5 Отговор

    До коментар #2 от "КОТсРАК":

    и Джуджи редовно си чатят как да си поделят света.
    А на света му е през оная работа за нашето джудже (в преносен смисъл) Мунчо.

    Коментиран от #6

    10:15 16.10.2026

  • 4 браво

    2 0 Отговор
    Пълна подкрепа за албанските протести - вън хамериканските агресори от Албания!

    10:37 16.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Света така ли се дели

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Путинистът Тръмп":

    3 Путинистът Тръмп
    02ОТГОВОР
    До коментар 2 от "КОТсРАК":

    и Джуджи редовно си чатят как да си поделят света.
    А на света му е през оная работа за нашето джудже (в преносен смисъл) Мунчо
    -;-
    каде в класацията е Мунчо!!!!!

    10:39 16.10.2026

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