САЩ предупредиха за нови протести и риск от насилие в Албания

Посолството на САЩ в Тирана издаде ново предупреждение за сигурността в Албания след няколко дни на протести, прераснали в насилие, съобщава Албанската телеграфна агенция (АТА), предава БТА.
По данни на дипломатическата мисия демонстранти са използвали запалителни средства, хвърляли са камъни и са повреждали обществено и частно имущество. Очакват се нови прояви през следващите дни, като на служителите на посолството е наредено да избягват районите на протестите.
Предупреждението обхваща Тирана, Шкодра, Дуръс, Вльора, Корча, Кукъс и Елбасан, особено централните части и зоните около правителствени сгради. Възможни са и ограничения на обществените услуги, транспорта, работата на държавните учреждения и училищата. Американските граждани са призовани да бъдат бдителни и да следят местните медии.
Протестите в Тирана започнаха на 13 октомври заради лошите условия в университетите, високите такси за висше образование, недостатъчната финансова подкрепа и слабите перспективи за работа след дипломиране. Студенти и ученици бойкотираха занятията, а сред исканията се появиха призиви за оставката на премиера Еди Рама и създаване на техническо правителство.
През последните три дни в столицата имаше палежи и разрушения, засегнали институции, театри, музеи, банки и бизнеси. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия около парламента и кабинета на премиера и задържа десетки участници. Демонстрации се проведоха и в други градове.
Еди Рама заяви пред Ройтерс, че няма да подаде оставка под натиска на протестите и няма да позволи насилието да отклони страната от европейския ѝ път. Той обвини опозицията за ескалацията, но изрази готовност за диалог с демонстрантите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 КОТсРАК
Коментиран от #3
09:51 16.10.2026
3 Путинистът Тръмп
До коментар #2 от "КОТсРАК":и Джуджи редовно си чатят как да си поделят света.
А на света му е през оная работа за нашето джудже (в преносен смисъл) Мунчо.
Коментиран от #6
10:15 16.10.2026
4 браво
10:37 16.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Света така ли се дели
До коментар #3 от "Путинистът Тръмп":3 Путинистът Тръмп
02ОТГОВОР
До коментар 2 от "КОТсРАК":
и Джуджи редовно си чатят как да си поделят света.
А на света му е през оная работа за нашето джудже (в преносен смисъл) Мунчо
-;-
каде в класацията е Мунчо!!!!!
10:39 16.10.2026